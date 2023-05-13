Какие обиды самые тяжёлые и почему прощение – это так важно?

Простить ОБИДУ и отпустить её – это особое умение, которое можно сформировать, как и любой другой навык. Это не значит, что её нужно проглотить. Необходима проработка тех неприятных чувств, которые она вызывает. Не будет негативных чувств – не будет и обиды. Прощая обидчика, вы становитесь сильнее, освобождаетесь.

Обида – это целая гамма эмоций, которые способны только разрушать, а не созидать. Она приносит больше вреда обиженному, чем обидчику, так как словно снежный ком – нарастает и превращается в настоящую угрозу.

Что такое обидчивость и как научиться прощать все обиды

Почему люди обижают друг друга

Обида и прощение

Компоненты обиды

Какой бывает обида

Какие обиды самые тяжёлые

Почему прощение обид – это так важно?

Как избавиться от обиды

Как проработать обиду: действенные психологические техники

Нас постоянно учат: нужно отпустить обиду, перестать ее взращивать, не позволять, чтобы она руководила нами. Обидчивый человек постоянно измывается над собой, не дает жить себе полной жизнью. Поэтому от этого груза следует избавляться. Но, об этом только говорить легко. В большинстве случаев мы совершенно не знаем, что нужно делать. И часто кажется, что это совершенно невозможно. Однако, и коучи и психологи утверждают: с помощью особых техник можно навсегда с ею распрощаться.

Для того, чтобы понять, как простить обиду, нужно разобраться с её истоками. Это мы и сделаем, а затем перейдём к рассмотрению техник, которые позволят избавиться от этого разрушающего чувства.

Почему люди обижают друг друга

Обидчик, в точности, как и обидевшийся – это такой же человек со своими слабостями, недостатками, проблемами и правом на ошибку. Подумайте: а вы точно никогда и никого не обижали? На 99,9% можно утверждать, что ответ будет отрицательным. Чтобы понять, почему мы обижаем друг друга, взгляните на себя. По каким причинам вы это можете делать? Если покопаться глубоко в себе, сможете открыть удивительные вещи. Хотя, не исключено, что вы даже не подозреваете о том, что могли кого-то обидеть неосторожным словом или действием.

По сути, обида – это неоправданные ожидания. Возможно, вы ожидали от человека одного, а он поступил иначе. Может, вы его недостаточно хорошо знали, раз потрясены его действиями. Хотя порой очень сложно предугадать, как поступит даже тот человек, которого мы знаем много лет.

Причиной обиды могут стать обидные слова, обидные фразы, обидные действия и даже бездействие обидчика в некоторых ситуациях. Иногда оскорбления наносятся по одной банальной причине – зависть. В таких случаях это вполне можно считать замаскированным комплиментом. Очень мало тех, кто похвалит за какие-то успехи и достигнутые высоты. А вот тех, кто будет критиковать, ругать или высмеивать – предостаточно. Много кто с помощью нанесения обиды самоутверждается за счёт другого человека, хоть немного повышает в своих глазах собственную значимость. Чем больше обиженный реагирует, тем большее удовлетворение это принесёт обидчику. Так зачем же поддаваться на его ухищрения и позволять ему «расти» таким гнусным способом?

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Обида и прощение

Некоторые психологи рассматривают обиду как зону личного роста. Например, вам сказали, что вы чего-то не умеете (вышивать, печь пироги, писать без ошибок), ваша фигура далека от идеала или что-то другое обидное вас? Если сказанные слова вас задели, значит именно так вы думаете о себе, даже если сами перед собой не готовы признаться в этом.

Возможно, вы осознаете, что вам нужно сбросить лишние килограммы или научиться готовить аппетитную выпечку? Человек, который уверен в себе и не испытывает необходимость доказывать окружающим что-то, не оскорбится от подобных слов. Он воспримет их со смехом, так как он считает совершенно иначе, а если оппоненту что-то не нравится (или он просто завидует, что не редкость), то это исключительно проблема оппонента.

Если что-то у вас вызвало обиду, подумайте, что именно. Это именно та зона роста, то место, которое мешает вам принять и полюбить себя. Поблагодарите обидчика за то, что он указал вам, в чём именно вы относитесь к себе плохо.

Простить обиду и отпустить её – это особое умение, которое можно сформировать, как и любой другой навык. Это не значит, что её нужно проглотить. Необходима проработка тех неприятных чувств, которые она вызывает. Не будет негативных чувств – не будет и обиды. Прощая обидчика, вы становитесь сильнее, освобождаетесь.

