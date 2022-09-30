Как защитить себя от ядовитых людей в окружении: 19 способов

Токсичные люди: как защитить себя от влияния манипуляторов в своем окружении - 19 проверенных техник, которые используют профессиональные психологи.

В какой-то прекрасной вселенной, наверное, есть мир, где все люди милы и душевны, никто не стремится самоутвердиться за счет других, и портить нервы окружающим категорически не принято. Очень жаль, что наш мир такой идиллией похвастаться не может, и каждый из нас так или иначе вынужден иметь дело с токсичными людьми.

Токсичные люди - 19 способов защиты

Начальник, который вымещает на вас свои неврозы, свекровь, которая считает вас бесплатным (и бесправным) приложением к своему сыну, коллеги, которые меряются с вами профессиональными достижениями, подруги, которые постоянно нарушают границы и т. д, и т. п. …

Общение с такими людьми выбивает из колеи, отнимает силы и энергию, и запускает в вас бессмысленную саморефлексию. И даже если вы вроде-бы справляетесь со своими эмоциями (мы все люди взрослые), воздействие таких людей все равно понемногу подтачивает вас изнутри, разрушая вашу самооценку и здоровье.

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Опять же, в идеальном мире можно было бы просто убрать таких людей из своего окружения, но мы живем в мире реальном, и зачастую эти люди – члены семьи, или члены рабочего коллектива, и взаимодействовать с ними так или иначе приходится.

Но тот факт, что избавиться от общения с ними полностью вы не можете, еще не означает что не нужно себя от них защищать.

Еще как нужно! Берите на вооружение:

Уберите все оповещения

Уберите оповещения о звонках и сообщениях от таких людей на своем телефоне и в приложениях браузера. Так вас не будет выбивать из колеи мигание экрана с истеричным посланием, единственная цель которого – вывести вас из себя.

Если речь не идет о служебной коммуникации, когда вы обязаны находиться на связи, ставьте токсичных людей в режим mute, вы вовсе не обязаны портить свой день бессмысленными и агрессивными контактами.

Не ждите, что они изменятся

Не надо ждать, что вот вы сделаете что-то, и токсичные люди изменят свое к вам отношение или изменят свои привычки в общении с окружающими. Люди меняются очень-очень редко, и для серьезных перемен должны быть очень серьезные причины.

Большинство токсичных, истеричных и эгоистичных людей остаются такими до конца своих дней, и сделать вы с этим ничего не сможете. Подруга, которая берет деньги в долг и забывает их отдать, всегда будет пользоваться вашим доверием – не надо ждать что она вдруг перестанет вами манипулировать и станет вести себя ответственно.

Не хотите переживать по поводу того, что деньги не возвращаются, а напомнить неудобно ведь вы друзья и т. д. – не давайте денег с самого начала, если хотя бы один раз такая ситуация уже была.

Дышите глубже

Токсичные люди чаще всего очень хорошо знают ваши болевые точки, и знают как очень быстро (одной фразой) вывести вас из равновесия, чтобы потом было проще вами манипулировать. Победителем в борьбе с ними можно выйти только в одном случае: если у вас получится сохранить голову холодной.

Если вы чувствуете, что вас захлестывают эмоции, и что вы теряете контроль над ситуацией и развитием диалога, не бросайтесь в бой с шашкой наперевес – остановитесь и глубоко вдохните. И еще раз.

Продолжать разговор можно только тогда, когда вы почувствуете что ваше самообладание, ваш трезвый ум и самозащита снова с вами, иначе вы просто позволяете втянуть себя чужую игру.

Притворитесь… камнем

Этот способ отлично работает с нарциссами и теми, кто готов часами рассказывать вам про себя, отнимая у вас силы и время. Если социальный статус и приличия не позволяют вам грубо прервать собеседника, то просто превратитесь в объект неживой природы.

Не поддерживайте контакт глазами, не реагируйте эмоционально там, где собеседник этого ожидает, смотрите в сторону, зевайте. Станьте самой скучной, серой и незаинтересованной версией самого себя.

Нарциссу необходима ответная реакция, и если он ее не получает, то очень быстро теряет к собеседнику интерес, и ищет новую жертву. Так что когда в следующий раз коллега по работе решит отнять у вас 30 минут вашего времени чтобы похвастаться своим инстаграмом, притворитесь камнем. Показывать фоточки эклеров и собачек камню неинтересно, так что вас быстро оставят в покое.

Ставьте временные рамки

Если речь идет о визите (например, к токсичной родственнице), то заранее предупреждайте о том, что через 45 минут вам нужно убегать. Вы бы и рады остаться подольше, чтобы она успела вам рассказать в подробностях как и в чем вы неудачница, но – дела, дела!..

