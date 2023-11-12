Лед в отношениях: Так становятся чужими

✅Прохлада в отношениях может незаметно перейти в настоящий лед, ограждающий партнеров друг от друга... Тому, как это происходит и как это предотвратить и посвящается данная статья.

Человека узнаешь, когда с ним пуд соли ложкой расхлебаешь.

Пословица.

*По вычислениям физиологов, человек потребляет в год около пяти килограммов соли. Пуд соли вдвоем можно съесть за полтора-два года."

Большинство проблем во взаимоотношениях возникают на пустом, казалось бы, месте. Он считает, что стоит ехать отдыхать в Турцию, а она без ума от поездки в Грецию. Ему не понравился тон, которым она сказала ему, что он забыл купить хлеба. Она хотела провести субботу вместе, а он повез всех на дачу к своим родителям.

Прохлада в отношениях. Почему?

Небольшой конфликт интересов, на секунду вспыхнувшее недовольство… Маленькая щепотка соли, которую пришлось проглотить кому-то из партнеров. Ведь ничего страшного здесь нет, «С кем не бывает!», как говорится.

Однако так кажется лишь тому из партнеров, кому не досталась та щепотка соли или досталась порция гораздо меньшего объема. Другой же так обычно не считает. Он ощущает обиду и несправедливость. В то же время он понимает, что устраивать скандал повода нет, поэтому на этот раз можно все оставить как есть.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Именно здесь и кроется серьезная ловушка, в результате которой закладывается основа для последующей мины замедленного действия. Ошибка в замалчивании, спускании на тормозах. Ведь все равно в глубине души остается если не рана, то маленькая царапина или рубец, который почему-то сам собой не заживает.

Как результат – появляется холод. Нет, это еще не лед, а так – холодок.

Другая ассоциация – словно над этими двумя горели яркие лампы, а теперь кто-то в мгновение погасил свет. Нередко что-то подобное описывают, когда говорят, что прежнее светлое чувство словно куда-то подевалось.

Дальнейшее развитие событий, к сожалению, можно предсказать. К сожалению – потому что это путь по наклонной плоскости.

История с щепоткой соли может затем повторяться неоднократно. И если одной из сторон в какой-то момент надоест просто проглатывать обидные моменты, произойдет либо конфликт, либо начнется взаимный обмен «любезностями» в виде недовольства, колкостей и язвительных замечаний. Часто, если спор идет долго, то участники забывают вообще, с чего все началось. Здесь возможна аналогичная ситуация. Взаимные придирки входят в привычное обращение.

В этот момент и появляется лед. Статус отношений меняется. Теперь это больше не союз, а противостояние. Лишь изредка сквозь слой льда пробиваются какие-то чувства. Чаще всего это происходит в моменты сексуального контакта.

О том, что происходит дальше, писать еще более грустно. Слой льда увеличивается и становится в результате неотъемлемой частью обоих партнеров. Этот слой мешает им не только приблизиться друг к другу, но и просто увидеть, рассмотреть другого. Эти двое отдаляются все больше и, наконец, становятся просто чужими людьми.

А все начиналось с щепотки соли…

Можно ли противостоять появлению льда в отношениях?

Конечно же, да. Некоторые из рекомендаций лежат совсем на поверхности:

1. Делиться своей щепоткой соли.

Если кто-то из партнеров чувствует несправедливость и понимает, что затаил обиду – нужно рассказать об этом другому. Звучит просто, но сделать это обычно невероятно сложно. То мешает страх обидеть другого, то собственное обесценивание произошедшего «да, ладно, бывает». Или «ради благополучия можно и потерпеть».

Один-другой раз можно и потерпеть, но ведь потом это будет восприниматься как должное. Таков негласный принцип в любых отношениях: «все, что не запрещено - можно». Если на старте кто-то смолчал, то дальше рассказать об этом будет все сложнее.

2. Интересоваться чувствами друг друга.

Если бы мы умели читать мысли друг друга, то этом пункт был бы попросту не нужен. Тем не менее, когда двое живут друг с другом долгое время, то складывается ощущение, что чтение мыслей не просто фантазия. Действительно, ведь тело выдает человека. Если он расстроен или возбужден, то скрыть на невербальном уровне это слишком сложно. О «щепотке соли» нетрудно догадаться. Возникает как раз тот самый «холодок».

