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Кто ты мужчине?

Источник: b17.ru 15 ноября 2023 7080
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"Чем дольше ты ждёшь, тем больше вероятность, что ты ждёшь не там." Эльчин Сафарли "Мне тебя обещали".

Кто ты мужчине?

Иногда хочется, чтобы никто не мог назвать тебя своей, не смог точно определить – кто ты ему.  Представляешь - мужчина попытается сказать «моя любовница», или «мой друг». И запнётся - ну, не совсем... а кто же? Наверное, хорошо обходиться без ярлыков. Но как жить дальше, как строить отношения? Невольно задаешься вопросом: "Кто ты мужчине?"

Кто ты?

Или просто - кто ты? И что важнее на данном этапе - быть собой, или быть в определенной степени принадлежности партнеру? А еще лучше, махнуть на все рукой, и продолжать жить каждый день, как получится. Без четких планов, не делая привязки к конкретике. Вроде бы, так легко. Но опять проваливаешься в неумение поставить на своем, в дурацкую воспитанность.

Научиться сепарации, выстраиванию пунктира собственных границ... Так трудно, практически невозможно. Слишком сильно желание  услужить, приходится ломать стереотипы. Чего-то ждешь, и ждешь... а выясняется, что ждешь не там, и не того.

Попробовать быть плохой, себе же на пользу. Разрешить оторваться, не думать о мнении других. Но прямо захлестывает страх остаться одной за "неповиновение" мужчине. Сама себе построила такой мир, вот теперь радуйся. Не зря говорят, что в поисках идеального мужика женщина чаще всего находит свою старость. А ты наоборот, так старалась-старалась - и в итоге, опять одна.

Кто ты мужчине?

Была готова дать человеку всё, что он хочет... А ему это нужно, но только от кого-то другого. Такая правда жизни, ее невозможно принять и осознать. Начинается бег по кругу, или битье головой о стенку, или засасывает в депрессию. При любом раскладе, позиция проигравшего ничего хорошего тебе не даст. Кроме потерянного времени, возможностей, здоровья.

Иногда хочется изменить в себе абсолютно всё. Не прoсто остричь волосы, а изменить тембр голоса, ритм походки, частоту дыхания, глубину взгляда, строй мысли. И чтoбы теперь рядом были другие люди, и другая, новая реальность. Но все происходит с точностью до наоборот. Реальность не меняется, внешность та же. И по прежнему непонятно - кто же ты для своего мужчины?опубликовано econet

© Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Анжелика Богданова психология отношения любовь

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