Компоненты обиды

Обида является сложным чувством, состоящим из разных эмоций. Главные из них – гнев на обидчика и жалость к себе. Есть мнение, что патологическая обидчивость – это удел эгоцентричных людей, которые не получают того, что хотят. Уязвлённое самолюбие заставляет их испытывать негативные чувства по отношению к обидевшему их оппоненту.

Для понимания сути обиды необходимо знать, что она складывается из трёх основных составляющих:

Формирование ожиданий. Человек начинает ждать от другого, что тот совершит определённое действие. Часто он даже не сообщает о том, чего хочет. Но, так как каждый из нас – индивидуальность, мысли двух людей могут не совпадать. Многие проблемы и конфликты между личностями обычно происходят из-за того, что мы просто не умеем говорить друг с другом. Так и получается: мы ссоримся с родителями, супругами, детьми, коллегами или друзьями из-за недомолвок, продолжая ждать, что они «прочтут» наши мысли и сами догадаются, как нужно поступить. Подумайте: способны ли вы знать точно, чего хочет в определённый момент даже ваш самый близкий человек? Сможете угадать? Если да, то вы уникальны.

Наблюдение за действиями. Помимо того, что человек наблюдает за поведением другого, он постоянно прогнозирует негативный результат и из-за этого критикует, злится.

Наступление реальности. Когда ожидания не совпадают с реальностью, возникает обида. И чем больше «отклонение» от ожиданий, тем она ярче.

Не навязывая другому человеку свои взгляды и мнение, разрешая ему поступать так, как он хочет, вы можете обезопасить себя от обид. Каждый волен говорить, вести себя и действовать по своему усмотрению. И если вы это будете осознавать, то не будете ожидать от другого, чего можете никогда не дождаться. Принимайте другого такой же личностью со своей индивидуальностью, которой являетесь и вы.

Какой бывает обида

Обида – одно из наиболее эмоциональных состояний, которые приносят только вред обиженному. Впрочем, в некоторых случаях и самому «обидчику» ничего хорошего от обиды своего оппонента нет, и он сам во многом проигрывает. Почему мы указали это слово в кавычках? А всё дело в том, что не всегда обидчик – на самом деле обидчик. Впрочем, обо всём по порядку. Чтобы понять, о чём идёт речь, следует разобрать, какой бывает обида:

1. Обида-манипуляция. Обида в психологии часто рассматривается как способ манипуляции. Достаточно примитивно, но эффективно этот способ получения желаемого используют дети. Слёзы, рыдания, угнетённое настроение – так ребёнок может пытаться «раскрутить» родителей на новую игрушку, большее количество карманных денег или личного времени на развлечения. К сожалению, много взрослых использует такой же подход. Причины манипулятивного поведения могут быть разными. Кто-то хочет отвоевать ведущую позицию в отношениях и указывает на «место» оппонента, в роли которого может быть любовный партнёр, коллега, родитель, друг и др. Для кого-то обида-манипуляция – это способ получить какую-то выгоду. Нередко так называемый «обиженный» сам провоцирует ситуацию, которая позволит ему с чистой совестью обижаться

2. Формальная обида. В обществе могут существовать определённые традиция и культура, в которых сформированы понятия относительно того, на что стоит обижаться. С самого детства людей учат, что обидно, а что нет (стереотипы). Если же к этому добавить эгоцентричность, то получается весьма обидчивая личность. Обидеть человека в подобных случаях – не составит труда, даже если ничего обидного не было сказано или сделано.

3. Обида как естественная реакция. Это вполне закономерное реагирование, когда какими-то словами или действиями задеты чувства другого человека, его способности и «Я». Например, сложно себе представить, что может быть какая-то другая реакция на предательство, обман или неблагодарность. Но, даже в таких случаях обида не несет ничего, кроме злобы, гнева, нежелательных психосоматических последствий (проблем со здоровьем).

Обида – это обычно субъективное чувство. Например, то, что может быть обидным для одного человека, для другого – пустяк, который даже не стоит внимания. Это доказывает, что все мы разные: со своим характером, воспитанием, уровнем эмоциональной чувствительности, особенностями нервной системы и установками. Вовсе не всегда, когда кто-то вас обижает, он делает это намеренно. Вполне возможно, что какие-то слова или действия задевают вас, потому что это ваша «болевая точка», о которой другим не известно. А, возможно, обидчик не обладает достаточным уровнем тактичности, толерантности и жизненного опыта, чтобы понимать, что он говорит или делает что-то не так.