Поэтому-то и стоит интересоваться чувствами друг друга. Иногда что-то и правда показалось, иногда это был «ложный холодок». Но уточнить такие моменты никогда не будет лишним. Сразу можно оговориться, что трудность с осуществлением этого пункта свойственна, в основном, мужчинам. «Мало ли что показалось, может она просто не в настроении». Сфера чувств и эмоций весьма неконкретна и расплывчата, большинство мужчин могут оставить без внимания невербальный сигнал, даже заметив его.

3. «Обновление прошивки».

Производители смартфонов – «умных» телефонов зачем-то постоянно меняют прошивку у своих устройств. Казалось бы – зачем?

В первую очередь, чтобы исправить какие-то ошибки и глюки в работе. Но когда все отлажено и нормально работает, они все равно предлагают что-то новое.

Это делается для того, чтобы пользователь не успел «зашаблониться» и заскучать в процессе использования своего устройства. Предлагаются дополнительные средства по использованию тех возможностей, которые потенциально спрятаны в «железе» телефона.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как это перекликается с отношениями? Самым прямым образом. Если ничего не меняется из года в год, то рано или поздно былой блеск может потеряться. А потом и вовсе смениться тем самым «холодком». Отношения – это не набор стандартов и норм, хотя без каких-то правил и даже рутинности там не обойтись. Нужно периодически «менять прошивку», ставить новые цели, учиться понимать друг друга без слов, слышать, а не только слушать.

В завершение хочу сказать несколько слов об эмоциях. Для отношений они являются аналогом топлива. От их качества и интенсивности зависит то, как растут и развиваются взаимоотношения. Появление льда говорит скорее о недостатке положительных эмоций, чем о переизбытке отрицательных. Вместе можно и «пуд соли съесть», если на другой чашке весов как минимум пуд меда в виде любви, внимания, нежности, ласки и уважения.

Напоследок притча.

Однажды король Артур попал в засаду и был взят в плен. Пленивший его рыцарь поставил условие: он отпустит его, если тот ответит на один очень сложный вопрос. Королю Артуру давался год, чтобы найти ответ. Если он не сможет ответить, то будет казнен. Вопрос был такой: "Как завоевать любовь женщины?"

Король Артур опрашивал всю женскую половину своего королевства в течении года, и никто не дал ему вразумительного ответа. Наконец, ему сказали, что одна старая ведьма может дать ему самый правильный ответ, но ее цена будет очень высока. У короля не было выбора, он пошел к ней и спросил, чего она хочет. Она хотела выйти замуж за его лучшего рыцаря Гавейна. А ведьма была безобразная, старая, коварная...

Артур ответил, что он не хочет заставлять своего друга и предпочитает умереть. Тем не менее, Гавейн, узнав об этом, переубедил его: жизнь короля Артура очень важна для всего королевства и он согласен жениться на старой безобразной ведьме. Убедившись в согласии Гавейна, ведьма ответила на вопрос Артура:

— Чтобы завоевать любовь женщины, надо дать ей самой распоряжаться собственной жизнью...

Жизнь Артура была спасена, все радовались, пока не наступило время свадьбы. Рыцарь Гавейн, несмотря на нежелание жениться, вел себя как настоящий джентльмен, в то время как ведьма держала себя так, будто испытывала его терпение.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Когда наступила свадебная ночь, Гавейн, скрепя сердце, зашел в спальню. На постели новобрачных лежала самая красивая женщина, которую он когда-либо видел. Он удивленно спросил, что случилось. Ведьма ответила, что в благодарность за хорошее отношение к ней, когда она была безобразной и капризной, она согласна половину времени оставаться молодой красавицей, а половину времени - старой ведьмой. Немного помедлив, она добавила, что он должен выбрать, какой он хочет, чтобы она была днем, а какой ночью.

Гавейн задумался. Хочет ли он, чтобы днем его видели с красавицей, а ночи проводить со старой каргой, или днем терпеть страшную ведьму, а ночью быть с красавицей? Наконец, он предложил ей решать самой. Услышав его ответ, красавица улыбнулась и промолвила:

— Я теперь всегда буду такой. За то, что ты уважаешь мое мнение и даешь мне право самой распоряжаться своей жизнью.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet