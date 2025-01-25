Когда ты уже отработала карму любви

Когда ты уже отработала свою карму любви, тебя перестаёт страшить одиночество. "Любовь - это мостик от одного одиночества к другому" - однажды попалось тебе на глаза и запомнилось, уложилось...Ты можешь жить и без этого мостика тоже. С мостиком конечно теплее, мостик - это про близость, привязанность. Но тебя больше не пугает его отсутствие так, как раньше.

Когда ты уже отработала свою карму любви, тебе больше не нужно бояться. Его звонка, или того что он больше не позвонит. Подходящего случая, или совершенно нелепой, случайной встречи. Или своих собственных снов...В которых он так мучительно-близко, на расстоянии вытянутой руки.Того, как твои руки утопают в беззвучном пространстве...

Карма любви

Когда ты уже отработала свою карму любви, ты можешь расслабиться. Теперь ты точно знаешь, что твоё упорство и влияние распространяется максимум - на себя. Повлиять на поведение другого - невозможно. Можно разве что принять, или нет... И в том, и в другом случае твой выбор - касается только тебя. Невозможно быть услышанной - вопреки. Равно как и понятой, и важной. Можно тысячу раз разбегаться и биться лбом о глухую стену, можно написать ему тысячи писем, можно, можно, можно... Конечно можно. Но зачем? Если любовь не нужна двоим, значит, ты просто отрабатываешь эту карму в одиночку.

Когда ты уже отработала свою карму любви, температура в твоём доме понижается до 15 градусов. Тебя больше не трясёт от холода. Ты уже не кутаешься в тепло и заботу своих старых друзей, как дворняга в чьи-то оставленные на улице вещи. Но и в жар тебя тоже не бросает. Твое дыхание ровное. И не потому что тебе всё равно. Просто твоя внутренняя температура выровнялась, ближе к комфортной.

Когда ты уже отработала свою карму любви, ты не боишься обжечься о нового человека. И не столько из-за действия прививки. Просто с тобой это уже было. И ты знаешь, что даже самая сильная боль проходит. А ещё ты уже умеешь проживать свою боль, уходить прямо в неё, с головой, потому что знаешь, чем быстрее проживёшь, тем быстрее боль превратится в грусть.

Боль парализует, лишает движения. Либо бьёт кнутом и гонит вслепую. И тогда ты бежишь, бежишь, уходишь в какую-то лихорадочную деятельность, неважно куда, лишь бы подальше от себя, лишь бы не чувствовать всего этого. А грусть разрешает жить дальше. Так же, как ты жила до него. Когда ты уже отработала эту карму, тебе больше не больно, и никуда не надо бежать. Да, бывает иногда грустно, но это хотя бы выносимо...

Когда ты уже отработала свою карму любви, тебя перестаёт страшить одиночество. "Любовь - это мостик от одного одиночества к другому" - однажды попалось тебе на глаза и запомнилось, уложилось...Ты можешь жить и без этого мостика тоже. С мостиком конечно теплее, мостик - это про близость, привязанность. Но тебя больше не пугает его отсутствие так, как раньше.

Когда ты уже отработала свою карму любви, ты можешь выбирать любить. Ведь по сути, любовь - это твоя личная потребность. Которая рождает самые светлые чувства, на которые только способен человек. На которые ты, как оказалось, тоже способна. Ты можешь сохранить их, поберечь. Для того момента, когда тебе уже не придётся больше отрабатывать любовь, как карму...опубликовано econet

Автор Виктория Сандо

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