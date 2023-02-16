Каждая девочка хоть раз в жизни должна полюбить крокодила, чтобы выжить и научиться любить обычных людей. Ну, или крокодилов, если сумеет. Или даже в принципе научиться любить. И дай Бог, чтобы одного раза оказалось достаточно.

Каждая девочка должна хоть раз в жизни полюбить крокодила и пойти на все ради мечты. Восхищаться силой рептилии, которая не сомневается, ибо нечем ей сомневаться. Научиться жить в реке, в болоте, и часами дышать под водой. Стать птицей-бегунком, ловко вынимающей куски мяса из распахнутой зловонной пасти. Понять, что она и сама сделана из мяса. Научиться лечить раны и отращивать новые руки, ноги, зубы, а иногда и кусочки сердца. Откладывать яйца своей любви в илистые гнезда и думать, какой же ОН необыкновенный. Восхищенно смотреть в пустые глаза и созерцать океан.

Каждая девочка...

Каждая девочка должна хоть раз в жизни полюбить крокодила, чтобы познать тщетность своего желания пробить, убедить, договориться, спасти, приручить, растопить лед и достичь гармонии. Найти такие слова, что весь мир будет рыдать, любить и умирать вместе с ней. Стать утонченным дипломатом и продавцом безумных идей. Научиться искусно обманывать себя и других, а потом сполна платить за это. Слушать рассказы бывалых и думать, что с ней такого не случится. Опускаться на дно и полагать, что дальше уже некуда, но каждое утро обнаруживать новую глубину.

Каждая девочка должна хоть раз полюбить крокодила, чтобы познать мощь своего гнева и бессилия. Рвать, метать и плакать, ненавидеть а потом сдаться, растворившись в холодной воде. Пристегнуть себя к батарее, чтобы ненароком опять не открыть дверь. Возродиться, построив свой собственный Рим, и упереть в него все дороги.

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Каждая девочка должна хоть раз в жизни полюбить, крокодила, чтобы научиться пользоваться ножом и выделывать кожу. Играючи попадать в глаз с любого расстояния. Ценить свой опыт и брать деньги вперёд. Отличать иллюзии от реальности также легко, как аллигатора от каймана, особенно на ботинках и сумочках. И на вопрос «откуда у тебя все это?» загадочно улыбаться, любовно складывая инструменты в потертый саквояж со знакомым рисунком...

Каждая девочка должна хоть раз в жизни полюбить крокодила, чтобы научиться любить его правильно. Отказаться от самой концепции крокодилов и девочек, а также от идеи дрессировки, сдачи и войны. Перейти к нежности, тёплому юмору, светлой иронии, а также мирному вязанию кукол. Радоваться вечерним прогулкам с длиннохвостыми друзьями из соседнего водоёма и своим зелёным зубастым отпрыскам, так прохожим на родителя. И с интересом замечать проступающую в зеркале собственную широкую рифленую улыбку. Быть этому благодарной. Но в этом нет ни надрыва, ни интриги, ни подвига. Просто тупое бессмысленное счастье.

Каждая девочка хоть раз в жизни должна полюбить крокодила, чтобы выжить и научиться любить обычных людей. Ну, или крокодилов, если сумеет. Или даже в принципе научиться любить. И дай Бог, чтобы одного раза оказалось достаточно.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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