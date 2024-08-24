Любит не любит. Психологическая ромашка

Говорят, что существует старая легенда, о девушке и парне и о красивом цветке ромашке, которая знает «любит или любит». У меня есть своя ромашка, которую я называю цветик-восьмицветик, и она тоже знает ответ «любит или не любит». В статье я расскажу как на ней гадать.

Любит, не любит, - каждая девочка с малых лет задается этим вопросом. В детстве все просто, можно сорвать ромашку и погадать на ней, но детство пора недолгая, проходит быстро, а вопрос этот женщин мучает всю жизнь. Многие с этим вопросом приходят к психологу. Психолог, конечно, не имеет волшебной ромашки, а вот волшебный цветик-восьмицветик у него имеется. Им всегда можно воспользоваться в случае желания понять - любит или не любит.

Психологическая ромашка: Любит - Не любит

Все женщины хотят быть любимыми, все мечтают о том, чтобы мужчина любил их истинной любовью. Чтобы отношения с мужчиной были легкими, простыми и понятными, чтобы счастье длилось всю жизнь. Так бывает довольно редко, зато часто бывает такое, что женщина не может определить, какие чувства испытывает к ней мужчина. Вроде бы все есть у них, а вот уверенности в том, что это любовь - нет. Практически каждая влюбленная женщина рано или поздно, начинает задавать вопросы: «Ты меня любишь?»

Женщина надеется на то, что отношение к ней ее возлюбленного серьезно, но проходят месяцы, а порой и годы, и вопрос о серьезности их отношений превращается в пытку для обоих. Не каждый мужчина может открыто говорить о своих истинных чувствах, для многих это не простой вопрос, для некоторых из них проще сказать ложь, чем говорить правду о своих чувствах, а женщине непременно нужно знать, любит он ее или не любит.

Когда с такими вопросами приходят ко мне прием, я предлагаю заменить традиционную ромашку на волшебный цветик – восьмицветик. Он представляет собой бумажные лепестки, с написанными на них признаками, определяющими серьезное отношение мужчины к женщине. Психологическое гадание помогает выявить наличие или отсутствие этих признаков у конкретного мужчины, узнать, как проявляется любовь мужчин.

Лепестков всего восемь, на самом деле есть много признаков мужской любви и их гораздо больше, чем восемь, но если знать о восьми из них, совсем не сложно понять, любят вас или не любят.

Что должна знать женщина?

Женщине нужно знать об особенностях поведения мужчины, который действительно любит. Отношения между мужчиной и женщиной не так просты, как может показаться. Безусловно, женщины считаются искусными мастерами в отношениях, они непредсказуемы, таинственны, склонны к анализу, их интересно изучать.

Существует мнение, что мужчины в этой сфере более понятны и просты, что в их поведении нет никаких секретов для женщин. На самом деле это не так. В психологии любви у мужчин есть много вещей, которые не всегда понятны даже специалистам в этом вопросе.

Некоторые влюбленные мужчины, могут сходить с ума по своей любимой, следовать за ней буквально по пятам, поют ей под окнами серенады, пишут на асфальте слова любви, задаривают подарками, а через какое-то время становятся равнодушными и безразличными к своей даме сердца.

Другие, напротив, всячески стараются скрыть свои чувства от объекта своей любви, ни словом, ни жестом не проявляя своего отношения к любимой, и такая ситуация может длиться годами.

Как первый тип проявления чувств, так и второй может быть признаком настоящей любви. Первый тип поведения, на самом деле, может быть признаком истинной любви мужчины к женщине. Но женщине не стоит ждать, что так будет всегда, как открытое проявление любви, так и скрытность, может измениться. Так что, если бы мужчины были действительно предсказуемыми, женщины не страдали бы от сомнений и отсутствия уверенности, не зная, как относиться к тому или иному проявлению любви мужчины.

Еще в недавнем прошлом, истинным доказательством серьезности отношений мужчины к женщине было знакомство с его родителями. Сейчас этот важный момент как-то сам собой упразднился, и остался разве что в «старомодных» семьях, где по-прежнему этот факт является значимым моментом и первым шагом к началу семейной жизни.

Сейчас во многих семьях родители относительно спокойно относятся к тому, что у их дочери за короткое время может быть несколько «потенциальных мужей». Конечно, и в наше время мужчина может настаивать на встрече, например, с его матерью, но скорее всего это будет ее желание, знать с кем ее сын встречается и не совершает ли он ошибку.

Как же узнать, любит мужчина или нет?

