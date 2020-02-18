Кажется, я перестала его любить. Что делать, когда чувства гаснут?

Говорят, что любовь живет три года. Психологи даже обосновали, почему и каким образом это светлое чувство со временем испаряется из таких нежных в прошлом взаимоотношений. Как понять, что вы незаметно разлюбили свою "половинку"? И нужно ли спасать отношения?

Любить кого-то – это прекрасно. У тебя будто вырастают крылья за спиной, весь мир кажется светлым и дружелюбным. Вы каждую свободную минуту стараетесь провести вместе, вам не скучно разговаривать на самые банальные темы. И кажется, то так будет всегда. Но однажды что-то начинает ломаться. Любовь, как и все в этом мире, имеет свой срок.

Когда любовь проходит

Жизненная ситуация

Вот обычная семья. Жене 29 лет, мужу – 33. Они женаты 9 лет, у них растет 5-летний сынок. В нынешнем году женщина осознала, что больше не любит супруга. Как она это поняла? Он перестал радовать ее своим присутствием. В прошлые годы совместной жизни супруга закрывала глаза на его недостатки и слабости, а теперь они ее раздражают.

Еще женщина обратила внимание, что и муж к ней охладел. Из их взаимоотношений ушла нежность, оба стали похожи на обычных соседей. Случается, что они спят в разных спальнях.

Женщина пытались поговорить с супругом, обсудить создавшуюся ситуацию. Но муж уходит от этой темы, утверждает, что все в полном порядке, просто они настолько давно состоят в браке, что некоторое изменение в отношениях – это вполне нормально.

Жена беспокоится, что не может заставить себя полюбить супруга опять, но и на разрыв отношений не может решиться.

Психологи объясняют, что, когда в семье растет ребенок, это говорит о том, что партнеры уже пережили кризис – так называемую ситуацию психологического развода, связанную с рождением ребенка. Чтобы не усугублять нынешнее положение, следует постараться убедить мужа обсудить то, что супругу не устраивает и как можно вернуть отношения в прежнее русло. После разрешения конфликтов партнеры часто становятся ближе друг к другу. А молчание, подавление недовольства лишь отдаляют супругов друг от друга и разрушают то, что они построили за годы совместной жизни.

Если посмотреть правде в глаза и постараться разобраться в себе (из-за чего у вас появились подобные чувства), то вы можете понять, что все это просто из-за общего неудовлетворения нынешней жизнью.

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Нужно перестать акцентировать внимание на недостатках партнера и больше обращать внимание на свои нужды, потребности. Это может быть личностный кризис, когда требуются определенные личные перемены: смена работы, возвращение активности.

Семейные отношения насчитывают ряд серьезных кризисов, проходя через которые, семья становится крепче. Но когда у семейной пары отсутствует опыт, сплоченность, взаимоуважение и проч. для прохождения через кризис, то отношения имеют риск деградации. Итогом может быть развод.

Необходимо использовать любую возможность вернуть отношения в семье, и принимать участие в этом важно обоим. В противном случае все усилия будут напрасны.

Вернемся к чувствам. Можно, конечно, все делать ради семьи и даже жертвовать собой и своими интересами.

Но как все-таки можно понять, что женщина разлюбила? Вот 7 признаков.

1. Он больше не живет постоянно в ваших мыслях

Вы понимаете, что он теперь не занимает все ваши мысли. Вы теперь не думаете о нём столько, сколько делали это раньше. Вы не видите данного человека в своих планах на будущее. И вас это не особенно огорчает, так как подсознательно уже готовы к мысли, что не будете вместе.

2. Дни похожи один на другой

Раньше любили смотреть на него спящего или с нетерпением ждали первого сообщения и пожелания доброго утра. Теперь все по-другому. Вы просыпаетесь и начинаете новый, похожий на вчерашний, день. Ничего волнующего вы уже не ждете.

3. Вы уже не скучаете

Вы планируете время сами и не стремитесь объединиться с ним. Вас начинает радовать время, проведенное отдельно. Просто вы перестали скучать по нему.

4. Вам скучно на свидании

Романтический ужин в кафе, пиццерии был всегда праздником. Вы наслаждались вкусными блюдами, напитками и приятным общением. Даже ужин в стенах вашей квартиры становился чем-то волнующим. Теперь совместный досуг вас тяготит.

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5. Ощущение счастья ушло

Все стало будничным, обыкновенным. Вы не ощущаете крыльев за спиной и критически смотрите на партнера, которого не так давно почти что боготворили.

6. У вас нет желания о нем заботиться

Вы уже не считаете нужным отправлять ему каждый раз сообщение, чтобы передать, что у вас все в порядке. Ваш партнер уже не важен для вас. Промочил ли он ноги, потерял телефон или просто расстроен, - вас это уже не тревожит.

7. У вас нет чувств

Вы теперь прекрасно проводите в компании подруг, знакомых. Вам все равно, где и с кем он бывает. Равнодушие овладевает вами и шепчет, что все прошло.опубликовано econet.ru.

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