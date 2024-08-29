«Когда я полностью я?..»

✅Почему счастье невозможно купить? Потому что счастье – не товар. Это больше, чем просто потребность. Счастье – это особое состояние, в котором мы не просто находимся или существуем, но и действуем там определенным образом.

Что такое счастье? Это вечный вопрос, на который до сих пор не существует готового ответа. Невозможно прийти, например, в некий супермаркет счастья, полистать его каталог и выбрать подходящий для себя вариант. Даже если бы такой супермаркет и существовал, думаю, что вряд ли в мире стало бы больше довольных жизнью и счастливых людей. Каждый приходящий в него, конечно, оказывался сразу под впечатлением от множества представленных на его обзор вариантов. Но потом, по прошествии какого-то времени, вновь возвращался к тому, с чем пришел, будучи не уверенным в том, что сможет остановиться на чем-либо.

Счастье нельзя купить

Счастье – это не товар, ведь он представляет собой материальное воплощение какой-то потребности. Но счастье – это больше, чем просто потребность, путь даже она имеет самый глубокий (или высокий) уровень.

Счастье – это особое состояние, в котором мы не просто находимся или существуем, но и действуем там определенным образом. Это больше динамическое, чем лишь только содержательное понятие. Вот почему счастье «нельзя купить». Точнее этого будет недостаточно. Например, в одной книге описывается забавный эксперимент, который провел автор, приобретя новую машину. Он просидел в ней более трех часов, ожидая, когда же придет счастье. В конце-концов он пришел к выводу, что не получил того, что хотел.

На мой взгляд, наиболее близко к счастью понятие потока, о котором писал Михай Чиксентмихайи. Часто этот процесс наполнен противоречиями, на первый взгляд, так как парадоксально не связан с комфортом и удовольствием в привычном смысле, как мы его понимаем. Тяжелая и напряженная работа нередко может вызывать состояние потока. Спортсмен, бегущий десятки километров и доводящий свое тело до истощения, ощущает и переживает нечто большее, чем просто ритмичную аэробную нагрузку. Вместе с бегом он получает настоящую радость, не чувствуя усталости.

Итак, получается, что счастье – это нечто неуловимое. Его нельзя купить как обычный товар, его можно лишь ощутить, пережить, попав в особое состояние, когда мы полностью сосредоточены на каком-то деле. Именно такая, полная фокусировка и является основой для раскрытия своего собственного, внутреннего варианта счастья, а не того, которое можно обрести (или приобрести) где-то извне.

Как же приблизиться к этому состоянию счастья или потока?

Недавно мне удосужилось побывать на одном тренинге, где давалась подробная демонстрация упражнения по раскрытию своего глубинного потенциала. Интересно, что весь процесс начинался с одного очень простого вопроса. Звучит он так:

«Когда я полностью я?»

Уникальность этого вопроса в том, что никто, кроме нас, не сможет дать правильный ответ на него. Конечно, что-то можно подсмотреть в чужом «супермаркете счастья», но лишь мы сами знаем, что идеально подойдет нам, как ни что другое.

Кто-то может раствориться в процессе написания статей, другие – самозабвенно водить машину или сводить квартальный отчет… А кто-то будет днями напролет наслаждаться природой, перечитывать (переслушивать) любимое произведение, проводить лабораторные эксперименты или заниматься воспитанием детей. Ключевой момент – это полное, самозабвенное погружение в процесс.

В эти уникальные моменты мы растворяемся в мире, сбегаем из цепких объятий эго, заставляющим нас надевать социальные маски и играть роли в поисках одобрения, мы обретаем внутреннюю свободу и целостность.

«Когда мы полностью мы», играть в социальные игры становится излишним. Ведь мы сами становимся теми, кто играет, создавая свою собственную игру. Уходят все «нужно», «правильно» и «нельзя»… Мы становимся свободными, давая возможность включиться и заработать своему внутреннему источнику. Мы становимся в какой-то степени творцами или со-творцами этого мира.

«Когда я полностью я?..»

Ответьте на этот вопрос сами для себя. Например, один из моих личных вариантов «поточного» состояния – это написание притч и статей. Так я могу поделиться своими наблюдениями, переживаниями, опытом и разделить все это с другими. Процесс написания захватывает меня целиком и, похоже, я действительно могу сказать, что в эти моменты «я полностью я»… опубликовано econet

Автор: Вострухов Дмитрий

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