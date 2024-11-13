Лучшее, что может случиться - это то, что он не позвонит

Из расставаний тоже можно извлекать ценный опыт. Но некоторые женщины боятся идти на разрыв отношений, предпочитая ставлять все как есть. Их пугает одиночество, неопределенность, отсутствие мужского плеча, на которое можно опереться. Но судьба часто мудрее нас.

Самое лучшее, что может с тобой случиться - это то, что он не позвонит. И дальнейшее развитие событий, коверкающее твою жизнь, не случится. Стоит только поменять стиль реагирования на конфликт, и из всех ранее имевшихся ноющих вариантов выбрать никакой.

Не нужно портить задумку судьбы

Просто по-новому взглянуть на себя, сломав, наконец, заезженный стереотип "ссора-жаркое примирение-относительный покой-зашкаливающая страсть-ревность на пустом месте-ссора", и так по кругу до бесконечности.

Мужчина случился в твоей жизни, такой вот обалденно-несовершенный, мачо и идиот в одном флаконе - ну и слава Богу! А теперь надо поблагодарить создателя за то, что "отпускной период" закончился, собрать вещички, и мотать из этих дольчевитных отношений в ускоренном темпе.

Порадуйся, что этот человек дал тебе импульс к творчеству и мотивацию в жизни. Позволил взглянуть на себя как на Женщину. Представь, что это была такая игра, вы оба получили удовольствие, но уже подошел к концу третий акт пьесы - пора домой.

Ведь признайся себе честно, ты не хотела выходить за него замуж и связывать с ним жизнь навечно. Слишком много "но" окружало сразу ваш союз, так нереально было исполнить все мечты. Создать общий с ним мир? А не разрушит ли это построение твой - вот в чем вопрос.

Поэтому успокойся и вытри слезы - они лишь признак облегчения от вовремя сброшенной с плеч тяжелой ноши. Твори свой космос, лучись энергией счастья и тепла - но не напоказ, не для него. Тебе самой понадобятся эти радужные флюиды, которыми ты подпиталась от в чем-то дикой и такой неидеальной страсти.

Не становиться на колени, не умолять вернуться, а напротив - неаслаждаться вдруг наступившим покоем и тишиной. Не надо произносить патетические монологи у себя в голове, а тем более вызывать его на разговор, писать, ждать звонка. Поверь, то что происходит вовсе не смертельно, а наоборот весьма своевременно и уместно.

На данном этапе это точно самое лучшее из того, что могло с тобой случиться, так пользуйся этим счастливым случаем, не порть задумку судьбы.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet