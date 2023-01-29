Когда дружба заканчивается, а любовь проходит…

И настоящая любовь, и дружба могут закончиться. Старайтесь не погружаться в уныние и продолжайте двигаться вперед.
Никто из нас оказывается не готов к потерям и к разрыву существующих связей, которые до недавнего времени значили очень многое. Когда дружба заканчивается, а пламя любви угасает, в нас как будто что-то умирает…Наш мозг генетически запрограммирован на общение с другими людьми. Так мы учимся и, без преувеличения, выживаем, то есть можем двигаться вперед по своему жизненному пути.
Но когда наш мозг цепляется за что-то постоянное, мы забываем одну очень важную вещь: жизнь не стоит на месте, она движется, вещи меняются, а вместе с ними следует меняться и нам, подстраиваться под обстоятельства.
Когда дружба заканчивается, мы испытываем грусть и можем чувствовать себя потерянными. Это нормально.
Ведь настоящая дружба дарит нам радость и эмоциональную поддержу. Однако иногда жизнь бывает непредсказуема. У нас могут появиться новые интересы, и былая дружба начнет постепенно исчезать (это неизбежно).
То же самое происходит и с любовными отношениями. Возможно, имело место предательство или разочарование, или любовь причиняла нам больше страданий и боли, чем радости. Может быть, любовь «ушла» у одного из партнеров, испарилась, и никто не знает, как это могло произойти.
В этих случаях необходимо сделать шаг вперед. Даже если вам будет трудно и покажется, что паззл жизни распался на мелкие кусочки, знайте, его можно собрать вновь!
И сегодня мы объясним вам, как это сделать.
Данный факт может показаться любопытным: для мужчин и женщин дружба имеет разное значение. Притом, это вовсе не означает, что для представителей одного пола она важнее, чем для других.
Возможно, поэтому потеря дружеских отношений для женщины более травматична, если можно так выразиться.
Одну дружбу не заменить другой, ее нужно просто отпустить. Прекратить отношения — это умение перевернуть страницу своей жизни и двинуться дальше.
Когда заканчивается любовь — это больно. Как будто легкие сжимаются и не дают нам сделать глоток воздуха.
Завершение любовных отношений — тяжелый период, и он не проходит в одночасье. Чтобы морально восстановиться человеку, как правило, требуется от полугода до двух лет. Конечно, здесь все строго индивидуально, но есть несколько способов помочь себе справиться с подобной ситуацией:
Время и ваш позитивный настрой сотворят чудо: душевные раны заживут, а жизнь заполнит пустоту в вашем сердце.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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