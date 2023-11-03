Каков ваш стиль привязанности и почему это важно

Если вы находитесь в несчастливых отношениях, каждый ваш роман заканчивается разрывом, или вы никак не можете встретить своего Единственного или Единственную, - возможно, ваш стиль привязанности является тому причиной. Почему это важно?

Мы получаем знания о человеческих взаимоотношениях из первых отношений, которые у нас были – с нашими родителями или воспитателями в раннем детстве. Понимание вашего стиля привязанности позволит вам увидеть, в чем заключается корень проблем в отношениях. В идеале родители обеспечивают безопасность детей и удовлетворяют их нужды. Родители обеспечивают поддержку и успокаивают детей, когда те расстроены или испуганы. В результате между детьми и родителями формируется тесная связь, которая создает надежную эмоциональную основу для будущих отношений.

Три основных стиля привязанности и почему они так важны

Дети могут уверенно исследовать окружающий мир, зная, что родители обеспечивают их безопасность.

Мы знаем, что люди стремятся вступать в отношения друг с другом. Мы зависим друг от друга. Наше выживание зависит от этого. Взаимозависимость является нормой даже в отношениях взрослых людей. Мы более успешны и счастливы, когда мы находимся в здоровых и доверительных отношениях с близкими людьми.

«Мы не должны все делать в одиночку. Нам это не суждено» (Брене Браун, американская писательница, автор книг "Великие дерзания" и "Дары несовершенства").

Выделяют три основных стиля привязанности: надежная, избегающая и тревожная.

Надежная привязанность

Ваши потребности были удовлетворены в детстве. Ваши родители (воспитатели) были внимательны и отзывчивы к вашим нуждам, позволяя вам чувствовать себя в безопасности и создавая ощущение, что о вас хорошо заботятся.

Вы чувствуете себя комфортно, находясь в близких эмоциональных отношениях.

Вы ищете и стремитесь поддерживать близкие стабильные отношения.

Вы способны открыто выражать свои чувства и потребности.

Избегающая привязанность

Ваши родители или воспитатели, возможно, были эмоционально отстраненными, холодными или неотзывчивыми. В результате вы рано стали независимыми и самостоятельными, не желая зависеть от непоследовательных людей.

Близкие отношения вызывают у вас чувство удушья, как будто они служат помехой вашей независимости.

Вы пытаетесь уклониться от близости, когда чувствуете, что она становится слишком сильной.

Вам требуется время, чтобы побыть одному.

Вы можете сопротивляться обязательствам.

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Тревожная привязанность

Ваши воспитатели были непоследовательны в удовлетворении ваших потребностей. В результате вы привыкли цепляться за значимых людей, чтобы добиться удовлетворения ваших нужд.

Вы жаждете близости, но ее никогда не бывает достаточно.

Вы часто спрашиваете, действительно ли партнер любит вас, определяете, насколько вы любимы и ищете постоянного подтверждения этому.

Ваш стиль взаимодействия можно охарактеризовать как «нуждающийся» и «требовательный» или «липкий», «навязчивый» и «приставучий».

Вы отчаянно ищите защиты и внимания со стороны своего партнера, но это может лишь оттолкнуть его.

Почему стиль привязанности имеет такое значение?

Привязанность «родитель-ребенок» создает основу для убежденности в том, что наш партнер способен удовлетворить наши эмоциональные нужды.

Наш стиль привязанности становится фундаментом для наших близких отношений. Стиль привязанности влияет на наш выбор романтического партнера и то, как мы строим отношения с ним.

Мы воспроизводим эту модель снова и снова, с новыми людьми, как способ подтвердить наши представления о самих себе.

Например, многие люди с тревожным стилем привязанности влюбляются или вступают в брак с партнерами, имеющими избегающий стиль, которые не способны дать им достаточно близости и уверенности в своей любви.

Это подтверждает страхи человека с тревожной привязанностью и укрепляет его убеждения, что он или она является всеми заброшенным, ущербным и нелюбимым.

Осознание вашего стиля привязанности полезно не только тем, что позволяет понять, как складывались ваши отношения с родителями и как вы себя чувствовали, будучи ребенком, но это также помогает увидеть трудности, с которыми вы сталкиваетесь во взрослых отношениях.

В конечном итоге, понимание вашего стиля привязанности позволит вам решить, что вы можете изменить, чтобы построить более полноценные и удовлетворяющие вас отношения. Другими словами - сформировать здоровые отношения, выбрав «правильного» партнера и развивая здоровую, надежную привязанность.

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Как я могу сформировать надежный стиль привязанности?

Вот несколько способов, которые позволят вам начать работу по улучшению своего стиля привязанности:

Определите вашу модель отношений. Осознание собственного тревожного или избегающего поведения – первый шаг на пути к изменениям.

Обращайте внимание на то, в чем вы нуждаетесь и что вы при этом чувствуете.

Поделитесь своими чувствами с партнером.

Осознавайте когнитивные искажения.

Обменивайтесь вашими потребностями и ожиданиями в отношениях.

Заботьтесь о себе.

Делайте вещи, которые заставляют вас думать о себе хорошо: признавайте свои сильные стороны и отмечайте успехи.

Проводите время с людьми, которые демонстрируют здоровую модель отношений.опубликовано econet

by Sharon Martin

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