Любит-не любит, что делать, если мужчина никак не может разобраться в своих чувствах к вам

Вы больше не будете чувствовать себя заложницей этой нелепой ситуации или жертвой обстоятельств, больше не будете ждать неизвестно что или кого.

Знаете эту игру на ромашке "Любит-не любит…К сердцу прижмет - к черту пошлет»? Думаю, что знаете. И как больно и обидно, если ваш любимый мужчина заставляет вас в неё играть. Ведь он все никак не может определиться, что же он на самом деле к вам испытывает? Любовь, симпатию или просто привязанность. Да, это все невероятно выматывает, и я очень сочувствую вам, если вы попали в такую ​​ситуацию. Но вот что вы можете сделать, если все же находитесь в этой ситуации.

Если мужчина не определился со своими чувствами

Первое, что вам нужно сделать, так это ни в коем случае не пытаться "заслужить" любовь этого мужчины или как-то повлиять на его решение.

Ну, серьезно, дамы, имейте же вы хоть какое-то чувство собственного достоинства и хотя бы немного гордости! Ведь если мужчина заставляет вас ждать, пока он наконец определится со своими чувствами, то зачем пытаться в это время всеми возможными путями склонить его к "правильному", как вы думаете, для вас решению. Он взрослый и самостоятельный человек. Поэтому должен уж как-то сам понять - есть ли у него к вам настоящие и искренние чувства или же нет. А вы тут ни при чем.

И вообще знаете что? А попробуйте-ка просто оставить вашего мужчину, ну хотя бы на некоторое время в покое и наконец-то заняться собой и своей жизнью.

Перестаньте класть свою жизнь на паузу или вращать её только вокруг своего мужчины. Это ни к чему хорошему уж точно не приведет. И даже если вы все же серьезно настроены дождаться окончательно "вердикта" вашего ненаглядного, то хотя бы проведите это время с пользой для себя.

Вспомните все, что когда-то вас так радовало, встречайтесь с друзьями, ходите на выставки, в кафе или кино. И, возможно, даже когда ваш возлюбленный уже наконец-то разберется в своих чувствах и захочет вам об этом сообщить, то вам уже будет совсем неинтересно узнать, что же он там решил.

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Вы больше не будете чувствовать себя заложницей этой нелепой ситуации или жертвой обстоятельств, больше не будете ждать неизвестно что или кого. Нет, ведь у вас уже начнется совсем другая, насыщенная, интересная и яркая жизнь ... И уже без него.

Поэтому больше никогда не делайте кого-то, пусть даже близкого и любимого для вас человека, ответственным за ваше счастье и будущее. Помните, что именно вы тот человек, который в первую очередь ответственен за ваше собственное счастье и дальнейшую жизнь.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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