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Какие обиды самые тяжёлые

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что сложнее всего отпустить обиду на самых близких – например, родителей.

Всё начинается с детства. Много кто помнит этот очень важный в жизни каждого человека период как такой, когда ему чего-то недодали или, наоборот, давали то, что ему было не нужно. На что чаще всего жалуются и обижаются люди, пребывая уже во взрослом возрасте? Вот несколько примеров:

мало внимания или гиперопека со стороны родителей;

убеждения относительно того, что вас любили меньше, чем других детей в вашей семье;

много упреков и критики, сравнение с другими детьми;

отсутствие поддержки со стороны родителей, которые не верили в ваши способности и т.д.

В общем, сколько людей и семей – столько и поводов для обид. А часто причина их в том, что дети возлагают много ожиданий на своих родителей. Им кажется, что взрослые всегда должны поступать мудро, ведь на то они и взрослые. И когда ожидания не оправдываются, рушится вера в «идеальность» ближайших родственников. И, к сожалению, эти обиды мы часто проносим через всю жизнь.

В будущем обида на мать, отца, бабушек, дедушек, тёть или дядь проецируется на отношение с другими людьми во взрослой жизни. Всё недополученное мы переносим на своих супругов и, конечно же, те тоже иногда дают повод на них обижаться. Это чаще всего способствует разрушению гармоничных отношений.

Конечно, самые близкие могут действительно очень ранить. Измена, предательство, нежелание идти навстречу в решении конфликтов, равнодушие и другие нелицеприятные поступки – это поводы обижаться. Но, подумайте, а нужно ли вам это? В некоторых ситуациях лучше минимизировать общение с таким человеком или даже отпустить (если это любимый мужчина или женщина), но, перед этим лучше простить все обиды. Это нужно не кому-то другому, а именно вам.

Почему прощение обид – это так важно?

Многие не понимают, зачем ему прощать обиды, мотивируя тем, что его обидчику от этого будет ещё лучше и он не понесёт никакого наказания. Вам необходимо понять, что это нужно для сохранения своего здоровья. Вы можете спросить, причём здесь здоровье?

Наверное, вы слышали о том, что мысли материальны. Постоянно прокручивая какую-то болезненную ситуацию у себя в голове, вспоминая подробности обиды, вы не сделаете хуже обидчику. Так как негативные эмоции испытываете вы, страдает именно ваш организм. Ведь ни для кого не секрет, что стресс провоцирует проблемы со здоровьем.

Обида – это и есть стресс, а постоянно «пережёвываемая» обида – устойчивый стресс. Со временем эмоциональные проблемы приводят к физическим заболеваниям. Это называется психосоматическими болезнями, а изучает такую проблему психосоматика – наука, объясняющая влияние психологических проблем на работу различных органов.

Примеры некоторых заболеваний, возникающих на основе эмоциональных проблем:

аллергия – протест, сложности в выражении своей позиции, неумение отказывать;

– протест, сложности в выражении своей позиции, неумение отказывать; болезни горла – невысказанная обида, гнев от того, что не можете справиться с какой-то ситуацией;

– невысказанная обида, гнев от того, что не можете справиться с какой-то ситуацией; гастрит и прочие заболевания желудка – гнев, раздражительность, боязнь;

– гнев, раздражительность, боязнь; г оловные боли, мигрени – постоянное напряжение, зажимы, заниженная самооценка, самокритика, страх;

– постоянное напряжение, зажимы, заниженная самооценка, самокритика, страх; гинекологические болезни – отказ от женственности, неприятие женщиной самой себя;

– отказ от женственности, неприятие женщиной самой себя; ожирение – попытки защищаться от травмирующей окружающей действительности, сверхчувствительность, выстраивание барьера между собой и миром;

– попытки защищаться от травмирующей окружающей действительности, сверхчувствительность, выстраивание барьера между собой и миром; заболевания печени – не высказанная обида, печаль, злоба, подавление раздражительности;

– не высказанная обида, печаль, злоба, подавление раздражительности; онкологические болезни – глубоко засевшая обида, желание отомстить, душевная рана;

– глубоко засевшая обида, желание отомстить, душевная рана; заболевания сердца – отсутствие ощущения радости, проблемы любовного характера, одиночество.

С помощью заболеваний отрицательные эмоции находят для себя выход. Но, если психологические проблемы так и не решить, болезни будут получать «подпитку» от них. Это может тянуться бесконечно. Так зачем копить обиды? Зачем им позволять отравлять наш организм, портить здоровье и жизнь? Позвольте им уйти.