Если вы знаете, что человек влияет на вас негативно, но избежать контакта с ним нельзя, то четко ставьте временные рамки. Так и вам будет проще (понятно, сколько времени нужно продержаться), и приличия будут соблюдены.

«Не зеркальте»

Когда наш собеседник повышает голос, мы часто тоже его повышаем, даже если не хотим ввязываться в громкое выяснение отношений (это называется «зеркалить собеседника»).

Но на самом деле с помощью этого механизма манипулятор просто выводит вас из равновесия, чтобы ему было проще добиться своей цели – если вы отказываетесь вовлекаться в его игру, то вся его стратегия летит псу под хвост.

Постарайтесь не повышать голос в ответ на ор и оставаться максимально спокойной, это лучшая защита от любой истерики.

Не берите на себя ответственность за чужую жизнь

Одно из главных свойств токсичных персонажей — перекладывать ответственность за свой выбор и свои поступки на других людей. Например, на вас.

Подруга спросила совета, получила его, приняла решение, оно было неудачным, а виноват в этом кто? Вы, конечно. И вам теперь придется за это платить, долго и дорого.

Это самая древняя манипуляция в мире, не поддавайтесь на нее – если вы испытываете чувство вины по отношению к другому человеку, то разберитесь в том, кто реально виноват в его ситуации. В 99% случаев это будет он сам, так что пресекайте любые попытки втянуть вас в чужую мелодраму на корню.

Ищите решения, а не переживайте

Чем больше вы фокусируетесь на эмоциях, тем успешнее токсичный человек вас разрушает. Перестаньте тратить время на переживания и сосредоточьтесь на решениях: вместо того, чтобы ныть «ну почему свекровь меня не любит?!», попробуйте понять как проще всего организовать семейное общение так, чтобы свести конфликты к минимуму.

Если подруга в очередной раз выносит вам мозг жалобами на свои отношения, отнимая вашу энергию и время, дайте ей телефон психолога. Если коллега постоянно идет на конфликт и залезает на вашу территорию чтобы выяснить кто из вас главнее и важнее для фирмы, проговорите с начальником четкое разделение обязанностей между вами.

Поиск решений всегда более конструктивен, чем переживания – не забывайте об этом.

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Иногда просто соглашайтесь

Если ваша мама в очередной раз читает вам лекцию на тему того, что ваш ребенок должен или не должен делать, и что именно вы должны немедленно изменить в его меню, режиме и воспитании, то имейте наготове волшебную фразу. Например: «да, спасибо, возможно, ты права, я подумаю об этом».

Не надо идти на конфликт и отстаивать свое право воспитывать своих детей так, как вы считаете нужным – это право у вас никто не отнимет, а вот отнять у вас время бессмысленным спором и сжечь вам несколько километров нервных окончаний ваш собеседник вполне способен.

Иногда проще согласиться и продолжить действовать по-своему, чем начинать долгий спор, в котором вы все равно не победите (см. выше – люди не меняются).

Награждайте себя

Каждый раз после конструктивного общения с таким персонажем награждайте себя чем-нибудь приятным – нужно обязательно возмещать потраченную психическую энергию приятными эмоциями! Токсичные люди отнимают силы, не забывайте их восстанавливать.

Не раскрывайтесь

В нормальных, здоровых отношениях абсолютно естественно открываться другому человеку и рассказывать про свои неудачи или страхи. В токсичных отношениях все, что вы рассказываете, в какой-то момент будет использовано против вас – либо чтобы ударить вас побольнее, либо чтобы заставить вас испытывать неловкость или чувство вины.

Если человек, с которым вы общаетесь, хоть раз проявил себя с токсичной стороны, с вами или с кем-то другим, то лучше держать границы закрытыми и не раскрывать такому человеку всю душу.

«Лечитесь»

После токсичного диалога обязательно позвоните кому-то, кто вас подзаряжает энергией – иногда проще избавиться от неприятного осадка просто рассказав о ситуации кому-то нормальному, кто поможет вам убедиться в том, что вы правы не поддаваясь на манипуляцию.

Выдерживайте паузу

Не надо сразу бросаться отвечать на назойливые сообщения или требовательные письма, или испытывать чувство вины, что вы не уходите с важной встречи или совещания только чтобы ответить на звонки такого человека.

Иногда пауза с ответной реакцией – лучшие противоядие, и пока вы занимаетесь своими делами, ваш энергетический вампир найдет способ разобраться со своим неврозом без вашего участия.

Просто помните о том, что вы не обязаны подстраивать свою жизнь под желания и капризы такого человека, каким бы важным он ни был, и быть к его услугами в режиме 24/7 не обязаны тоже.

