Когда у вас отбирают что-то - бывает, что это к лучшему

История о том, что не всегда надо расстраиваться, когда у нас что-то отбирают. Иногда это к лучшему.

Из последних поучительных историй расскажу про кафе. Это у моих знакомых отняли кафе. Да, можно так поступить иногда с людьми - взять и отобрать. Эти люди, честная семья, ничего не понимали в хитростях бизнеса. Просто работали-работали, скопили сумму и ещё взяли кредит. И арендовали кафе - мечта всей жизни! Кафе было ужасное, грязная забегаловка на окраине.

Поучительная история

Они стали делать ремонт потихоньку. Наняли персонал хороший. Даже дорогого шеф-повара. Дело пошло, кафе превратилось в чудесное место, кредит они за год выплатили - немножко брали.

Но тут владельцу помещения стало обидно и завидно. Он поднял аренду, стал вымогать деньги дополнительные, требовать проценты, шантажировать… И произошёл конфликт в итоге, даже скандал. Владелец помещения оказался очень мстительным и злым. Он решил помещение отдать другим арендаторам. А этих стал выживать.

Поскольку у него были связи, он подлым способом выгнал семью неудачливых предпринимателей из кафе! Хотя они платили вовремя. Они очень переживали. Пришлось уволить весь персонал, выплатив все положенное, продать дорогую мебель и оборудование. Увяло кафе, погибло, не успев как следует расцвести.

Муж и жена устроились обратно на работу, где раньше трудились. Неудача подорвала желание заниматься своим бизнесом. Их с удовольствием взяли обратно, они были хорошие работники.

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Ничего с кафе не вышло… Но остались некоторые сбережения - все быстро произошло, плюс суммы за проданное имущество.

Ну вот, а потом через случилось то, что случилось - вот этот кризис и болезнь. И супруги ходят на работу мимо закрытого кафе. Хозяин которого платит огромную коммуналку. И ещё долго будет платить - желающих арендовать большое помещение на окраине нет. Кафе неизвестно когда начнут работать. А в цоколе дома пошла трещина - там рядом оборудовали магазин и что-то повредили сильно. А потом лопнули трубы канализации…

И семья молится Богу с благодарностью теперь. Что бы они делали с сотрудниками, с шеф-поваром, с оплатой аренды, истратив все деньги? И без источника доходов, без работы? С лопнувшими трубами?

Так что не всегда надо расстраиваться, когда у нас что-то отбирают. Иногда это к лучшему. Может, Высшие силы отобрали у нас спички, как в детстве - родители. Или вырвали из рук отравленную конфету? Пусть подавятся те, кто отобрал; извините, как в детстве говорили. А опыт нам потом пригодится…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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