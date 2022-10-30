Любит, но НЕ женится

Мужчинам нужен веский повод, чтобы официально жениться, живя с женщиной гражданским браком, а женщинам нужен веский повод, чтобы жить гражданским браком и не выходить замуж. Самая главная ошибка, которую допускают женщины, сталкиваясь с ситуацией "отношения хорошие, но жениться он не хочет", это злость и чувство униженности.

Главные вопросы, которые большинство мучают, такие:

1) Может ли быть, что мужчина любит женщину, но жениться на ней не хочет?

2) Что делать женщине, если она любит, мужчина согласен с ней жить, а жениться не хочет?

Давайте разберемся, что такое женитьба? Это юридический акт, который закрепляет отношения пары и переводит их на уровень имущественной ответственности. Следовательно брак более выгоден тому из партнеров, кто больше заинтересован в закреплении отношений и ответственности второго партнера. Если оба заинтересованы одинаково, выгоден брак обоим.

Почему они говорят, что любят, но не женятся

Невыгоден брак тому, кто заинтересован в сохранении большей свободы. Если оба заинтересованы в сохранении свободы одинаково, невыгоден брак обоим.

Может ли мужчина любить, но не хотеть жениться? Конечно. В том случае, если он удовлетворен тем уровнем свободы, который имеет он и его партнерша.

Если в паре дисбаланс, и мужчина - плюс, он почти никогда не хочет жениться. (Исключение - мужчина, для которого сам факт наличия жены и семьи является очень важным для самоидентификации, холостое существование кажется ущербным).

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Если в паре дисбаланс, и мужчина - минус, он почти всегда хочет жениться. (Исключение - мужчина, который унижен своим минусом и рвется из дисбаланса изо всех сил).

А вот если в паре - баланс, здесь бывает по-разному.

Сильно динамический баланс не рассматриваем, там каждый из партнеров, по сути, минус. Рассмотрим обычный баланс. Мужчина любит, расставаться не желает, будущее с этой женщиной, в общем, планирует, все его в целом устраивает, но жениться он не хочет. Может быть такое? Конечно. Ведь его все устраивает. Зачем что-то менять?

Мужчина может считать, что повод для женитьбы - беременность, а пока детей нет и не планируются, можно жить и так. Мужчина может считать еще как-то иначе, иметь какие-то страхи, предубеждения и даже суеверия, но главное то, что его и так все устраивает. А раз устраивает, лучше ничего не менять.

Женщина, напротив, даже будучи плюсом, может ждать предложения руки и сердца от мужчины-минуса. А уж если женщина - сама минус, или если в паре - баланс, она почти всегда хочет закрепить брак юридически. Исключение составляют только случаи, когда женщина - материально состоятельна, опасается за свое имущество, не уверена в стабильности своих чувств или пережила травматический брачный опыт. В общем, должны быть какие-то веские причины, а в обычных случаях женщина хочет либо расстаться, либо закрепить отношения юридически. Оставаться в отношениях долгие годы, не заключая брак, женщины обычно не хотят. А мужчины нередко хотят.

Можно сказать, что мужчинам нужен веский повод, чтобы официально жениться, живя с женщиной гражданским браком, а женщинам нужен веский повод, чтобы жить гражданским браком и не выходить замуж.

Самая главная ошибка, которую допускают женщины, сталкиваясь с ситуацией "отношения хорошие, но жениться он не хочет", это злость и чувство униженности. Как он смеет не хотеть жениться? Это значит, что любовь не срывает ему крышу и он не умирает от страсти? Конечно, не умирает. Он ведь находится рядом. Выгоните его прочь, возможно, он поскучает и начнет умирать. А может быть, наоборот, сделает вывод, что он вам совсем не нужен, и разлюбит. Но в данный момент, когда вы рядом, когда вы доступны ему, он, конечно, не умирает, он жив, здоров, и у него все хорошо. Злиться вам не на что, чувствовать унижение тоже не о чем.

Злость и чувство униженности приводят к тому, что женщина разрушает хорошие отношения, но так как окончательно разрушить их не может, просто расшатывает туда-сюда, мотива жениться у мужчины становится еще меньше. Она ходит мрачной и недовольной, иногда задерживается неизвестно где, она делает все, чтобы показать, что ей плохо, что он должен что-то поменять.

