Вы знаете свои сильные и слабые стороны и заранее это обсуждаете. С одной стороны для того, чтобы не подвести ожидания других людей, но с не менее важной – не подвести свои собственные ожидания.

Любовь к себе – это не ставить себя в заведомо неудобное положение. Для этого нужно только одно: уметь обсуждать заранее, а не после. Например, вы знаете, что сможете уделять предложенному проекту не больше, чем три часа в день (потому что у вас еще два проекта параллельно). Скажите об этом заранее. Например, вы знаете, что не сможете прийти вовремя, если встреча на девять утра (потому что вы сова или живете очень далеко). Скажите об этом заранее. Например, вы знаете, что любите работать в одиночку и формат работы в команде, где все часто обсуждается, вам не подходит. Скажите об этом заранее.

Любить себя настолько, чтобы не подводить

Например, вы знаете, что вам не нравится принимать решения спонтанно и на вчера, потому что вы медлительный по натуре человек. Скажите об этом заранее. Например, вам не нравится организовывать поездку заграницу, но вы легко можете вести коммуникацию с незнакомыми людьми, - скажите об этом заранее. В общем. Перечислять можно бесконечно, но здесь есть ключевые слова: «вы знаете» и «заранее».

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Прежде, чем что-то сказать и обсудить, нужно быть уверенным в этом. Нужно знать себя. Вы знаете свои сильные и слабые стороны и заранее это обсуждаете. С одной стороны для того, чтобы не подвести ожидания других людей, но с не менее важной – не подвести свои собственные ожидания. Любить себя настолько, чтобы не подводить.

Обсуждали практическую заботу о себе как способ повысить качество жизни на прошлом занятии по социальной генетике. Все четыре часа в моей голове крутились идиотские ситуации, в которые я сама же себя поставила из-за того, что не знала себя или не обсуждала заранее. Скольких конфликтов и моих же нервов можно было легко избежать! Причем не только в профессиональной, но и лично-дружеской жизни. Больше не будет.

«Вы знаете» и «Заранее». Любить себя настолько, чтобы не подводить. Любите же.опубликовано econet

Автор Тамрико Шоли

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