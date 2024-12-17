Кто вы в отношениях с деньгами

Без денег прожить невозможно. Как вы относитесь к ним? Преклоняетесь, готовы ради них на всё или презираете страсть к накопительству и роскоши? В отношениях с деньгами человек имеет только две позиции - раба или хозяина.

У каждого человека, который прямо сейчас живёт на земле, есть отношения с деньгами. Под деньгами я подразумеваю не только сами денежные знаки, но и материальные богатства. Какими бы они ни были, это отношения. Думаю, с этим трудно не согласиться.

Человек деньгам или раб или хозяин

В отношениях с деньгами у человека может быть две ипостаси - раба или хозяина. Третьего, увы, не дано. Партнерство возможно только между двумя субъектами. Деньги же, согласно определению, являются объектами материального мира.

Человек является Рабом денег, если он подчиняет свою жизнь им.

Человек является Хозяином денег, если он подчиняет их в своей жизни.

Эта формулировка уже может помочь вам сделать вывод о том, в каких вы отношениях с деньгами. Когда вы увидите, кто в вашей жизни хозяин, то вам сразу же станет понятно, почему вы живёте именно так, а не иначе.

А вот еще несколько простых для понимания примеров. Человек является относительно денег рабом, если:

Ставит своё здоровье в зависимость от денег

Например: "У меня нет денег, чтобы лечиться". Или "Я не могу заняться своим здоровьем, потому что некогда". С одной стороны этот аргумент воспринимается логичным. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что лечиться можно по ОМС. Да, это не комфорнто, да, это иной раз унизительно, это долго и нудно. Но лечиться можно "без денег".

Деньги управляют им

Например, человек решил откладывать деньги, чтобы затем их инвестировать или просто "чтобы были". Но однажды наступает момент, когда деньги начинают "жечь карман" и человек идёт и тратит их. Не всегда на безделицы, но всегда тратит. И здесь мы видим фактическое доказательство того, что человек не может управлять деньгами.

Ну и кто здесь хозяин, по-вашему?!

Отсутствие удовлетворения при любом уровне дохода

Человеку всегда мало, всегда недостаточно. И он испытывает негативно окрашенные эмоции. Переживает, когда его месячный доход составляет двадцать тысяч рублей. Переживает, когда доход двести тысяч рублей. Переживает всегда. И когда "мало", и когда "много", и когда их "вообще нет"!

Как вы понимаете, эти признаки говорят о многом.

Деньги, призванные в этом мире служить человеку, начинают "заполнять" внутреннее пространство психики человека и, в итоге, полностью подчиняют себе его.

Теперь они единолично владеют телом человека. Теперь им подчинены желания. Они сами решают, что делать человеку, как жить и с кем дружить.

Если вы, вдруг, обнаружили при помощи этой статьи то, что деньги управляют вами, а не наоборот, поздравляю! Теперь вы можете принять решение стать Хозяином в собственной жизни.

И дальше строить свои отношения с деньгами по схеме "Деньги ради жизни, а не жизнь ради денег!" Чего нам всем и желаю!опубликовано econet

Автор Федосеева Ольга

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