При этом она не дает понять, что с ней происходит, поэтому мужчина не знает, что виной тому ее обида на него за несерьезное к ней отношение. Поэтому когда женщина вдруг сообщает ему однажды, что им надо уже или жениться, или разбегаться, он думает, что речь идет о том, что женщине вздумалось срочно замуж все равно за кого, ему предлагают быстро занять вакансию или ее освободить, и ей почти все равно, что он выберет. Согласитесь, мало кому приятно чувствовать, что ты легко заменяем.

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Женщины не хотят понимать гендерной разницы, не соглашаются с этой разницей, поэтому они обижаются на мужчин. Они думают, что причина их желания выйти замуж официально - любовь, а причина мужского нежелания - нелюбовь. Но это не так. Любовь может быть примерно одинаковой с обеих сторон, но женщине невыгодно жить в гражданском браке (за редким исключением), а мужчине выгодно. Мужчине нужно намного сильнее любить женщину, чем она его, чтобы стремиться к браку так же, как она. Поэтому вместо обид на мужчину, лучше подумать, чем компенсировать эту гендерную разницу, чтобы ему захотелось жениться.

Компенсация тут может быть только одна: честное, проникновенное, нежное и искреннее объяснение мужчине, что отсутствие с его стороны серьезного предложения заставляют вас сомневаться в его чувствах и причиняют вам боль. Да, вы знаете, что он любит вас так же, как и вы его, но он - мужчина, вы - женщина. Весь трюк в том, чтобы объяснить ему эту разницу.

Вы со своей стороны готовы закрепить отношения, и если он не готов, то вам (женщине) слишком больно сохранять и поддерживать близость. Это не значит, что нужно тут же собирать чемодан, но лучше собрать чемодан, чем злиться и ненавидеть его. Так больше шансов направить отношения в конструктивное русло. Нет ничего стыдного и унизительного в том, чтобы попросить любимого человека жениться на вас, женщины делали это из века в век. Когда мужчина протягивал руки, чтобы прижать женщину к своему пылкому от любви сердцу, женщины говорили "я тоже люблю Вас, давайте папеньку с иконой позовем?". Если женщина в ответ протянула руки сама и давно живет вместе с мужчиной, согласно современным нравам, теперь приходится говорить так: "дальше не могу без иконы (печати, неважно), мне больно, что ты не хочешь жениться". А от нестерпимой боли люди что делают? Да, бегут. И это всем понятно.

Нет, необязательно делать это резко и жестко. Можно постепенно и мягко, можно через подстройку снизу (только она хороша, когда вы готовы уйти, а не сама по себе, помните), можно прямолинейно и честно, но тоже вежливо и проникновенно (иначе прозвучит как ультиматум и обидит его, а обижать ни в коем случае нельзя(!), нужно самой быть обиженной в случае его отказа). Но идею гендерной разницы и боли донести нужно.

Главное сделать это без лишнего мусора. Без вот этого вот: 1) а то выйду за другого (не надо, другого нет) 2)родители недовольны (не в них дело) 3)коллеги смеются надо мной (наплевать на коллег) 4)мне уже пора замуж (за него замуж, за него, а не вообще).

То есть важно донести до мужчины чистую и красивую информацию: "я хочу замуж, потому что люблю тебя, я уверена в том, что хочу быть с тобой всегда, и мне очень больно, что ты не уверен". Только один есть повод, чтобы уйти от любимого человека, это - боль, которую наносит он вам или ситуация отношений с ним. Запомните это. Других поводов нет и быть не может.

Если вам удастся показать ему, что вам больно, вы сможете уйти. Правда вас и не отпустят, скорее всего (разве что вы абсолютно не нужны). Если не удастся показать боль, вы не сможете уйти из отношений, а уйдете, так никто держать не будет, на вас обидятся, и вам самим, скорее всего, придется вернуться.

Но если гордость мешает вам показать свою боль, если вы предпочитаете злиться втихомолку и ненавидеть его за нелюбовь и себя за слабость, вряд ли тут что-то можно сделать. Только работать над собственной гордостью и болезненным самолюбием. Но это как раз - сказка про Золушку.опубликовано econet.ru.

Автор Марина Комиссарова

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