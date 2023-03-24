Когда похвала вредит

Похвала только тогда может быть мотивирующей и ценной, когда она соотносится с конкретными действиями («у тебя здорово получилось справиться с контрольной») и с реальными успехами ребенка. В противном случае можно вырастить заносчивого человека, у которого не складываются отношения с окружающими.

Безусловно, мотивировать ребенка нужно. И хвалить - тоже. Только ситуации для этого должны быть подходящими. Когда похвала может навредить?

Похвала может приносить вред

«Ты у меня самый лучший! Другого, такого, как ты, просто нет!»

С самого детства мама захваливала маленького Игоря. «А что в этом, собственно, такого? - удивлялась она, - ребенка ведь нужно мотивировать».

Однако с течением времени она стала подмечать, что у Игоря не складываются отношения с ребятами. «И ладно, - утешала она сына, - они тебе просто завидуют. Ты ведь у меня самый лучший! Другого, такого, как ты просто нет!». А Игорь в растерянности смотрел на мать, словно не доверяя ее словам. Да разве он лучший? И с математикой у него не ладится, и на физкультуре в прошлую пятницу не он, а Петров выиграл стометровку. Нет, ну, он, конечно, Петрову задал. Выловил его в раздевалке и поддал, как следует, чтобы не зазнавался. А Петров обозвал его «маменькиным сыночком» и «нытиком». А разве он ноет? Ну, подумаешь, сорвался пару раз. На математике, когда по контрольной получил двойку, и потом еще на биологии, и на литературе. Ну, не даются ему стихи, и все тут. Но ведь мама говорит, что он лучший. И пусть его берут сомнения, все равно другого, такого, как он, просто нет! С ним же никто не сравнится! И к тому же, он просто обязан оправдать ее ожидания. Ведь так на него надеется, так верит в него.

Под конец учебного года маму вызвали в школу. «Но почему? – недоумевала она. – Что такого мог натворить ее Игорь?». А Игорь, не выдержав «травли», которую устроили ребята, изрезал в раздевалке их куртки.

И кто виноват? Конечно же, те, кто ему завидуют и те, кто так и не смог принять, что такого, как он просто нет.

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«Ты просто молодец!»

Аля росла очень старательной девочкой. За что бы она ни бралась, прикладывала все силы, чтобы у нее получилось не просто хорошо, а отлично. «Какая ты молодец! - радовалась мама. – Ну, просто умница!». И Аля расцветала.

Мама ее похвалила, мама увидела, как она старается. Правда, радости хватало ненадолго. Але так хотелось, чтобы мама отметила, что именно она сделала. А так, получалось, что это маме совсем и неважно, что ей все одно – что цветы полила, что по контрольной «пять» получила.

«Значит, можно и не стараться», - решила однажды Аля. И, наведя порядок в комнате, принялась ждать, что мама снова ее похвалит. Но маме вдруг оказалось этого недостаточно. И она принялась выговаривать дочери, что у нее уроки не сделаны, и посуда в раковине не помыта, и вообще «порядок в комнате – это такая мелочь по сравнению с тем, что в четверти у нее намечается три тройки».

Аля была обескуражена и «раздавлена». Она прорыдала весь вечер, не понимая, как ее любящая и всепонимающая мама, могла ее не похвалить. Ведь она так старалась, так какая разница, что именно она делала? Уроки, или уборку в комнате, все равно – мама просто обязана была сказать «ты молодец».

Ведь Аля так к этому привыкла, прямо как к кружке теплого молока перед сном, которое ее успокаивало. Теперь же она лишилась и покоя, и веры в то, что мама ее любит.

К сожалению, такие истории не редкость. И похвала может приносить больше вреда, чем пользы. Но что же делать?

Не хвалить совсем?

Только указывать на ошибки, мотивируя от противного?

Мол, и не молодец ты совсем, и это не сделал, и это у тебя не получилось?

Отвечу сразу, что нет. Ведь похвала может быть мотивирующей и очень ценной. Но лишь в том случае, если она соотносится, во-первых, с конкретными действиями(«у тебя так здорово получилось справиться с этой контрольной»), а во-вторых, с реальными успехами ребенка.

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Помогайте ребенку оценивать результаты своего труда, мотивируя его «двигаться дальше». Учите его видеть то, что у него получается и поддерживайте там, где он терпит неудачу.

И помните, что похвала - это мощнейшее оружие родительской любви, которое может быть направлено, как во благо, так и во вред. опубликовано econet

Автор Елена Милитенко

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