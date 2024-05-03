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Лайфхак при тревоге: закрыть большие решения

Автор: Econet 03 мая 2024 6416
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Если перед нами возникает проблема, необходимо ее решать. И не получится тихонько отсидеться в уголке, подождать, пока кто-то это сделает за нас. Принятие решений часто требует мужества, воли и внутренней силы. Как награда за это - снижение градуса тревожности, покой и душевное равновесие.

Лайфхак при тревоге: закрыть большие решения

Буквально каждый момент жизни пронизан нашими решениями. Мы следуем им и не прекращаем принимать всё новые и новые решения. Намерений и поставленных целей становится больше, когда в жизни возникают проблемы и перемены.

Непростые решения дарят облегчение

Любое решение – это усилие, преодоление. Так мы прокладываем траекторию своей жизни. 

Не все решения принимаются просто, и часто складываются ситуации, когда мы остаемся в неопределенности, или непринятых решениях. Почему так происходит? Мы колеблемся между «за» и «против», пытаемся советоваться с близкими, не решаемся сделать решительный шаг и откладываем принятие решения. 

А может, ждем благоприятных перемен, которые каким-то образом решат ситуацию в нашу пользу. Ведь очень удобно, когда проблема развязывается сама по себе, без усилий с нашей стороны. 

Не играет роли, какая именно стратегия присутствует в вашей жизни. Главное, что непринятые значимые решения служат генератором внутреннего беспокойства. Это происходит незримо, но неизбежно.

Лайфхак при тревоге: закрыть большие решения

Поэтому рекомендуется в периоды повышенной тревоги пересматривать свои планы на ближайший срок: на неделю, месяц и даже год. Какой это будет интервал времени – решать вам. 

Но важно помнить следующее. Когда мы беспокоимся, любое (даже незначительное) решение, принятое нами, снижает накал тревожности, повышает уровень внутреннего комфорта и определенности. Мы возвращаем утраченное душевное равновесие, обретаем облегчение и покой. 

И так до следующего витка испытаний, когда от нас снова понадобится принятие сложного решения.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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