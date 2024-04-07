Каких отношений следует избегать в любом случае

С опеределенными психологическими типами людей крайне сложно строить отношения. Такие личности либо стремятся подавлять партнера (тираны), либо зациклены на собственной персоне (нарциссы). Невротики тоже ведут себя в отношениях не всегда адекватно.

Партнерские отношения и здоровый союз между мужчиной и женщиной возможны, тогда когда оба партнера в паре нацелены на взаимоуважение, взаимопомощь и поддержку друг друга. В партнерских отношениях один из пары никогда не будет существовать за счет другого.

От этих отношений лучше уходить

Использовать партнера, манипулировать, обманывать, брать и ничего не отдавать взамен — такие отношения строят лица с различными расстройствами личности: нарциссы, психопаты, невротики, а чаще всего их смешанные варианты расстройства личности.

Отношения жертва - тиран

Отношения с одним из таких партнеров прямой путь в отношения ЖЕРТВА — ТИРАН.

Где жертва имеет предрасположенность к таким отношениям и может провоцировать на развитие таких отношений.

Прежде всего к такому поведению предрасположены люди ставшие жертвой насилия (физического, эмоционального) в детстве и подростковом возрасте. Так же к позиции жертвы могут привести стихийные бедствия, нападения животных, травмы.

Психологический тип ЖЕРТВА обладает такими качествами как: покорность, внушаемость, доверчивость, неосторожность, легкомыслие, неумение постоять за себя, социальная дезадаптация.

Личности с комплексом жертвы легко могут сами становится тиранами, если обстоятельства складываются так что в зависимость к ним попадает ребенок, подросток с неустойчивой психикой или взрослый сходным комплексом жертвы.

Психологический тип ТИРАН, деспот формируется в основном в детстве, впитывая ролевую модель родителей где отец тиран, деспот унижает проявляет эмоциональную и физическую агрессию по отношению к матери ребенка. Второй типаж формируется когда родители ребенка инфантильные, слабовольные, прогибаются под капризы ребенка. Ребенок становится таким своеобразным центром вселенной, с помощью истерик, капризов постоянно манипулирует родителями и окружающими чтобы добиться своего. Такой ребенок вырастая становится настоящим деспотом, не уважающим никого.

Психологический тип тиран обладает следующими характеристиками: отсутствие сочувствия, повышенная агрессивность, злость, отсутствие совести, ревность, высокомерие, садизм, манипулятивность, импульсивность, безответственность. Обычно такому человеку отношения нужны для обслуживания личных интересов таких как секс, бытовые нужды и объект для агрессии.

В начале отношений тираны, деспоты обычно очень хорошо маскируются под нормальных, талантливо симулируют чувства, вводят в заблуждения тем, что показывают эмоциональную открытость и маску приличного человека. Но единственное чувство, которое они по настоящему испытывают — это агрессия, которую они тщательно скрывают, так как в данный момент они являются охотниками на жертву и как только жертва попадается в их сети, они начинают по настоящему проявлять себя. Все начинается с контроля, ревности, затем следует моральное унижение, критика каждого действия, затем эмоциональная и физическая агрессия.

Единственным выходом из подобных отношений на мой взгляд является развод и терапия каждого партнера.

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Психологический портрет: психотип нарцисса

Отличительными чертами нарцисса являются: завышенная самооценка, самовлюбленность, тщеславие, ожидание восхищения от окружающих к своей собственной персоне, непереносимость критики, поглощенность собой, умение ухаживать за собой. Ими движет чувство собственной исключительности. Нарцисс искренне уверен в том, что заслуживает большего, чем обычные люди, поэтому претендует на особое отношение к себе. В отношениях такой человек ждет восхищения и всевозможных привилегий, помощи и поддержки. Но парадокс в отношениях состоит в том, что сколько бы вы не оказывали ему поддержки и любви, они никак не смогут заполнит внутренний вакуум ощущаемый нарциссом.

