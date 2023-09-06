Кнут и Пряник: Почему ОН вас держит на эмоциональных пиках

Вы полюбили монстра?! Психолог Марика Бения: Почему каждый ваш следующий мужчина будет похож на предыдущего, если вы в себе ничего не проработаете.

Кнут и пряник – реально работающая схема. Потому что корни её уходят в детско-родительские отношения: мама поругает, мама и похвалит/папа накажет, он же и защитит. Если вы хоть раз в жизни получили это внушение, когда стояли в углу и глотали слёзы или какую-то часть тела жгло, словно плеснули кипятком, после пощёчин или ремня – то всё! Подсознание усвоило формат будущих отношений.

Отношения-качели

Думаете, уйдёте от него, найдёте другого, и заживете долго и счастливо? Фиг. Потому что одного на другого менять, только время терять: если внутри вас работает (а она работает) схема кнута и пряника. По закону резонанса (чистая физика) к вам приплывёт (или притянется) похожий субъект. И вы в конце концов придёте к выводу: «все мужики одинаковые». И в вашем случае это именно так. Бесполезно вам говорить, что, мол, они разные.

Так вот, если вы уже по горло в таких отношениях, предлагаю разок (или пару раз) послушать реально, что он вам говорит во время ссоры. Текст его воспринять, слова уразуметь. Часто в таких ссорах мужчина говорит весьма ценные вещи, с которыми можно и работать, и брать их на вооружение. Там есть разгадки, чтобы выйти из замкнутого круга, еще до того, как вы пойдёте к психологу.

Например, вы спрашиваете его, почему он периодически так с вами себя ведёт: грубит, кричит, можно сказать – затыкает вам рот. А он вдруг и отвечает, что, мол, с тобой иначе нельзя, только так! Только так тебя можно ставить на место!

Ваша первая реакция на эти слова: боль, обида, жалость к себе, бессилие, злость на него, и дальше некоторая игра слов в непечатном контексте – тоже для него. Чтоб он долго жил, с..ка.

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Теперь выдохнем, и спокойно сначала всё разложим по костям (анализ применим), а потом соединим в другое понимание (применим рефреймиг и синтез).

Тоннельное мышление и зачем рефрейминг? Когда вы смотрите на предмет или объект через рамку, она сужает восприятие происходящего границами. Возьмите рамку и посмотрите через неё. Или вспомните поезд в тоннеле. Вы не видите ничего больше за пределами рамки или тоннеля. Другими словами – территория это не карта, а ваше восприятие территории. Возьмите эту же рамку (для начала) и сдвиньте её хотя бы на миллиметр. Картинка изменится. А вы лишь рамку сдвинули на миллиметр. А если сдвинуть на сантиметр? А убрать рамку вовсе? Чувствуете разницу?

Еще раз его фраза: с тобой иначе нельзя, только так! Только так тебя можно ставить на место!

Теперь к этой фразе несколько уточняющих вопросов, пока что ваших: Почему со мной иначе нельзя? Я что какая-то не такая? Я хуже других? Почему только так? А ты пробовал иначе?

Вопросы: Значит ты не можешь общаться иначе, чтобы было по-твоему? Ты всегда «наезжаешь» чтобы быть услышанным? Тебе страшно, что тебе «заткнут рот», если будешь говорить без агрессии? Кто еще с тобой так общался? Откуда этот формат общения с женщиной?

Насчёт этого: «А ты пробовал иначе?». Видать, он пробовал. И не был услышан. Это не в претензию вам, это лишь иллюстрация к «картинке».

Здесь добавлю несколько слов, как со всем этим быть, без психолога, чтобы здесь и сейчас, сразу, снять себя с крючка, хотя бы внешне, перестать быть пушечным мясом, облегчить жизнь, которая итак у женщин циклическая. Хватает встрясок.

Вы можете занять его место, сами будете держать его на пиках. Для этого достаточно копировать его поведение. Требует навыка, безусловно, и он может сильно удивиться, а потом разозлиться. Провоцировать сильно не стоит. Вы вернёте проекцию и дальше решите сами, работать ли с этим всем глубже.

Как именно вернёте проекцию – снимете с себя ореол «плохой» и поймёте, что он так себя ведёт от своего бессилия, а не от вашей «плохости». А вот почему вы в принципе с таким мужчиной связались, уже более глубокий вопрос.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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