Как избавиться от обиды

Перед тем, как начать избавляться от обиды, следует начать с осознания того, как и зачем нужно прощать. В этом помогут психологические советы, представляющие собой определённые шаги на пути к прощению.

Итак, как справиться с обидой (несколько основных рекомендаций):

1. Усвойте простую истину: обида – это зло и саморазрушение. Самое худшее – это подпитывать обиды. Даже если вы сто раз правы и человек действительно поступил отвратительно по отношению к вам, ваши негативные эмоции будут делать плохо только вам. Они будут вас медленно разрушать, съедать и оставлять только пустоту после себя. Возможно, это банальный совет, но нужно отпустить прошлое, каким бы оно ни было. Нужно держать курс только вперёд и смело смотреть в будущее.

2. Положительная мотивация – огромная сила. Попытайтесь представить, что будет, если вы начнёте с лёгкостью прощать своего обидчика. Во-первых, вы больше не будете зависеть от негативных поступков других людей по отношению к вам. Вы будете свободны от боли и обид, не будете разрушать себя. Во-вторых, вы сможете без лишних опасений выстраивать отношения с другими людьми, ведь часто обида мешает смотреть ясными глазами на окружающий мир. В-третьих, человек, лишённый обид и зависимости от негативных эмоций, больше притягивает к себе хороших людей. И, в-четвёртых, вы сможете быть счастливыми, ощущать гармонию.

3. Негативная мотивация тоже может стать помощником. Подумайте, что будет, если вы так и не избавитесь от своей обиды? Последствия могут быть плачевными:

Вы постоянно будете испытывать негативные переживания. Они будут разъедать вас, не давать получать удовольствие от жизни.

Обида будет постепенно расти, как снежный ком. С каждым годом новые обиды будут добавляться к старым, из-за чего рано или поздно человек начнёт болеть. Самое страшное то, что непрощённые обиды могут приводить к раковым заболеваниям.

Любые отношения из-за обид неизменно портятся. Вы перестаёте доверять другим людям, теряете чувство радости и любви. Это способно разрушить любой, даже самый прочный союз.

Обида будет постоянно мешать вам строить отношения с любимым человеком.

Нередко обида становится мотивом мести. А месть, как известно, заводит в тупик. Она может стать причиной непоправимых ошибок, которые способны разрушить не только вашу жизнь, но и жизнь других людей.

4. Извлекайте урок даже из негативных ситуаций. Как ни странно, самый ценный опыт мы получаем из непростых жизненных ситуаций. Будьте благодарны тем людям и обстоятельствам, которые испытывают вас на прочность. Ведь они делают вас сильнее.

5. Чувство юмора поможет справиться с обидой. Вам следует научиться быть самокритичными. Никто из нас не идеален, но, сильны те люди, которые способны это признать и пошутить над самим собой. Если вы сможете посмеяться над своими недостатками, у других не будет никакого смысла «тыкать» в них. Это не будет им доставлять никакого удовольствия, ведь вы в этом отношении неуязвимы.

Это были рекомендации, рассматриваемые, так сказать, теоретически. Чтобы закрепить всё, что сказано выше и помочь себе избавиться от обиды, её следует проработать. Помогут в этом специальные психологические техники. Некоторые из них мы рассмотрим в следующем разделе статьи.

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Как проработать обиду: действенные психологические техники

Отпустить обиду вам поможет прощение. Достичь его помогут некоторые техники. Важное условие – постарайтесь максимально настроиться на работу над собой, всецело включитесь в процесс и старайтесь не отвлекаться на внешние раздражители.

Упражнение №1. «Месть»

Попробуйте отомстить обидчику (естественно, в своём воображении). Для этого примите удобное положение тела, закройте глаза и отчётливо представьте перед собой человека, который нанёс вам обиду. Теперь детально прорисуйте картину его наказания, а именно то, что должен сделать обидчик, чтобы вы простили его. По окончанию упражнения вы должны испытать удовлетворение от того, что простили своего оппонента.

Упражнение №2. «Составление списка обид»

Подготовьте лист бумаги, ручку и освежите свою память. Теперь можно приступать к упражнению. Присядьте, напишите посередине в верхней части листа имя своего обидчика, под которым начните записывать все те неприятные эмоции, которые он провоцировал своими обидными действиями или словами. Возможно, вы будете удивлены, когда сможете вспомнить даже вроде бы забытые обиды. Как видно, они никуда не девались, а просто спрятались, продолжая вам досаждать. Это наиболее опасные обиды, которые постепенно разрушают вас изнутри, а вы и дальше их прятали ещё глубже.

Упражнение №3. «Три письма»

Вам будет необходимо написать три письма. Первое должно быть посвящено тому, как именно вас обидел конкретный человек. Опишите в словах всё своё негодование. Второе письмо следует написать на следующий день и изложить в нём всё то, что не было указано в предыдущем. Если вы правильно выскажите свои чувства, то у вас даже может возникнуть ощущение понимания обидчика. Третье письмо пишется, соответственно, на третий день. В нём должны содержаться слова прощения и благодарности за то, что вам был преподнесён ценный жизненный урок. После всего этого все три письма сжигают. Вы должны почувствовать облегчение.

Упражнение №4. «Прощение»

Примите самую удобную для себя позу и громко, обращаясь к обидчику, говорите о том, что он добрый, хороший и вы прощаете его за… (укажите, за что именно). После этого не забудьте сказать самому себе: «Я прощаю себя за…».

Так как простить обиду за один раз практически невозможно, проводите это упражнение каждый день в течение 5-15 минут. Если у вас обида на своего любимого человека, родителей или кого-то ещё, кто готов изменить ситуацию в отношениях в положительную сторону, то желательно проводить это упражнение вместе с ним.

Упражнение №5. «Скольжение над обидой»

Это упражнение направлено, прежде всего, на предотвращение обиды. Когда другой человек начинает делать что-то, что может вызвать у вас обиду, не включайтесь в травмирующую ситуацию. Как это сделать? Можете представить его на экране телевизора и мысленно выключить у него звук. Также можно представить обидчика в нелепой ситуации, которая вызвала бы у вас смех. И ещё вариант – возведите между вами стену, через которую слова оппонента не проникнут к вам.

Прощение – это то, что помогает раз и навсегда справиться с обидой. Кто-то считает, что умение прощать – это слабость. Ничего подобного! Прощать – это означает проявить свою силу и вознестись над обидой и обидчиком. Так вы демонстрируете (прежде всего, самому себе), что подобные неурядицы вас совершенно не трогают и вы счастливы. Поверьте, когда вы отпустите накопившиеся обиды и перестанете пускать их в своё сердце, вы станете радостными и более здоровыми.

Выше мы уже говорили о том, что многие психологи видят в обиде возможность для личностного роста. Давайте посмотрим на ситуацию обиды с точки зрения коучинга, как эффективного инструмента личностного развития.

Один из принципов коучинга – это принцип Осознанности и Ответственности. Принимая осознанный выбор, мы берём на себя 100% ответственность за последствия этого выбора.

Все в нашей жизни мы создаем сами на 100%. А если мы что-то создали, то мы можем это изменить. Этот принцип касается и наших мыслей, и чувств, и эмоций.

Обида — это наша защитная реакция на действия и слова окружающих нас людей. Мы не можем управлять нашей реакцией на эти слова и поступки людей. А вот управлять своими мыслями, чувствами, эмоциями мы можем. И это только наш выбор, в какой эмоции нам находиться. Мы сами решаем – обижаться или нет. Быть в эмоциях, которые нас разрушают и вызывают различные болезни или находиться по крайней мере в нейтральном состоянии или испытывать радость, счастье.

Понимание Закона 100% ответственности позволяет осознавать свою силу над своими эмоциями, и делают нас уверенной и самодостаточной личностью.

Первое, что надо сделать Остановиться. Сделать глубокий Вдох и сказать себе мысленно СТОП. И задайте себе несколько вопросов, позволяющих вернуть осознанность. Что сейчас со мной происходит? О чем я сейчас думаю? Что я чувствую? Это то, что я хочу чувствовать? И если это отличается от тех чувств, которые Вы хотите испытывать, то проговариваете мысленно или вслух:

— Я на 100% ответственен за свои чувства, эмоции и мысли. Я, и только я когда-то принял решение реагировать на подобные ситуации подобным образом (перечисляем эмоции в которых сейчас находимся), но я хозяин своих эмоций, и я могу выбирать: держать эти эмоции или отпустить.

Делаем глубокий вдох и глубокий выдох. При необходимости повторяете эти вопросы до тех пор, пока Вы как минимум не войдёте в состояние нейтральности.

Вот мы и перечислили основные причины обидчивости и рассмотрели методы избавления и отпускания обиды.опубликовано econet

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