ЛЕНЬ ИНФАНТИЛА

Зависимость и ✅ИНФАНТИЛИЗМ процессы параллельные, в конечном итоге сливающиеся. Поэтому лучше начать бороться с инфантилизмом, чтобы потом не пришлось бороться с зависимостью.

Лень бывает разная. Это может быть сиюминутное, быстро проходящее состояние, привыкшего трудиться человека, который ленью назовет короткий период отдыха или перекура. Такое немного саркастичное, конечно же, преувеличенное название для данной ситуации. Может быть лень как показатель низкого уровня мотивации: «Не хочу, да и не больно надо». Может быть лень, как защитная реакции. Такой своеобразный механизм, предохраняющий организм от перегрузки.

Инфантилизм и лень

Лень может быть свойством характера. Она противоположность нормальной самодисциплине и развитию силы воли.

С точки зрения физиологии, то лень, является признаком недостаточности развития передних отделов больших полушарий, которые отвечают за уровень произвольной саморегуляции и самоорганизации.

И, кстати, развитие этих отделов мозга напрямую связано с развитием речи. Именно в этих отделах формируется план и программа действий. Затем происходит контроль над их выполнением и коррекция поведения, в соответствии с этими планом. И, затем, регулируется сознательная деятельность, сопоставляя эффект от действий с исходными намерениями.

Вот такой сложный процесс формирования последовательных нейрональных связей, который происходит при целенаправленном, постоянном волевом усилии. Начинает формироваться у ребенка с 1 года, когда он уже достаточно понимает речь взрослого. И затем закрепляется и поддерживается на протяжении всей жизни.

Или не развивается, или не закрепляется, или угасает, или деградирует. Много чего может произойти.

У инфантилов лень - от неразвитости внутренней саморегуляции, в основном имеющей физиологическую природу. Я не зря постаралась объяснить этот механизм с точки зрения процессов в мозге. Так как если не понимать тот факт, что невозможно эксплуатировать то, чего нет, то и невозможно решить проблему.

А у инфантильного человека – нет. Именно недоразвитость физиологического аппарата обеспечения психического функционирования, и делает невозможным решение этой задачи быстро и легко. Если нет структуры для саморегуляции или она развита недостаточно, то нужно время и тренировки для развития. Все как с мышцами.

Если ребенок – тщедушный, хилый и слабый, то от него невозможно ожидать такой же активности, как и от сверстников. Теперь представьте себе, что вот такой слабый и неразвитый у него мозг. А инфантил, сколько бы ему лет не было по паспорту – это неразвитый ребенок, со всеми вытекающими последствиями.

Мышцы у него могут быть очень даже накаченные, а вот психика – дистрофичная.

Инфантилу трудно справляться с ленью, так как он не способен к сознательному усилию воли и преодолению себя, а все же именно такой способ борьбы с ленью наиболее эффективен. Но для такого внутреннего усилия им не хватает ответственности.

Для такого человека может подойти другой способ – временное переключение на другую деятельность, а затем возврат к той, которой было лень заниматься. Также нужно осваивать навыки внутренней самомотивации, через построение так называемых промежуточных целей и систему самопоощрений.

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И, кстати, внешняя мотивация, через поддержку, уговоры, принуждение или угрозы другого человека, только снижают внутреннюю мотивацию, и усиливают негативные эмоции и внутреннее сопротивление действиям. Фиксируют и поддерживают инфантильность.

Поэтому, человеку, нашедшему в себе инфантильные черты, необходимо заниматься параллельными процессами – одновременно растить свои трудовые способности и навыки, и свой самоконтроль. Потихоньку. Каждый день, ставя себе посильные задачи и обязательно поощряя себя за их достижения.

А родителям великовозрастных инфантильных деток, тоже нужно учитывать все вышесказанное. Так как панические судорожные попытки как-то заставить свое дитя учиться, когда оно не хочет и не может, ни к чему не могут привести в принципе.

Даже если рядом с таким дитем мы сядем все вместе в кружочек: родители, психологи, репетиторы. И будем его поддерживать, мотивировать и вкладывать знания. Некуда там вкладываться. Механизм произвольной загрузки информации у него не развит. Об этом именно моя статья. Такому ребенку можно хором над ухом «вещать», а он быстро «улетел в облака» и не в контакте. Ему принять такой объем информации нечем. Вместо совковой лопаты – чайная ложка, которой он только и может действовать.

Грустно и печально, поэтому. И вывод – все делается вовремя, постепенно и последовательно. Последнее – ключевое. Что в воспитании детей, что в самовоспитании.опубликовано econet

Автор Марина Локоткова

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