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Липкий, хитрый и противный: бессознательная динамика в отношениях между родителями и детьми

Источник: vk.com 31 января 2023 6504
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Как воспитание и отношения с родителями в детстве, влияют на всю дальнейшую жизнь человека.

Липкий, хитрый и противный: бессознательная динамика в отношениях между родителями и детьми


Отношения и патологическая динамика в родительской семье вносят свой вклад в трудности, с которыми сталкиваются дети и, которые они несут за собой во взрослую жизнь. 

Проблемы родом из детства? 

Проблема: Одиночество. 

Поведение родителей: нарциссизм, преувеличение собственной значимости и успехов, чувство превосходства 

Проблема: Ощущение себя нелюбимыми и недостойными любви. 

Поведение родителей: холодное, непредсказуемое, уклончивое или отвергающее. 

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Проблема: застенчивость, настороженность, неуверенность в себе, иногда склонность к отчаянным, необдуманным поступкам 

Поведение родителей: осуждение, зависть, ревность. 

Проблема: ощущение себя "особенным", замешательство, смущение, неуверенность в себе, быстрые переходы от подавленного состояния к эйфории 

Поведение родителей: соблазнительное, провоцирующее. 

Проблема: тревожность. 

Поведение родителей: ребяческое, инфантильное, зависимое 

 

Проблема: тревожность, чрезмерная ответственность, эмоциональная зависимость, требование повышенного внимания. 

Поведение родителей: зависимое, симбиотическое. 

Липкий, хитрый и противный: бессознательная динамика в отношениях между родителями и детьми

Проблема: стыд, отчаяние, ощущение себя неудачником. 

Поведение родителей: бесчувственное, враждебное. 

Проблема: замешательство, стеснительность, чувство потерянности. 

Поведение родителей: частые вспышки гнева. 

Проблема: чувство собственного превосходство одновременно с чувством вины 

Поведение родителей: уступчивое, подчиненное.опубликовано econet

by Meredith Rasnick

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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