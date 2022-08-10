Каких женщин ценят мужчины

Как только вы перестанете думать о том, как вам еще поразить и впечатлить мужчину, перестанете беспокоиться о том, что он о вас подумает, а больше сосредоточитесь на том, что о нем думаете именно ВЫ, то это автоматически повысит уровень уважения и вашу ценность в глазах мужчины.

Очень часто мужчины просто привыкают к тому, что женщина должна постоянно их как-то удивлять, поражать и заинтересовывать. Поэтому чем больше женщина старается, тем больше мужчина перестает это ценить. Ведь как известно, то, чего и так достаточно много, - уже совсем не ценится. И поэтому сначала мужчина может быть очень удивлен, встретив женщину, которая может просто сидеть и слушать его или же пойти заняться собственными делами, а не что-то постоянно делать с целью его впечатлить, увлечь, завладеть его вниманием, а потом, конечно же, и его сердцем…

Женщина, которую ценят мужчины

Но именно такая женщина будет действительно интересна и ценна для мужчины - спокойная, расслабленная и уверенная в себе, но вместе с тем – с сумашедшей жаждой к жизни, с увлеченностью всем тем, что происходит вокруг неё! Как тут устоишь перед такой женщиной?

Поэтому перестаньте постоянно угождать и потакать всем капризам своего мужчины. Перестаньте постоянно ублажать и прилагать усилия, чтобы «заслужить» его любовь, интерес к вам или впечатлить его своим умом и привлекательностю. Вместо этого, лучше дайте возможность именно мужчине проявить себя и сделать что-то приятное и для вас тоже. Ведь, как вы помните, мужчины ценят только то, во что сами вкладываются - своим временем, эмоциями, усилиями и средствами.

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Также мужчины очень ценят именно тех женщин, которых способны сделать счастливыми. То есть женщин, которые искренне радуются именно тому, что для них делает любимый мужчина.

Поэтому если он увидит, что это действительно в его силах, то он с большим удовольствием будет над этим работать. Так дайте же ему такую ​​возможность! Но для этого вам нужно прекратить поведение, построенное вокруг постоянного ублажения вашего мужчины и прекратить так предано заглядывать ему в глаза. И вот тогда вы заметите, что мужчина готов делать также многое и для вас.

Как только вы перестанете думать о том, как вам еще поразить и впечатлить мужчину, перестанете беспокоиться о том, что он о вас подумает, а больше сосредоточитесь на том, что о нем думаете именно ВЫ, то это автоматически повысит уровень уважения и вашу ценность в глазах мужчины.

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Ведь тогда мужчина заметит, что не чувствует абсолютно никакого давления рядом с вами. Он заметит, что вы ДОВЕРЯЕТЕ ЕМУ настолько, чтобы просто быть собой рядом с ним, а не постоянно играете какую-то роль для него. И вот когда мужчина это заметит, он почувствует настоящее облегчение, значит и ему тоже уже не нужно будет «выпендриваться» перед вами, а можно просто наконец-то расслабиться, довериться и быть собой.

И это также одна из ценностей за что мужчины очень уважают женщин - за возможность расслабиться и просто быть собой рядом именно с этой женщиной. Ведь если она полностью принимает и любит себя, то, соответственно, сможет любить и принимать таким же и его.

Поэтому, милые мои женщины, будьте расслаблены и прежде всего довольны собой и своей жизнью. Ведь от таких женщины не уходят – их действительно ценят, любят и уважают.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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