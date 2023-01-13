Лучше отпускать людей, которые нас не любят

Если вы чувствуете, что вас не любят, лучше разорвать отношения с этим человеком. Иначе потом вам может быть очень больно.

Иногда наступает момент в жизни, когда мы вдруг понимаем: этот человек вовсе не такой, каким мы его считали. И мы принимаем решение порвать эту связь раз и навсегда. Нужно же покончить с такой токсичной дружбой! И вот несколько полезных советов относительно того, как нужно отпускать людей из своей жизни. Как и любые другие отношения, дружба должна наполнять нашу жизнь позитивными моментами и эмоциями. Конечно, бывают трудные этапы, без этого никак. Но если они затягиваются или повторяются слишком часто, то стоит задуматься, а нужны ли нам такие отношения? Не лучше ли отпускать людей, которые нас не любят?

Как отпускать людей, которые нас не любят?

В теории — легко, на практике, безусловно, все обстоит сложнее. Все-таки речь идет о людях, с которыми мы долгое время поддерживали отношения и многое пережили вместе…

Но мы должны быть сильными. Мы можем найти того, кто будет уважать нас за то, какие мы есть, и любить, несмотря на имеющиеся у нас недостатки.

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1. Ваши дороги расходятся, и это хорошо!

Чувство, что отношения будут длиться вечно, абсолютно нормальное для дружбы. Но, как это бывает и в любовных отношениях, иногда дружба приходит к своему логическому завершению. И нужно научиться принимать это. На своем жизненном пути вы «потеряете» таким образом очень многих. Просто будьте к этому готовы.

2. Сосредоточьтесь на здоровых отношениях

Решив, наконец, покончить с токсичными отношениями, вы должны сделать над собой усилие и сконцентрироваться на других людях из своего окружения. На тех, которые являются неотъемлемой частью вашей жизни.

Это полезно — уметь сосредотачиваться на здоровых отношениях, которые помогают нам расти и развиваться как личность. Поверьте, оно того стоит. Не жалейте потраченного времени!

3. Не нужно таить злобу и обиду

Иногда бывает трудно принять «плохого» друга. Ведь предполагалось, что он всегда будет рядом с нами, а он подвел… Это может заставить вас прочувствовать всю горечь обиды, но это чувство нужно обязательно «выплеснуть».

Постарайтесь простить этого человека за то, что он не «прошел проверку» на верность. Освободитесь от обиды и чувства вины и продолжайте свой путь!

4. Не ждите извинений

Если ваш друг причинил вам боль, и вы решили, что его не должно быть в вашей жизни, то не стоит ждать от него каких-то извинений. Чуда не произойдет! И не нужно подпитывать себя надеждой, что вот он признается, что поступил плохо и ему сейчас стыдно. Это идеальный сценарий, далекий от реальности. И когда придет осознание этого, станет еще больнее.

«Любить кого-то, кто вас не любит, это как пытаться летать с одним крылом».

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5. Учитесь отпускать людей

И не мучайте себя, когда приходится так поступать. Просто прекратите общение и дайте себе возможность двинуться дальше. Убедите себя в том, что вы заслуживаете лучшего. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Но «исцеление» начинается именно так.

6. Разрешите себе грустить

Завершая какие-либо отношения, абсолютно нормально испытывать грусть. И это даже хорошо, что вы испытываете такие эмоции. Так вы сможете спокойно поразмышлять и проанализировать все, что произошло. Отдавая себе отчет в том, что кто-то заставил вас чувствовать себя плохо, вы не допустите к себе подобного отношения в будущем.

Так что не стоит подавлять эмоции. Грустите. Дайте себе время, чтобы восстановиться. И воспринимайте все это как бесценный опыт.

7. Заботьтесь в первую очередь о себе

Самое важное — это выстроить отношения с самим собой. Любите и уважайте себя. Напоминайте себе, что вы заслуживаете здоровых отношений. Отпускать людей нелегко, но иногда необходимо. Просто многие забывают о своем физическом и эмоциональном благополучии после болезненного разрыва. Перестают о себе заботиться.

А вам нужен полноценный отдых и сбалансированное питание! В любой ситуации. И что бы ни случилось, важно в первую очередь удовлетворить свои личные потребности.

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8. Примите происходящее как данность

Если вы хотите продолжать двигаться вперед, то должны научиться принимать действительность такой, какая она есть. Многие люди продолжают поддерживать токсичные отношения в надежде, что однажды им удастся все изменить.

Но важно помнить, что мы не в силах изменить кого-либо, кроме себя. Если отношения «не работают», то есть только один выход: уйти и продолжить свой путь. И это в ваших силах!

Другими словами, вне зависимости от типа отношений (дружеские они или любовные), вы должны научиться отпускать людей, которые вас не любят. Самое главное — ценить себя и знать, что вам нужно!опубликовано econet

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