Когда дружба заканчивается, а любовь проходит…

И настоящая любовь, и дружба могут закончиться. Старайтесь не погружаться в уныние и продолжайте двигаться вперед.

Никто из нас оказывается не готов к потерям и к разрыву существующих связей, которые до недавнего времени значили очень многое. Когда дружба заканчивается, а пламя любви угасает, в нас как будто что-то умирает…Наш мозг генетически запрограммирован на общение с другими людьми. Так мы учимся и, без преувеличения, выживаем, то есть можем двигаться вперед по своему жизненному пути.

Что делать, если любовь прошла и дружба закончилась...

Но когда наш мозг цепляется за что-то постоянное, мы забываем одну очень важную вещь: жизнь не стоит на месте, она движется, вещи меняются, а вместе с ними следует меняться и нам, подстраиваться под обстоятельства.

Когда дружба заканчивается, мы испытываем грусть и можем чувствовать себя потерянными. Это нормально.

Ведь настоящая дружба дарит нам радость и эмоциональную поддержу. Однако иногда жизнь бывает непредсказуема. У нас могут появиться новые интересы, и былая дружба начнет постепенно исчезать (это неизбежно).

То же самое происходит и с любовными отношениями. Возможно, имело место предательство или разочарование, или любовь причиняла нам больше страданий и боли, чем радости. Может быть, любовь «ушла» у одного из партнеров, испарилась, и никто не знает, как это могло произойти.

В этих случаях необходимо сделать шаг вперед. Даже если вам будет трудно и покажется, что паззл жизни распался на мелкие кусочки, знайте, его можно собрать вновь!

И сегодня мы объясним вам, как это сделать.

Когда дружба заканчивается…

Данный факт может показаться любопытным: для мужчин и женщин дружба имеет разное значение. Притом, это вовсе не означает, что для представителей одного пола она важнее, чем для других.

Здесь разница, скорее, в воздействии. Согласно исследованию, проведенному в Университетском колледже Лондона (Великобритания), дружба оказывает на женщин успокаивающее действие.

Согласно исследованию, проведенному в Университетском колледже Лондона (Великобритания), Для женщины дружба с другими женщинами — это возможность выговориться, излить душу. Это один из способов решения проблем, борьбы с накопившимся стрессом и чувством повышенной тревожности. То есть, интимная дружеская связь переходит в эмоциональный мир женщины.

Это один из способов решения проблем, борьбы с накопившимся стрессом и чувством повышенной тревожности. То есть, интимная дружеская связь переходит в эмоциональный мир женщины. Для мужчин же дружба — более практичное явление : это совместное времяпрепровождение, планирование досуга, достижение профессиональных целей и пр.

: это совместное времяпрепровождение, планирование досуга, достижение профессиональных целей и пр. Мужчины больше ценят свою семью и спутницу жизни. Так они действительно могут достигнуть эмоциональной близости с человеком. Общаться же на личные темы с друзьями для них необязательно, и, как правило, они не подпускают друзей так близко к себе.

Возможно, поэтому потеря дружеских отношений для женщины более травматична, если можно так выразиться.

Как смириться с тем, что дружбе пришел конец?

Одну дружбу не заменить другой, ее нужно просто отпустить. Прекратить отношения — это умение перевернуть страницу своей жизни и двинуться дальше.

Каждый человек, каждое дружеское чувство и привязанность дарят нам определенный опыт. Не стоит искать в другом человеке то, что дарил вам давний друг. Пусть каждый будет самим собой и действует так, как подсказывает ему сердце.

Не стоит искать в другом человеке то, что дарил вам давний друг. Пусть каждый будет самим собой и действует так, как подсказывает ему сердце. Просто постарайтесь принять тот факт, что некоторые связи исчерпывают себя, дружба заканчивается , и ничего плохого в этом нет.

, и ничего плохого в этом нет. Люди развиваются, становятся более зрелыми, у них появляются новые интересы. Бывает так, что прежние друзья больше не дарят нам позитивных эмоций.

Так что иногда прекратить дружеские отношения — это еще один способ расти над собой и развиваться. Важно оставаться рядом лишь с теми людьми, которые вам действительно важны и нужны.

Когда любовь проходит…

Когда заканчивается любовь — это больно. Как будто легкие сжимаются и не дают нам сделать глоток воздуха.

Никто не знает, как и почему любовь исчезает.

Когда это происходит с нами, мы цепляемся за надежду . «Возможно, если я сделаю это или скажу то, все вернется и будет как прежде«. «Возможно, если я изменюсь, он/она снова полюбит меня…» Но так не бывает. Более того, такое поведение неправильно. Так вы лишь усилите и «замкнете» круг негатива, разочарования, ложных надежд и боли.

. «Возможно, если я сделаю это или скажу то, все вернется и будет как прежде«. «Возможно, если я изменюсь, он/она снова полюбит меня…» Но так не бывает. Более того, такое поведение неправильно. Так вы лишь усилите и «замкнете» круг негатива, разочарования, ложных надежд и боли. Если любовь заканчивается, нам должно быть это понятно. Проясните ситуацию. Это конец и одновременно отправная точка.

Как смириться с тем, что любовь прошла?

Завершение любовных отношений — тяжелый период, и он не проходит в одночасье. Чтобы морально восстановиться человеку, как правило, требуется от полугода до двух лет. Конечно, здесь все строго индивидуально, но есть несколько способов помочь себе справиться с подобной ситуацией:

Действуйте, не теряя чувства собственного достоинства . Если вы поняли, что вас не любят, примите это.

. Если вы поняли, что вас не любят, примите это. Смотреть вперед вовсе не легко, когда столько всего осталось позади. Однако, прежде чем питать свою душу ностальгией и мыслями в условном наклонении («если бы я сказала то или сделала это«), постарайтесь сосредоточиться на настоящем.

Вы заслуживаете того, чтобы позаботиться о себе и восстановить свои душевные силы.

Поищите поддержки у семьи и друзей, живите настоящим. Только так вы сможете построить новое счастье.

Время и ваш позитивный настрой сотворят чудо: душевные раны заживут, а жизнь заполнит пустоту в вашем сердце.опубликовано econet

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