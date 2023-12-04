Lotus представляет одни из самых быстрых в мире зарядных устройств для электромобилей

Lotus стремится перейти на 100% электрический к 2028 году, и в рамках этой миссии компания запустит все, от гипер-внедорожников до гипер-электронных велосипедов . Теперь компания собирается стереть Tesla с лица земли с помощью гиперзарядных устройств. Ну, не совсем. В краткосрочной перспективе Tesla не о чем будет беспокоиться – хотя оборудование Lotus Flash Charge способно выдавать до 450 кВт, оно зарезервирует эти максимальные скорости до того момента, когда сеть и автомобильный рынок будут действительно готовы. Кроме того, Lotus только начинает свое внедрение. Для более широкого внедрения электромобилей действительно необходима лучшая инфраструктура зарядки, а не только самый мощный в мире гиперкар. Lotus надеется использовать свое мощное оборудование, чтобы вселить уверенность в общественную зарядку и способствовать электрификации автомобильных рынков по всему миру. «Поскольку все больше правительств увеличивают инвестиции в электрификацию на пути к нулю, спрос на надежную инфраструктуру зарядки электромобилей никогда не был выше, чем раньше», — объяснил Алан Ванг, вице-президент Lotus Technology и генеральный директор Lotus Flash Charge. «Lotus разработала лучшие в своем классе решения для быстрой зарядки, обеспечивающие быструю и надежную зарядку, отвечающую потребностям клиентов». Силовой шкаф Lotus поддерживает мощность до 480 кВт.

Устройства Lotus Flash Charge уже доступны в Китае и будут представлены на этой неделе на выставке London EV Show. Они предназначены для немедленного внедрения, но рассчитаны на будущее и рассчитаны на мощность до 450 кВт, гарантируя, что они смогут идти в ногу со временем, когда электрическая сеть и отдельные электромобили готовы выдерживать такие скорости.

Как мы недавно рассматривали сверхбыстрые зарядные устройства Chargepoint мощностью 500 кВт , очень немногие доступные в настоящее время автомобили способны выдерживать такой уровень зарядки. За исключением Evija и ее мощности в 800 кВт, собственный парк электромобилей Lotus ограничен 350 кВт, поэтому, несмотря на возможность почти в полной мере использовать преимущества Terra 360 от ABB , электромобили Lotus оставят несколько киловатт на столе у ​​электромобилей Lotus. зарядные устройства Lotus собственного производства. Но зарядные устройства Flash будут работать на текущих скоростях, оставаясь готовыми к зарядке мощностью 450 кВт без каких-либо дополнительных затрат на оборудование для операторов/

Универсальное зарядное устройство Lotus мощностью 450 кВт с жидкостным охлаждением