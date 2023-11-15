"Чем дольше ты ждёшь, тем больше вероятность, что ты ждёшь не там." Эльчин Сафарли "Мне тебя обещали".

Иногда хочется, чтобы никто не мог назвать тебя своей, не смог точно определить – кто ты ему. Представляешь - мужчина попытается сказать «моя любовница», или «мой друг». И запнётся - ну, не совсем... а кто же? Наверное, хорошо обходиться без ярлыков. Но как жить дальше, как строить отношения? Невольно задаешься вопросом: "Кто ты мужчине?"

Кто ты?

Или просто - кто ты? И что важнее на данном этапе - быть собой, или быть в определенной степени принадлежности партнеру? А еще лучше, махнуть на все рукой, и продолжать жить каждый день, как получится. Без четких планов, не делая привязки к конкретике. Вроде бы, так легко. Но опять проваливаешься в неумение поставить на своем, в дурацкую воспитанность.

Научиться сепарации, выстраиванию пунктира собственных границ... Так трудно, практически невозможно. Слишком сильно желание услужить, приходится ломать стереотипы. Чего-то ждешь, и ждешь... а выясняется, что ждешь не там, и не того.

Попробовать быть плохой, себе же на пользу. Разрешить оторваться, не думать о мнении других. Но прямо захлестывает страх остаться одной за "неповиновение" мужчине. Сама себе построила такой мир, вот теперь радуйся. Не зря говорят, что в поисках идеального мужика женщина чаще всего находит свою старость. А ты наоборот, так старалась-старалась - и в итоге, опять одна.

Была готова дать человеку всё, что он хочет... А ему это нужно, но только от кого-то другого. Такая правда жизни, ее невозможно принять и осознать. Начинается бег по кругу, или битье головой о стенку, или засасывает в депрессию. При любом раскладе, позиция проигравшего ничего хорошего тебе не даст. Кроме потерянного времени, возможностей, здоровья.

Иногда хочется изменить в себе абсолютно всё. Не прoсто остричь волосы, а изменить тембр голоса, ритм походки, частоту дыхания, глубину взгляда, строй мысли. И чтoбы теперь рядом были другие люди, и другая, новая реальность. Но все происходит с точностью до наоборот. Реальность не меняется, внешность та же. И по прежнему непонятно - кто же ты для своего мужчины?опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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