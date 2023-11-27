Когнитивное искажение, которое мешает вам получить то, что заслуживаете

Иллюзия контроля - это когнитивное искажение, которое заставляет вас считать, что ваши действия увеличивают шанс успеха сильнее, чем это есть в реальности. Почему мы стремимся всё в жизни держать под контролем? И возможно ли это вообще?

Невозможно все в жизни держать под контролем. Всё равно что-то решает слепой случай, но мы боимся признать этот факт. Вот пример из жизни. Вы с коллегой по работе метите на более престижную должность. Шансы получить ее у вас вроде бы равны. Но в решающий день, когда все должно произойти, у вас начинается приступ язвы желудка и вас на несколько дней доктора укладывают в больницу. Вот вы выходите на работу после лечения, и выясняется, что коллега получил это самое повышение. Что это: рок, судьба, несправедливый случай?

Нам кажется, что можно котролировать всё

Трудно в подобной ситуации спокойно и равнодушно принять поражение. Вы, возможно, даже будете в ярости, станете злиться на самого себя и весь свет в придачу.

Это всё поучительные последствия так называемой иллюзии контроля: в реальности все ваши далеко идущие планы просто сломал случай.

Что означает иллюзия контроля

Иллюзия контроля - так называемое когнитивное искажение, которое заставляет вас считать, что ваши действия увеличивают шанс успеха сильнее, чем это есть в реальности.

Приведем классический пример: игра в кости. Наблюдая за игроками, учёные проследили что, когда человек мечтает получить большую цифру, он кидает кости сильно, а когда меньшую — мягко и слабо. Если подумать, то сила броска вообще не повлияет на то, как именно выпадут кости, но люди бессознательно пытаются приложить усилия, чтобы кости «легли» той стороной, которой им нужно.

Почему мы стараемся всё контролировать

Такова наша привычка действовать и в обычной жизни. Существует два типа ситуаций: те, которые требуют приложения наших определенных навыков, — профессия, спорт, личные и официальные отношения, и те, где правит случай, — любая лотерея, всевозможные азартные игры, ставки на спорт.

Если вы стремитесь получить позитивный результат в ситуации, где немало зависит от вас самих, вам понадобится делать правильный выбор, возможно, соперничать, анализировать ситуацию, выстраивать алгоритм действий. Когда все решает случай, перечисленные действия попросту бесполезны. Но, так как вы привыкли что-то предпринимать, то по укоренившейся привычке совершаете какие-то бесполезные действия. И находитесь во власти иллюзии, что эти ваши действия как-то увеличивают вероятность успеха.

Приведем пример. Человек более готов к риску, если он не верит, что всё уже предрешено. Был проведен следующий эксперимент: участникам предложили две разновидности пари. В первом случае люди делали ставку перед тем, как учёные бросят кости и обнародуют результат, в другом — после броска, но до обнародования результата.

Понятно, что участники эксперимента ни коим образом не могли повлиять на исход дела: ведь не существует разницы, когда именно угадывать, если мы всё равно не видим кости? Однако, в первом случае испытуемым казалось, что они каким-то образом управляют событиями, в то время как во втором всё было решено — кости упали на стол.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Обычно это поведение прослеживается только в тех ситуациях, где человек может Iчто-то сделать. К примеру, вытащить лотерейный билет или внедрить придуманную им стратегию игры в покер. Однако, если субъект вообще ни коим образом не может повлиять на конечный результат, он вопреки всему изобретает способы контроля: обращается к гороскопам и всевозможным предсказаниям и «знакам свыше».

Но это еще не все: вера в безусловное равновесие действия и последствия вынуждает нас верить в общую справедливость мира и ожидать какой-то награды за наши заслуги.

Почему мы верим в справедливость

Люди предпочитают верить, что в жизни всё заслуженно возвращается: с достойными людьми случаются счастливые, благоприятные события, а плохие люди получают (рано или поздно) по заслугам.

Расскажем еще об одном исследовании. Участникам предложили дать оценку навыкам двух работников, один из которых случайно получил награду. И испытуемые всегда оценивали награжденного как более способного.

В другом эксперименте участники наблюдали как незнакомые им люди получали слабый разряд тока за сделанные ими ошибки в заданиях. Чтобы не чувствовать дискомфорт от того, что они не могут ни коим образом повлиять на происходящие события, участники эксперимента начинали отрицать физические страдания «жертв»: людям удобно было считать, что те заслужили разряд тока, чтобы только не разрушать собственную веру в справедливость мира.

Подобная вера исключает вероятность случая. Но он все равно присутствует в реальной жизни. Хорошие и умные люди тоже страдают от неизлечимых недугов, погибают в ДТП, жадные и эгоистичные получают выигрыш в лотерее, глупые занимают престижные должности, талантливые нуждаются в финансах. Случайность может настигнуть нас везде, но уметь признать это — значит приобрести постоянное чувство тревожности или испытывать страх перед неизвестностью.

Когда иллюзия контроля нам мешает в жизни

Да, иллюзия контроля, с одной стороны, необходима, чтобы не впадать в отчаянье и продолжать действовать, несмотря на тот, факт, что в любую минуту всё может «свалиться в пропасть». Но негативной стороной иллюзии контроля является то, что она заставляет нас неверные шаги, глупости, верить в какую-то всеобщую космическую справедливость и приписывать себе вину за то, где мы ответственности не несем.

Вот пример. Работая в команде, даже одаренный и опытный руководитель все равно зависит так или иначе от действий других сотрудников: как люди поймут поставленную перед ними задачу, какие возникнут проблемы в процессе выполнения определенных действий. Предугадать всё нереально. Особенно там, где играет значительную роль человеческий фактор. Но после поражения вы можете, обесценив свою работу, взять на себя всю ответственность за неудачу и позже испытывать страх перед будущим.

Постараться не попасть в эту ловушку

Что нужно делать, чтобы не зависеть от этой самой иллюзии контроля:

Перед началом любых важных действий надо проанализировать, что зависит именно от вас, а что — от людей, а что невозможно будет предугадать. Это может помочь избежать определенных ситуаций и в случае поражения не терять душевное равновесие.

Прекратите изобретать «системы» там, где их нет. Азартные игры, гороскопы, предсказания, талисманы, обереги... Все мечтают о защищённости и гарантиях, но вселенная живет по другим законам (нам неведомым). Если в данный момент все зависит от случая, и вы хотите иметь страховку от потерь — не участвуйте в деле.

Не торопитесь обвинять себя, сначала дайте объективную оценку ситуации. Если вас постигла неудача, проанализируйте, что было сделано не так. Если в случившемся есть и ваша вина — недосмотрели, не проверили, забыли, — извлеките для себя урок на будущее. Если же все-таки на события повлиял случай, признайте, что это случается.

Не в нашей власти контролировать абсолютно все события в жизни. Часто в обычный ход дела вмешивается слепой случай и все ставит буквально с ног на голову. Нужно быть к этому готовым. И, вместо того, чтобы суеверно просчитывать и угадывать возможные варианты финала, рекомендуется не терять самообладание и душевное равновесие ни при каких обстоятельствах. И тогда ситуация, возможно, еще сработает в вашу пользу. Ведь жизнь такая переменчивая...опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet