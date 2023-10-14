Когда Вам не отвечают взаимностью - отвечайте взаимностью

Мы можем потратить много сил и времени на то, чтобы завоевать внимание объекта своей симпатии. Но нет гарантии, что мы добъемся взаимности. Возникает вопрос: стоит ли тратить себя на человека, который абсолютно к нам равнодушен? Если нет этой самой взаимности?

Знаете, меня всегда удивляло то, как, например, кто-то начинает изо всех сил «добывать» себе любовь и взаимность от кого-то, кто нравится, но при этом постоянно натыкаясь на стену его равнодушия к тебе, он все равно продолжает это делать...

Перестаньте держаться за того, кто не держится за Вас (+ 5 "золотых правил" любви к себе)

Зачем постоянно вычитывать все эти советы о том "как сделать так, чтобы понравиться тому, кому до вас нет никакого дела", зачем тратить на это свое время, силы и нервы? Подумайте о том, а откуда у вас вообще взялся этот мазохизм и желание любой ценой понравиться тому, кто абсолютно у вас не заинтересован?

Почему бы вам не начать немного больше уважать себя и свое время, и поэтому, если вы видите, что симпатия и чувство есть только в вас, а у вашего "объекта желаний" - даже близко всего этого нет, то, значит, пора уже ответить ему взаимностью, а именно - идти себе дальше и знать, что Вы обязательно еще встретите того, кто так же будет заинтересован в вас, как и Вы в нем.

А еще попробуйте обратить внимание на тех, кто обращает внимание на вас. Возможно, в вашем окружении уже давно есть человек, у которого действительно есть искренние чувства к Вам... Подумайте об этом. Ведь именно взаимность является залогом счастливых и гармоничных отношений. Поэтому перестаньте держаться за того, кто совсем не держится за Вас.

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Кто не дорожит Вами. Не делайте из такого человека смысл своей жизни. Это доставит вам много боли в конце-концов. Ведь все должно быть взаимно, иначе, все это не сработает. Возможно, не так просто будет запомнить что-то хорошее об этом человеке, что не ответил вам взаимностью, ведь мы часто как будто чувствуем себя в долгу перед тем, кто подарил нам прекрасные эмоции и чувства любви, даже если не взаимной.

Мы как будто хотим "отдать долги", поэтому легче забыть все это и вспоминать только плохое об этом человеке, тем самым "записывая в должники" перед нами уже его самого. Но каждый человек, который появляется в нашей жизни – появляется не просто так, это наш Учитель, который подарит нам безценный опыт. Учитесь быть благодарными.

Благодарность как будто расширяет ваше сердце и позволяет принимать в него еще больше добра и любви, теперь уже взаимной. Поэтому отпустите обиду на этого человека и не говорите мне, что не можете этого сделать, ведь это значит еще и то, что вам просто еще и нравится быть в такой вот выгодной роли "бедной нещастной жертвы неразделенной любви", которую все вокруг жалеют. Но жалость, уж поверьте, это не самое лучшее и далеко не самое ресурсное состояние и чувство.

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Поэтому учитесь брать ответственность за себя, свою жизнь и все, что в ней происходит. Это только ваша "зона ответственности". Будьте в "потоке", то есть умейте управлять и направлять в правильное русло свою энергию. Наполняйте себя в 4-х сферах: физической, эмоциональной, духовной и ментальной и тогда вы будете прекрасно себя чувствовать.

Все будет меняться вокруг вас к лучшему, ведь вы будете "освещать" своей энергетикой все вокруг и будто "заряжать" пространство вокруг вас.

Учитесь заряжаться положительными эмоциями от обыденных вещей, доверять Вселенной и Богу, благодарить за все, ведь все к лучшему, отпускать и просто расслабляться и кайфовать. Это важно.

И в завершение, как и обещала, расскажу Вам 5 "золотых правил" любви к себе:

1. Слышать себя, свои желания и потребности

2. Ограничить общение с людьми, которые негативно на вас влияют и вообще тянут вас вниз.

3. Не искать себя, а создавать и перестать уже наконец прятаться от себя и своих желаний, своей сущности и своей души.

4. Никогда не думайте о себе плохо, хотя бы иногда "выключайте" своего "внутреннего критика"

5. Ухаживайте за своим телом и душой (спорт, правильное и здоровое питание по возможности, хорошие книги, прогулки, люди вокруг вас, позитивные мысли, установки и убеждения)

Не забывайте, что у вас большая душа, поэтому ничего не бойтесь и не дайте никому убедить вас в обратном. Примите решение любить себя и что все в этом мире для вас, ведь так оно и есть, и вот тогда на ваше решение и придет ваш результат в жизнь. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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