Люди этого психотипа предъявляют очень высокие требования к окружающим, которые должны соответствовать его высоким идеалам. Неидеальность не прощается, вы получаете презрение. Причем сами они далеко не идеальны поскольку требования их к идеальности основаны на чувстве собственной неполноценности и заниженной самооценки. Эта полярность, в которой живут нарциссы, заставляет их в один миг испытывать собственную никчемность, незначимость, а в другой — испытывать собственную исключительность.

Отношения с нарциссом крайне тяжелы: в них нет ни тепла, ни любви, ни заботы, в отношениях их обычно удерживает удобство этих отношений.

Партнер нарцисса обычно «заезженная лошадка», несущая на себе весь груз проблем и забот с подорванным здоровьем.

Мы не можем изменить таких людей в отношениях, важно понимать, что им нравится быть нарциссом и отношения с ним бесперспективны.

Что отличает лицо имеющее нарциссическое расстройство

Поистине грандиозное самомнение.

Поглощённость самим собой, фантазиями о большом успехе, власти, великолепии, идеальной любви и красоте.

Вера в свою «исключительность», вера в то, что должен дружить и может быть понят лишь себе подобными «исключительными» или занимающими высокое положение людьми.

Нуждается в чрезмерном восхищении.

Ощущает, что имеет какие-то особые права.

Эксплуатирует и манипулирует людьми.

Не умеет сочувствовать.

Завистлив и верит, что другие завидуют ему.

Демонстрирует высокомерие и надменное поведение.

Невротик в отношениях

На сегодняшний день данный психотип личности – с невротическим расстройством считается самым распространенным.

Невротик – это человек, который отличается от остальных постоянной тревожностью, у него отмечается эмоциональная неустойчивость, а также присутствует низкая самооценка.

Одной из главных черт личности невротика является его полная зависимость от окружения и желание во что бы то ни стало получить одобрение и расположение других людей. Все хотят внимания и любви, но у невротика данное желание гипертрофировано, несоразмерно с тем масштабом, который присутствует в жизни любого человека.

Невротики хотят такого внимания и любви от всех знакомых людей без разбора, будь то сосед, коллега по работе или знакомый. И это желание распространяются буквально на всех женщин и мужчин, но они этого стремления обычно не осознают.

В отношениях люди страдающие невротическим расстройством, всегда испытывают неудовлетворенность, настроен такой человек практически всегда негативно, в общем эмоциональном фоне, преобладают отрицательные эмоции. Такой человек всегда зациклен на себе ему практически нет дела до своего партнера часто замыкается в себе, переживая свою неполноценность, никчемность, занимается самобичеванием, и обвиняет своего партнера во всех смертных грехах.

Чрезмерная зависимость от своего партнера, мешает невротику адекватно оценивать ситуацию и отношения. Любая критика в свой адрес воспринимается им как унижение и предательство, что вызывает бурю негодования, истерику, эмоциональный взрыв и сильный стресс.

Компенсируют все это показным возвеличиванием себя, желанием всем доказать свою значимость, выделиться из толпы, произвести впечатление.

Самое главное невротическая личность обычно не умеет любить, она зависима от своего партнера и для нее главное чтоб любили ее (невротическую личность) и желательно просто обожали, холили и лелеяли.

В сексе невротик испытывает две крайности это чрезмерная активность или полный отказ, запрет на секс.

В отношениях невротик занимает позицию не партнер — партнер, а родитель и ребенок, где он встает в роль ребенка.

В отношениях невротик обычно страдает и наполняет этим все вокруг. По этому отношения с ним крайне тяжелы.

Как распознать невротика?

Зажат, закомплексован, негативизм.

Не переносит критики.

Странное поведение.

Навязчивые состояния.

Повышенная забота о здоровье.

Проблемы в отношениях, в интимной сфере.опубликовано econet

Автор Эдуард Салангин

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