Некоторые женщины считают, что для того, чтобы узнать это, достаточно затронуть тему о том, сколько детей у них будет в будущем и как они их назовут. Если мужчина поддерживает такой разговор, она делает вывод, что она его интересует, и он мечтает о том, чтобы они жили вместе. Однако это не доказательство истинной мужской любви - иногда разговоры остаются просто разговорами, причем, навсегда. Мужчина приносит цветы, говорит о любви, познакомил с родителями, говорит о будущих детях, но это все может ничего не значить. Так может продолжаться долгое время. Женщина начинает сравнивать его с другими мужчинами, друзья тоже открыто намекают на то, что когда же он сделает предложение, но ничего не меняется.

Что делать, в таком случае? Как определить действительно ли любит вас человек, по каким признакам можно распознать истинную любовь мужчины? Эти признаки видны невооруженным глазом, просто на многие из них женщины не обращают внимания, потому что о них не знают и даже не догадываются о том, как легко можно определить серьезность намерения в отношении вас мужчины.

Цветик-восьмицветик укажет на признаки любви мужчины

Первый лепесток – мужчина решился отказаться от своего положения холостяка, это хороший психологический показатель его любви к вам. В разговоре, он вместо слова «я» использует слово «мы». Это подсознательное позиционирование себя как часть пары.

Второй лепесток – если женщина не настоящая любовь мужчины, то он не будет тратить на нее много времени. Скорее всего, он проводит с ней только свое свободное время. Мужчины крайне редко тратят свое время на то, что, с их точки зрения, не имеет будущего. Количество времени проведенного вместе, хороший показатель.

Третий лепесток является следствием предыдущего признака любящего мужчины: мужчина проводит с вами время в компании своих близких друзей. Можно быть спокойной – мужчина любит. Расстановка приоритетов в общении может рассказать больше, чем любые слова о любви, которые могут оказаться только словами, но этот признак имеет значение только в случае устойчивой тенденции.

Если один или два раза он пригласил вас на встречу с кем-то из своих близких и не очень близких друзей и знакомых, вывод о том, что он вас любит делать рано.

Четвертый лепесток - если мужчина не легкомысленно относится к женщине, он позволит ей пользоваться его компьютером, гаджетами и даже машиной. Мужчины не любят делиться своими любимыми игрушками с малознакомыми людьми, не имеющими для них большого значения. Они это делают только по отношению к тем, к кому испытывают настоящие чувства.

Пятый лепесток кому-то может показаться странным, но именно первая настоящая ссора может являться признаком мужской любви. Это особенности мужской психологии: они не станут тратить время и нервы на настоящую ссору с женщиной, которая им не нужна. С женщинами, которые не вызывают у них особого интереса, мужчины ведут себя по-другому, в таких случаях они просто уходят, даже не допуская разборки. Безусловно, этот признак может придать вам уверенности в нем только в том случае, если эта ссора заканчивается миром. Иногда мужчина может специально спровоцировать ссору, чтобы закончить отношения с женщиной.

Шестой лепесток, самый яркий признак любви мужчины, это ваше знакомство с его истинными друзьями. Эта встреча часто имеет очень большое значение, даже большее, чем знакомство с его родителями. Друзья для мужчины - это часть его тайного общества, в котором он может позволить чувствовать себя таким как есть. Приглашение вас в его скрытый мир - это серьезно. Мнения его друзей и поддержка его выбора очень важны для мужчины. Более того, знакомство женщины с его друзьями - это знак доверия к вам.

Седьмой лепесток также является хорошим признаком любви мужчины к женщине - это совместная деятельность. Психологи утверждают, что в то время, когда мужчина и женщина делают что-либо вместе, происходит следующее: в подсознании мужчины остается информация о том, что эта женщина может помочь ему не только хорошо провести с ней время, но и, как говорится, заработать на ежедневный хлеб с маслом.

Восьмой лепесток, пожалуй, главный признак любви мужчины, если вы его отметили, то вас можно поздравить. Если ваш мужчина начинает не только говорить о совместном будущем, но и предпринимает определенные шаги в этом направлении, то это признак того, что он глубоко и серьезно любит вас. Он уже все решил, он выбрал для себя семейную жизнь, он выбрал вас.

О человеке судят по его делам и поступкам, психологи тоже рекомендуют обращать на это внимание в первую очередь. Произносить слова о любви гораздо проще, чем делать что-то конкретное или брать на себя ответственность за принятие того или иного решения. Оказать конкретную помощь, уделить внимание, проявить заботу. Поступки много могут рассказать как о самом человеке, так и о его отношении к вам.

Конечно, нельзя дать стопроцентную гарантию того, что перечисленные признаки - это любовь и верность вашего мужчины, что-то может произойти непредвиденное, но все же знание об этих основах могут помочь разобраться в истинности чувств мужчины к вам. Самое главное, не надо торопить мужчину с принятием решения, во-первых часто это бывает бесполезно, а во-вторых он сам должен прийти к решению. Это будет наилучшим гарантом того, что его чувства к вам истинны.опубликовано econet

Автор Галина Журавлева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet