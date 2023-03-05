Карл Юнг: Как возникают зависть и ревность

Чувство безграничности может быть достигнуто только тогда, когда мы имеем границы внутри себя.Только осознание себя – границ себя – соединяет нас с безграничностью бессознательного.

Для человека основной вопрос заключается в том, имеет ли он отношение к бесконечности или нет? Это его исходный критерий. Когда мы знаем, что существенно лишь то, что безгранично, и что оно – это безграничное, – в свою очередь, существует, мы перестаём интересоваться вещами ничтожными. Когда же мы этого не знаем, мы начинаем настаивать на том, чтобы те или иные наши свойства, которые мы считаем своим достоянием, весь мир признавал за таковые: это может быть «мой талант» или «моя красота».

Границы внутри себя и чувство безграничности

Чем больше человек настаивает на своих личных достоинствах, тем менее он чувствует, что действительно существенно, тем менее он доволен жизнью. Он ощущает собственную ограниченность, тогда как ограничены его помыслы, – так возникают зависть и ревность.

Когда же мы понимаем и чувствуем, что уже здесь, в этой жизни, заключена бесконечность, то и желания и помыслы наши меняются. В итоге в счёт идёт лишь то, что действительно существенно, что мы воплотили. И если этого нет, то это означает, что жизнь прошла впустую.

Но чувство безграничности может быть достигнуто только тогда, когда мы имеем границы внутри себя. Только осознание себя – границ себя – соединяет нас с безграничностью бессознательного. опубликовано econet

© Карл Густав Юнг (1875–1961), швейцарский психолог и философ

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