Слушайте молча

Очень просто оказаться втянутым в чужую драму просто проявляя участие или даже из вежливости – когда на вас обрушивается эмоциональное торнадо, сложно остаться в стороне.

Но есть разница между участием, вежливостью и дружеской поддержкой, и тем, что делает жертва манипуляции. Последняя оказывается втянутой в чужие проблемы просто потому, что вовремя не успела остановить обрушившееся на нее торнадо, и заканчивает тем, что разгребает чужие проблемы вместо того, чтобы заниматься своей жизнью.

Если вы знаете за своим собеседником свойство втягивать других людей в решение своих проблем, то не давайте его эмоциям вас захлестнуть. Слушайте молча, и по итогу предложите решения, которые вам кажутся конструктивными. Если они не устроят собеседника, то это его проблемы, но не позволяйте ему и дальше использовать вас как помойку для своих эмоций.

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Научитесь искусству нейтрального ответа

Манипулятор создает условия, в которых вынуждает вас тем или иным способом сказать ему «да», и делает все, чтобы отказать вам было сложно с эмоциональной и этической точки зрениям. Очень многим из нас проще согласиться сделать что-то, чего мы не хотим, чем испытывать чувство вины за отказ.

Вооружитесь «техникой нейтралитета»: придумайте фразу, которая не будет ни однозначным «нет», ни однозначным «да» и выбивайте этой фразой орудие из рук манипулятора. Например, «хорошо, я подумаю об этом и вернусь к тебе с ответом».

Отказать в безличном общении позже проще, чем напрямую, и у вас будет время чтобы подобрать такую формулировку, которая избавит вас от чувства вины за отказ.

Защищайте свое счастье

Токсичные люди страдают от самых разных неврозов, и постоянно сравнение себя с окружающими – один из них. Но если адекватные и зрелые личности в таком сравнении черпают мотивацию для саморазвития, для токсичных персонажей это постоянный источник негативных переживаний. И так как разбираться со своими чувствами и эмоциями они не умеют, то компенсируют эти травмирующие переживания за счет других.

Часто это проявляется в желании «украсть счастье»: например, вы приглашаете гостей на новоселье и гордо показываете свое жилище, но вместо поздравлений слышите от токсичной родственницы едкие замечания на тему недостатков квартиры, часто закамуфлированные под комплименты или советы («нда, а вид-то из окна на страшную бетонную пятиэтажку — ну ничего, посадишь цветочки!»). Вроде-бы ничего агрессивного, но настроение испорчено…

Цель у таких замечаний одна: украсть вашу радость.

Не позволяйте этого делать. Лучше всего вообще не делиться с такими людьми своей радостью, но если избежать этого нельзя, то заранее подготовьте себя к их реакции и пропускайте ее мимо ушей.

Не извиняйтесь

Чем чаще вы произносите «прости, пожалуйста!», тем больше власти имеют над вами токсичные люди. Никогда не извиняйтесь за те решения, на которые у вас есть право, в том числе и за право отказывать. Ну или хотя бы не извиняйтесь больше одного раза, если для вас извинение – это фигура вежливой речи.

Доверяйте своему телу и своим инстинктам

Часто бывает так, что манипуляция токсичного человека неочевидна – вроде бы никто вас не обижает, и ничего агрессивного не происходит, но почему у вас напряжено все тело и сжаты кулаки? И почему при мысли о том, что вам придется встретиться и провести время с этим человеком, на вас наваливается тяжесть?

И почему после таких встреч вы чувствуете себя так, как будто вас смешали с грязью, и вам немедленно нужно оправдаться за свое существование?..

Потому что агрессия не всегда проявляется в крике или оскорблениях, и умный манипулятор найдет миллион способов самоутвердиться за ваш счет без того, чтобы опускаться до базарной риторики. Если вы чувствуете, что в момент общения занимаете глухую оборону, значит на вас нападают. И нужно принимать меры.

«Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!»

Но иногда единственным способом избавить себя от влияния токсичного человека является полный отказ от общения с ним. Уход с работы от токсичного начальника, полный разрыв отношений с токсичной подругой, игнор токсичных родственников.

Ваша первоочередная задача – заботиться о себе и своем психическом здоровье, так чтобы вы могли полноценно заботиться о своих близких и любимых. Вы не обязаны разбираться с чужими неврозами, и, к сожалению, здоровых отношений с токсичным человеком построить невозможно.

Так что, как говорилось в старом советском фильме, иногда единственный способ избавиться от чужой драмы – это полностью отрезать ее источник, не дожидаясь пока она затянет вас как черная дыра.опубликовано econet.ru

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