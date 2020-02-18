Кажется, я перестала его любить. Что делать, когда чувства гаснут?

Говорят, что любовь живет три года. Психологи даже обосновали, почему и каким образом это светлое чувство со временем испаряется из таких нежных в прошлом взаимоотношений. Как понять, что вы незаметно разлюбили свою "половинку"? И нужно ли спасать отношения?
Любить кого-то – это прекрасно. У тебя будто вырастают крылья за спиной, весь мир кажется светлым и дружелюбным. Вы каждую свободную минуту стараетесь провести вместе, вам не скучно разговаривать на самые банальные темы. И кажется, то так будет всегда. Но однажды что-то начинает ломаться. Любовь, как и все в этом мире, имеет свой срок.
Вот обычная семья. Жене 29 лет, мужу – 33. Они женаты 9 лет, у них растет 5-летний сынок. В нынешнем году женщина осознала, что больше не любит супруга. Как она это поняла? Он перестал радовать ее своим присутствием. В прошлые годы совместной жизни супруга закрывала глаза на его недостатки и слабости, а теперь они ее раздражают.
Еще женщина обратила внимание, что и муж к ней охладел. Из их взаимоотношений ушла нежность, оба стали похожи на обычных соседей. Случается, что они спят в разных спальнях.
Женщина пытались поговорить с супругом, обсудить создавшуюся ситуацию. Но муж уходит от этой темы, утверждает, что все в полном порядке, просто они настолько давно состоят в браке, что некоторое изменение в отношениях – это вполне нормально.
Жена беспокоится, что не может заставить себя полюбить супруга опять, но и на разрыв отношений не может решиться.
Психологи объясняют, что, когда в семье растет ребенок, это говорит о том, что партнеры уже пережили кризис – так называемую ситуацию психологического развода, связанную с рождением ребенка. Чтобы не усугублять нынешнее положение, следует постараться убедить мужа обсудить то, что супругу не устраивает и как можно вернуть отношения в прежнее русло. После разрешения конфликтов партнеры часто становятся ближе друг к другу. А молчание, подавление недовольства лишь отдаляют супругов друг от друга и разрушают то, что они построили за годы совместной жизни.
Если посмотреть правде в глаза и постараться разобраться в себе (из-за чего у вас появились подобные чувства), то вы можете понять, что все это просто из-за общего неудовлетворения нынешней жизнью.
Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!
Нужно перестать акцентировать внимание на недостатках партнера и больше обращать внимание на свои нужды, потребности. Это может быть личностный кризис, когда требуются определенные личные перемены: смена работы, возвращение активности.
Семейные отношения насчитывают ряд серьезных кризисов, проходя через которые, семья становится крепче. Но когда у семейной пары отсутствует опыт, сплоченность, взаимоуважение и проч. для прохождения через кризис, то отношения имеют риск деградации. Итогом может быть развод.
Необходимо использовать любую возможность вернуть отношения в семье, и принимать участие в этом важно обоим. В противном случае все усилия будут напрасны.
Вернемся к чувствам. Можно, конечно, все делать ради семьи и даже жертвовать собой и своими интересами.
Вы понимаете, что он теперь не занимает все ваши мысли. Вы теперь не думаете о нём столько, сколько делали это раньше. Вы не видите данного человека в своих планах на будущее. И вас это не особенно огорчает, так как подсознательно уже готовы к мысли, что не будете вместе.
Раньше любили смотреть на него спящего или с нетерпением ждали первого сообщения и пожелания доброго утра. Теперь все по-другому. Вы просыпаетесь и начинаете новый, похожий на вчерашний, день. Ничего волнующего вы уже не ждете.
Вы планируете время сами и не стремитесь объединиться с ним. Вас начинает радовать время, проведенное отдельно. Просто вы перестали скучать по нему.
Романтический ужин в кафе, пиццерии был всегда праздником. Вы наслаждались вкусными блюдами, напитками и приятным общением. Даже ужин в стенах вашей квартиры становился чем-то волнующим. Теперь совместный досуг вас тяготит.
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Все стало будничным, обыкновенным. Вы не ощущаете крыльев за спиной и критически смотрите на партнера, которого не так давно почти что боготворили.
Вы уже не считаете нужным отправлять ему каждый раз сообщение, чтобы передать, что у вас все в порядке. Ваш партнер уже не важен для вас. Промочил ли он ноги, потерял телефон или просто расстроен, - вас это уже не тревожит.
Вы теперь прекрасно проводите в компании подруг, знакомых. Вам все равно, где и с кем он бывает. Равнодушие овладевает вами и шепчет, что все прошло.опубликовано econet.ru.
Подписывайтесь на наш youtube канал!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий