Кто такие действительно мудрые мужчины

У нас принято говорить о мудрых и терпеливых женщинах, а вот о действительно мудрых мужчинах почему-то не часто говорят, а зря. Ведь встретить и быть в отношениях с таким мужчиной – это большая радость и подлинное счастье для любой женщины. Так в чем же состоит мужская мудрость?



У нас принято говорить о мудрых и терпеливых женщинах, а вот о действительно мудрых мужчинах почему-то не часто говорят, а зря. Ведь встретить и быть в отношениях с таким мужчиной – это большая радость и подлинное счастье для любой женщины. Так в чем же состоит мужская мудрость?

Это когда мужчина не спорит и не доказывает с пеной у рта, кто здесь в отношениях прав и главный, не доказывает кто здесь вообще мужчина, а просто старается сохранять спокойствие и делать свою любимую женщину счастливой. Он ведь и так знает, что он мужчина, что он имеет собственное мнение и так же имеет полное право на то, чтобы его выражать, тогда зачем постоянно это доказывать?

Такие мужчины уважают себя и своего партнера, поэтому не давят и не пытаются «продавить». Но при этом такой человек готов выслушать и говорить даже на далеко неудобные темы, что очень важно для здоровой коммуникации и ситуации в отношениях.

С таким мужчиной женщина может спокойно обсудить, как каждый из них хочет, чтобы проявлялась любовь и каких проявлений любви ожидает каждый из партнеров. Пара, где мудра не только женщина, но и мужчина хорошо знают, что в отношениях главное – это не просто любовь, но и уважение, внимание к партнеру, умение поддерживать друг друга в трудные времена и не впускать никого лишнего в вашу пару, то есть оберегать вашу конфиденциальность.

Кроме того, в отношениях важны романтика, страсть и, конечно же, справедливое распределение обязанностей между вами. Это однозначно поможет вам пережить «зиму» в отношениях. Конечно, на мужчин ложится очень много ответственности, а именно обеспечивать семью, не раскисать, когда возникают проблемы, а еще других поддерживать и делать свою женщину счастливой. Довольно много всего. Но далеко не каждый мужчина будет хоть иногда на что-нибудь жаловаться.

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С таким мужчиной у женщины не будет возникать внутренней паники, она ведь знает куда с ним идет и куда он ее ведет, поэтому ей совсем не страшно и она полностью ему доверяет. Она расслаблена и спокойна, а это, в свою очередь, тоже очень положительно влияет на самочувствие мужчины рядом с ней.

Если в отношениях что-то не удается и не клеится, то в данном случае оба партнера будут делать все от них возможное, чтобы как можно скорее наладить и «отремонтировать» свои отношения, а не просто «выбросить» их или «списать». Хотя иногда и это не помогает, так тоже бывает. Тогда нужно просто отпускать друг друга и дать шанс каждому из вас снова стать счастливыми.

Мудрые мужчины не ищут причин, чтобы не жениться и не морочат годами голову женщинам. Ведь они знают, что настоящие крепкие чувства и любовь зарождаются не сразу и на это нужные годы, пока ты будешь действиями любить человека, которого ты избрал себе в пару.

Поэтому они смело женятся и любят, сохраняют верность и тем самым усиливают с годами любовь и связь в паре. Они не ждут годами, когда точно убедятся, что любят эту женщину, а просто берут и любят ее, предлагая ей стать его женой, зная и хорошо понимая, как важно для женщин – быть действительно избранной, желанной и единственной для него. А вы женщины, тех мужчин, которые ищут причины не жениться и морочат вам голову своими вечными сомнениями – отправляйте в сад… Не тратьте на них время. Цените себя.

Не переплывайте море ради того, кто не готов ради вас переступить даже лужи. Мудрые мужчины вкладываются в отношения и свою женщину, ведь это правильная «инвестиция на года», которая точно со временем «окупится» и даже вырастет в цене. Что требует, то и готов отдавать сам. Ведь мужчина всегда зарабатывает, развивается и стремится к большему в первую очередь ради женщины. Поэтому, дорогие мои женщины, выбирайте себе в партнеры по жизни именно таких вот мудрых мужчин.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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