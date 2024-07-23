Случается так, что мама занимает собой слишком много пространства в семье. Она вклинивается в отношения между папой и ребенком, между братьями и сестрами и создает опосредованное общение. Ничего хорошего из этого выйти не может.

фото Джессика Тодд Харпер

Мама «защищает» ребенка от папы. Или папу от ребенка. Мама вмешивается в нейтральный разговор папы с ребенком: где что лежит или что было сегодня в школе, отвечает за собеседников, адвокатствует. Это похоже на то, как будто она торопится занять собой любой свободный кусочек пространства между ребенком и мужем. Или на невозможность вынести даже 5-минутных пауз молчания в разговоре: вставить свое слово, чаще ненужное и не к месту.

Про желание женщины быть между мужем и ребенком

Неосознанное желание женщины запихнуть себя между мужем и ребенком, между детьми (братьями, сестрами) часто ей самой ощущается, как защита интересов одного из них (возможно попеременно).

Обе стороны, между которыми она буквально вклинивается, становятся слабыми и недостаточными для самостоятельного конструктивного общения.

Как результат, когда «мамы много», все взаимодействия в семье опосредованные, через маму. Опосредованное общение – это неполный психологический контакт, когда обратная связь затруднена или отсутствует.

Мамы бывает много не только в отношениях ребенка с отцом, это могут быть и отношения между братьями, сестрами, другими родственниками. Особенности конкретной семейной системы.

фото Тереза ​​Хаббард

Везде, где мама постоянно вклинивается, настаивает быть бесконечным проводником между другими, доверительные открытые взаимоотношения между членами семьи нарушены.

Со временем, как следствие, накапливается раздражение и агрессия, кстати тем самым давая маме новые доказательства необходимости внесения себя в любое взаимодействие (не договорятся сами!), все больше и больше отдаляя близких людей друг от друга.

Главное в подобных сюжетах – осознать маме свои действия, прекратить их. Дай любимым людям шанс общаться без нее. Молчать без нее. Ругаться без нее. Взаимодействовать.

Надо понимать, что разумные выводы такая мама чаще всего искренне не в состоянии сделать самостоятельно. Ей нужна обратная связь. Психолог или группа.

Ну а далее, собственно, начинается совсем другая история. Про то, где мама всегда рядом, а не про то, как ее слишком много.опубликовано econet

Автор Елена Вариошкина

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