Как же научиться прощать? Техника "Пустой стул"

Обида не дает спокойно жить? Вините себя, что что не сказали, что хотели? Не можете забыть человека? И даже если вы хотите похудеть - техника "Пустой стул" поможет решить эти вопросы.

Техника "Пустой стул" из гештальт-терапии - очень мощная и эффективная психологическая техника. Она может использоваться для завершения каких-либо ситуаций из прошлого. Технику вполне можно использовать самостоятельно. В каких случаях можно применить технику "Пустой стул" из гештальт-терапии? В чем заключается ее суть? Узнайте прямо сейчас.

Гештальт-терапия: Техника "Пустой стул"

Эта техника может использоваться для завершения каких-либо ситуаций из прошлого.

Например,

если у человека есть обида к кому-то, например, к бывшему парню, или к подруге, или к коллеге по работе, к маме или папе, к сестре илибрату и т.д.

если остались невысказанные слова или неотреагированные чувства по отношениею к умершим людям, это могут быть родители или знакомые

если вам предстоит непростая встреча или переговоры

для примирения полярных свойств личности, например, одна часть хочет поесть на ночь сладкого, а вторая сопротивляется. Такие мысленные баталии могут продолжаться очень долго. И человек растрачивает свою энергию на эту мыслительную жевачку, вместо того, чтобы потратить эту энергию на себя и на свою деятельность.

Основоположник гештальт-терапии Фредерик Перлз назвал такие полярные свойства личности, которые бесконечно спорят друг с другом "собакой сверху" и "собакой снизу".

Голос собаки сверху все время изводит собаку снизу своими замечаниями и придирками: "Ты должен это сделать", "Ты должен это сказать", "Ты не можешь это есть" и т.д.

Эта собака командует и относится пренебрежительно к "собаке снизу", которая отвечает "я не могу", "мне тяжело" и т.д.

Такие полярности существуют постоянно, когда человек находится в состоянии неудовлетворенности, разочарования, сомнения, фрустрации.

Эта схватка ведет к состоянию, когда человек полностью уходит "в голову", не осознает настоящий момент, не может функционировать. Люди часто страдают от таких конфликтов "собак", которые обуславливают постоянное состояние фрустрации. Они испытывают проблемы в своей деятельности, потому что не могут сконцентрироваться. Например, человек встречается со своими друзьями, но не получает удовольствия, т.к. беспокоится о делах, которые не сделал.

Чтобы было понятнее, приведу пример. Девушка страдает от лишнего веса. Две составляющие ее личности, которые ведут постоянные споры - это обжора и часть, которая заинтересована в снижении веса.

Если устранить между ними непонимание, осознать потребности и возможности каждой, то можно очень легко решить проблему внутреннего конфликта.

Как выполнять?

Выберите время, когда вам никто не будет мешать. Поставьте два стула напротив друг друга на расстоянии 1-2 метра. Садитесь на один стул. Представьте себе напротив человека или часть своей личности, с которой есть эмоциональные проблемы. Например, та девушка, которую бросил парень и она очень на него обижена, расстроена представляет себе напротив этого парня.

Начинайте диалог. Выскажите все, что вы хотели высказать этому человеку. Потом пересядьте на другой стул и представьте себя в роли вашего собеседника и ответьте на те вопросы, пожелания или претензии, так как вам кажется ответил бы ваш собеседник. После этого вернитесь на свое место и станьте собой. Продолжайте диалог.

Если хотите - кричите, ругайтесь, плачьте. Чем сильнее будут выражены эмоции тем лучше завершиться гештальт, эта ситуация. Продолжайте такой диалог до тех пор, пока считаете необходимым. Закончите своей фразой. Прощанием. Незавершенная ситуация завершена.опубликовано econet

Автор: Андрей Баракин

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