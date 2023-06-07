Кризис среднего возраста: почему возникает и как его пережить

Кризис среднего возраста - знаковый этап, когда подводятся итоги достигнутого, анализируются прошлые ошибки, стоятся планы на будущее. В это время приходит понимание, что не все мечты воплотились в реальность, что силы уходят, что жизнь конечна. Как преодолеть кризис среднего возраста и продолжать жить дальше?

Иногда кризис среднего возраста не связан напрямую с определенным жизненным этапом, а развивается на фоне давнего внутреннего конфликта. Как выйти с минимальными душевными потерями из этого состояния? Как правило, мы сталкиваемся с кризисом в возрасте 27-40 лет, когда происходит переосмысление прожитых лет, анализ достижений и реализации жизненных планов.

Как преодолеть кризис среднего возраста

Молодые годы – это время для образования, построения карьеры, создания семьи, решения жилищных проблем. Но вот приходит момент, когда мы спрашиваем себя: а чего я вообще стремился добиться в этой жизни? Ответ у большинства звучит мало утешительно: я так и не успел сделать, что было действительно значимым для меня…

Как проявляется критический возраст

Переживание этого кризиса может помочь «перезагрузиться» или, напротив, лишить нас сил и воодушевления.

Вот симптомы возрастного кризиса:

исчезновение интереса к жизни — профессия не вдохновляет, заела рутина, люди вызывают раздражение;

повышенное беспокойство, апатия, самобичевание, опустошение;

стремление к свободе в образе жизни, гардеробе, манерах;

риторические вопросы о смысле жизни;

недовольство своей персоной и своими достижениями;

снижение самооценки;

чувство одиночества.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как преодолеть кризис среднего возраста

Объективно проанализировать то, что происходит в вашей жизни. Не ставить на себя клеймо неудачника и не заниматься самокопанием, а сконцентрироваться на позитивных моментах: чего удалось добиться в профессии и в личных взаимоотношениях, какие знания и умения вы получили за прошедшие 10 лет, как происходил личностный рост.

Записать свои достижения на бумаге (чем именно вы гордитесь). Обрели новую профессию? Накопили значительную сумму денег? Побывали в путешествии? Выучили еще один язык? Достижения трудно вспомнить, когда кризис уже наступил, а вот список в это время сослужит вам хорошую службу.

Определить, что дарит вам воодушевление, и отдайтесь этому занятию. Пусть оно кому-то покажется несерьезным — вы сами решаете, как управлять своей жизнью. Например, начните вести свой блог, где вы будете делиться собственным уникальным опытом, знаниями. Это помогает расширить круг общения. Возможно, вы познакомитесь с единомышленниками и найдете новых друзей.

Пусть оно кому-то покажется несерьезным — вы сами решаете, как управлять своей жизнью. Например, начните вести свой блог, где вы будете делиться собственным уникальным опытом, знаниями. Это помогает расширить круг общения. Возможно, вы познакомитесь с единомышленниками и найдете новых друзей. Не фокусироваться на возрастных рамках, выбросьте из обихода фразу «я уже стар (-а) для того чтобы…». Молодость продлится столько, сколько вы сами решите. Для этого важно держать положительный настрой и хорошую внешнюю форму: практиковать физические нагрузки, правильно питаться, бросить пагубные привычки.

Молодость продлится столько, сколько вы сами решите. Для этого важно держать положительный настрой и хорошую внешнюю форму: практиковать физические нагрузки, правильно питаться, бросить пагубные привычки. Выбрать хобби, которое поможет переключаться в моменты депрессивного настроения. Это может быть что угодно: рисование, игра на инструментах, работа с пазлами, занятия фотографией, ведение дневника, рукоделие.

Это может быть что угодно: рисование, игра на инструментах, работа с пазлами, занятия фотографией, ведение дневника, рукоделие. Больше двигаться: фитнес, велосипед, кардио тренировки, бассейн и просто пешие прогулки на природе эффективно побеждают стресс и эмоциональное напряжение.

Эти советы помогут вернуть вам удовлетворение своей жизнью. И кризис непременно отступит.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet