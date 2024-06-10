Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Когда человек стремится все держать под контролем: ананкастное расстройство личности

Когда человек стремится все держать под контролем: ананкастное расстройство личности

Источник: b17.ru 10 июня 2024 6356
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Люди, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством личности, озабочены тотальным контролем как над собственным поведением, так и над действиями окружающих. Как проявляется это расстройство? Признаками могут быть перфекционизм, категоричность поведения, навязчивые мысли.

Когда человек стремится все держать под контролем: ананкастное расстройство личности

Это расстройство также имеет второе название – обсессивно-компульсивное расстройство личности и относится к кластеру С (тревожные и панические расстройства). Из-за названия и характерных проявлений, его нередко путают с ОКР. Однако разница в том, что ОКР ограничено временными рамками начала и окончания расстройства, а страдающие им люди осознают неадекватность собственных реакций. Тогда как ананкастное расстройство является личностным каркасом, с которым человек привык жить и не видит для себя иных способов существования.

Обсессивно-компульсивное расстройство личности

Жизненная история людей с таким расстройством основана на необходимости строгого соблюдения определённых правил, поведенческих стандартов действия, мышления и даже чувствования. Этому способствует высокая требовательность и жёсткость родителей, неэмпатичность по отношению к ребёнку, а также непредсказуемость и небезопасность окружающего мира.

Как проявляется расстройство

Обсессивно-компульсивные личности озабочены темой контроля как над собственным поведением, так и над реакциями окружающих. Они склонны оценивать всё происходящее исключительно по критерию «правильно/неправильно», соотнося это с некими идеальными представлениями в своей голове: уместно ли желать чего-то, правильно ли так думать, могу ли я это чувствовать. Такие люди активно подавляют «неприемлемые» чувства и желания, что приводит к частым аффективным вспышкам гнева и раздражения. Поведение таких личностей исключительно негибкое и шаблонное; они не желают пробовать и даже рассматривать иные варианты, несмотря на очевидную провальность и неэффективность привычных стратегий.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Когда человек стремится все держать под контролем: ананкастное расстройство личности

Эмоциональная жизнь таких людей скудна и поверхностна, т.к. они старательно отстраняются от собственных переживаний. Их жизнь напоминает функционирование по заданной программе, где шаг в сторону грозит потерей контроля и неминуемой катастрофой.

 Какие признаки должны вас насторожить:

  • придирчивость, скрупулёзность, болезненная зацикленность на деталях, регламенте, организационных моментах;
  • перфекционизм, мешающий справляться с задачами;
  • повышенная озабоченность собственной продуктивностью и соблюдением правил в ущерб отношениям и удовольствию;
  • навязчивые мысли;
  • настойчивые попытки взять под контроль жизнь и действия окружающих, чтобы они равнялись на него или не проявляли никакой самостоятельности;
  • упрямство и негибкость поведения;
  • частые сомнения и опасения, трудности в принятии решения;
  • излишняя прямолинейность и ригидность в вопросах морали и этики.

Если вы заметили 4 и более диагностических критерия у себя или близкого вам человека, обратитесь за консультацией к специалисту.опубликовано econet

Автор Малова Наталья

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

психология Малова Наталья обсессивно-компульсивное расстройство ананкастное расстройство Перфекционизм поведение

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Грусть отменяется!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.