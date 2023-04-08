«Лестничное остроумие»: Почему мы не можем быстро ответить?

"Лестничное остроумие" присуще умным и воспитанным людям. А ответ мы можем придумать потом. Может быть, он станет афоризмом, крылатой фразой. И выручит кого-то в трудной ситуации...

Вы не переживайте, если не смогли сразу опровергнуть нелепый аргумент или ответить на едкую шутку. Или смолчали в ответ на оскорбительный выпад. Только потом в голову пришли остроумные ответы. Когда вы уже ушли от оппонента и время прошло. Как глупо получилось! Как бы вы могли наповал сразить шутника или спорщика своим ответом! Но не возвращаться же… Поезд ушёл. А великие люди могли ответить - вон сколько афоризмов осталось от их споров, в которых они выигрывали всегда!

Лестничный ум или остроумие на лестнице

Да ничего подобного. Философ Дидро, светило разума, и придумал название для этого феномена: «лестничное остроумие». Он в гостиной не смог ответить сопернику в споре. И так и ушёл, глупо промолчав. Только на лестнице, когда он спускался, ему пришёл в голову остроумный ответ. Но возвращаться в квартиру и выпаливать свой аргумент было нелепо. И Дидро горько в этом признался.

Философ Руссо вообще стал мизантропом; писал-то он хорошо, а вот быстро ответить остроумной репликой не мог. И часто выглядел глупо в споре. Поэтому дал хороший совет: лучше письменно отвечать. Больше времени для размышления!

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Так уж мозг умных людей устроен. Дурак немедленно выпаливает все, что приходит ему в голову. И не тратит силы на обдумывание аргумента или оскорбления. Чем умнее человек, тем дольше он вникает в суть слов другого. А потом подыскивает наиболее верный ответ из сотни вариантов. К тому же, вежливый!

И, конечно, упускает время ответить. Когда развитый мозг, наконец, отыскал самый лучший вариант, мы уже спустились по лестнице. Вышли из ситуации. И тут наш развитый мозг начинает нас просто засыпать блестящими репликами и остроумными аргументами. Только после драки кулаками не машут, так ведь?

Так что доказано: все самые остроумные шутки и аргументы великих людей были ими придуманы и написаны потом. Так и следует поступать - описать ситуацию письменно или рассказать другу, а потом добавить свой отличный ответ. Завершить историю правильно!

Так одна маленькая девочка рассказывала маме, как няня грубо ругала ее в садике или воспитательница сделала несправедливое замечание. А потом, чтобы мама не огорчалась, добавляла: "и тут я сказала Нине Ивановне вот так! И все засмеялись, а она покраснела!". Мама восхищалась находчивостью дочки и хвалила ее за остроумный и вежливый ответ. Потому эта девочка многого добилась в жизни. Хотя все равно ее остроумие осталось "лестничным", - таков удел всех умных людей.

Огорчаться не стоит. "Лестничное остроумие" присуще умным и воспитанным людям. А ответ мы можем придумать потом. Может быть, он станет афоризмом, крылатой фразой. И выручит кого-то в трудной ситуации...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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