Любовь или привязанность? 6 типов привязанности, которые отравляют отношения

Привязанность удерживает людей вместе, но в отличие от любви, она строится на эгоизме. Отношения, построенные только на привязанности, зачастую заканчиваются изменами и полной утрате интереса друг к другу.

Психологи различают несколько типов привязанности, которая делает отношения токсичными.

Потребительские отношения

Такая форма привязанности характерна для человека, который испытывает искреннюю любовь к... использованию другого человека. Потребитель пользуется другим человеком, как предметом обстановки или вещью, когда ему это заблагорассудится. Он получает от таких отношений все, что ему в данный момент необходимо, а потом занимается своими делами. Ведь, кому придет в голову интересоваться, а как чувствует себя «вещь», которая уже не нужна?

В потребительских отношениях нет места стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Рано или поздно партнер потребителя начинает испытывать гнев и негодование, тогда его заменяют на новый «товар». Такие союзы бывают прочными только в том случае, когда обоих партнеров связывает взаимный интерес или выгода, не основанные на искренних чувствах.

Собственнические отношения

Собственник ценит стабильность. Он даже готов жениться и прожить всю жизнь, используя партнера как собственность. Собственник заботится и стремится, чтобы его собственность имела привлекательный вид, оставалась полезной для употребления. Но его не интересует мнение партнера, его жизнь, увлечения или разочарования. В таких отношениях, партнер собственника-потребителя не испытывает отклик своим эмоциям, чувствует пустоту и одиночество.

Покровительство

Чувство покровителя напоминает отношения родителя, оказывающего заботу и покровительство. Прочный союз возможен, когда партнер покровителя более слабый и зависимый от него. Часто между такими партнерами большая разница в возрасте или социальном положении. Проявляя заботу, покровитель удовлетворяет свое тщеславие, ему нравится быть сильным, главным, это позволяет проявлять снисходительность и презрение к партнеру: «Где бы ты был, если не я?»

В интимных отношениях часто возникают проблемы у одного или сразу у обоих партнеров. Но они не воспринимают сексуальную связь как основу семейных отношений. Если зависимый партнер «вырастает» из подобных отношений, то стремится разорвать союз, а покровитель испытывает гнев – ведь он возвел его «из грязи в князи», а его не оценили по достоинству.

Отношения ребенка

Это привязанность незрелой, инфантильной, зависимой личности к партнеру, способному решить все или большинство проблем. Это желание стабильности, комфорта, потребности снять с себя всю ответственность и снова стать беззаботным малышом, только в теле взрослого человека. В отношениях, партнер-ребенок часто манипулирует, взывая к чувству жалости, вины или любым эмоциям, которыми виртуозно манипулирует, желая вернуть очень удобного партнера.

Отношения игрока

Партнер-игрок привязывается к своему партнеру, когда есть отношения, которые приносят радость, развлекают, позволяют приятно провести время. Но, как только у партнера начинаются серьезные трудности, болезнь или он теряет интерес и игре, то игрок исчезает. Это отношения незрелых личностей. Семейно-бытовых трудностей игрок не выдерживает.

Отношения партнеров

Их не связывают глубокие чувства. Но партнеры искренне заинтересованы друг в друге, так как полностью соответствуют запросам обоих и удовлетворяют их. Возможна крепкая семейная связь на протяжении всей жизни. Причем с течением времени роли могут меняться. Зрелые личности ведут себя в зависимости от ситуации, обладают гибкостью и умением подстраиваться под обстоятельства, проявлять снисходительность и понимание.

Чувство привязанности возникает из собственной неполноценности, осознания неполной ценности, когда партнеры пытаются дополнить себя другим человеком, который позволяет чувствовать себя целостной личностью. Психологи советуют работать со своим внутренним миром, ведь только целостные личности способны привлечь таких же достойных партнеров в свою жизнь и построить крепкие отношения.опубликовано econet

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