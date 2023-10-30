Кривые зеркала: Почему вас вынуждают чувствовать себя плохой и держат в «чёрном теле»?

✅Вас могут «заставлять» чувствовать себя плохой не только в паре «мужчина-женщина», но и в любых человеческих отношениях. И у этого процесса есть как причины, так и цели.

Инверсия – такое интересное явление… Например, вы выходите замуж, и муж вам «попадается» сущий «чёрт в ступе». Не то, чтобы совсем нет достоинств, а такой весь в представлении окружающих и умный, и зрелый, и состоялся, и всё у него есть в материальном плане, и маму он любит, и родственникам помогает. Мама, кстати сказать, его строго воспитывала, «человеком сделала». Как и вас, мама с папой не баловали. И вы тоже много чего достигли.

Каждый получает то, чего хочет и к чему готов...

Так вот, как только он весь такой положительный и умный домой придёт, так и принимается вас гнобить, да унижать. Особенно жёстко поступает в трудные для вас периоды: когда болеете, или вас из роддома забрать со вторым ребёнком, или денег подкинуть, солидную сумму. Вот что происходит-то?

Здесь зададим вам «простой» вопрос: вы его любите? Ответов предполагается два: да/нет.

Но вы начинаете пространный рассказ, словами: «Я вышла замуж, потому что он был подходящим человеком, и мне нужно было сбежать из дома, где меня держали в чёрном теле..» (если коротко говорить).

Так срабатывает закон соответствия, когда природа бывает несправедлива, но точна. Каждый получает то, чего хочет и к чему готов.

По закону резонанса, встречается то, что соответствует, одно другому. И происходит инверсия – подмена реальности. Вы оба начинаете отыгрывать друг с другом свою ситуацию из родительской семьи.

Резонанс – это когда внутри вас есть условия, которые «вынуждают» реагировать и чувствовать то, что вы делаете и чувствуете. Но не хотите так делать и чувствовать, а всё равно делаете. Вам соответствует мужчина, у которого всё то же самое. И вы и он с собой в конфликте – это когда не хотите, но делаете.

Он: его ноша невыносимо тяжела, он устал быть «хорошим и положительным» и хочет доказательств любви, когда «плохой». Его подсознание стремится к тому, чтобы вас извести вконец, и убедиться, что даже таким вы его примите и не бросите. Поэтому, нужно заставить вас чувствовать себя так, как внутренне чувствует он.

Вы: всякий раз, когда он вас гнобит, переключаетесь на состояние «я не заслуживаю другого отношения, потому что никто, ничто и звать никак, несмотря на все мои заслуги и достижения».

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Любовь с условиями – когда дети должны заслуживать внимания и поощрения только на основании своей «хорошести», послушания и выполнения родительских наущений. В этой ситуации дети часто бунтуют и не слушаются. В лучшем случае, приносят из школы двойки, прогуливают занятия, не убирают постель, в худшем варианте – воруют деньги у родителей или того пуще – начинают курить, употреблять алкоголь/наркотики и ведут асоциальный образ жизни.

Особенно это проявляется в тех случаях, когда из ребёнка лепят успешный проект, для компенсации того, чего родитель не достиг сам. Отмечу, что бунт со стороны ребёнка является проявлением его психологических и физических границ, хотя и выражается в такой форме. Более того, подсознание ребёнка стремится таким образом убедиться в любви родителей без условий, если он не оправдает их надежд.

Среди этой мясорубки находятся и такие дети (будущие взрослые) которые не смогли взбунтоваться, прогнулись, достигли-таки всего того, что им было возложено на плечи и «забито» в голову. Однако бунт всё же проявится, только позже, с партнёром. Когда такой человек на людях (его Персона, по Юнгу) будет «хорошим», а дома (его Теневой аспект, по Юнгу) станет «плохим».

В такой «западне» каждый платит по своим счетам. Решит ли женщина жить дальше в этом браке или разведётся – не так важно. Гораздо существеннее для неё «вернуть своё золото».

Вернуть своё золото: если нас восхищают какие-то качества и особенности в другом человеке, значит это есть в нас самих, но мы себе отказываем в признании этого. Тень, только положительная. Что делать - возвращать себе свое золото, которое когда-то было отдано/отобрано. У этого состояния есть причины, в личной терапии они выясняются и глубинно прорабатываются. Человек обретает целостность, достраивает себя, находит осколки души.

Осознать проекции – приписанные её сознанием претензии к самой себе – когда она ещё в детстве приняла от родителей послание, что «плохая, недостойная, никто».

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Проекция это психологический процесс, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Последствия пойманной проекции ощущаются в теле как напряжение, апатия, боль, першение в голе, напряжение в челюсти. Когда вы отнесли на свой счёт то, что человек транслирует про себя, но как-бы адресует вам. Проекция не осознаётся обоими участниками диалога/взаимодействия.

Родители нас любят и воспитывают как могут, и таких посланий напрямую не транслируют. Но детская психика линейна, воспринимает всё буквально. Заставляют делать то, что ребёнок не хочет – значит не любят.

Возвращение проекций – или своего золота позволяет увидеть, услышать и почувствовать себя без кривых зеркал и покорного ощущения несправедливой «судьбы», когда не ясно, почему всё так и что с этим делать.

Скажу ещё, что человек достоин любви по факту рождения. Его нельзя переделать или сделать кем-то. Он уже пришёл в полном наборе, со всем-всем, что ему нужно. А вот раскрыться и реализоваться - задатки трансформировать в способности и умения - совсем же другое дело!опубликовано econet

Автор Марика Бения

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