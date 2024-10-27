Любовь меняется только на любовь

Борщ, домашний уют, красота и «женская сила» не приравниваются к любви. Со стороны женщины это, скорее, сервисное обслуживание. Что же такое любовь? Любовь - это уникальный ресурс, когда есть семья и отношения. Есть поле приложения сил, важное для женщины.

Я всегда говорю, что путь ведической жены опасен, тернист и ведет строго в обратном направлении от рая.

И вот сегодня услышала изящную виньетку. О том, почему не работает эта приторная схема «ты ему любовь, уютный дом и пироги, и вообще ты красивая и наполненная женской энергией, а он за это весь мир к твоим ногам и станет директором завода». А что она не работает, вам подтвердит любой психолог. Ок, любой честный психолог с опытом.

Обмен ресурсами

Можно с разных позиций объяснять, почему, но тут я нашла у Irina Kamaeva еще одно элегантное объяснение – с точки зрения обмена ресурсами. Семья, да любой союз двоих – место, где мы обмениваемся ресурсами. Любовь меняется на любовь, деньги на любовь не меняются, почему, пересказывать не буду, кому интересно, тот сам послушает.

Так вот, формула «ты ему любовь, а он тебе деньги и заботу» - ошибочна в каждом слове.

Пироги, уютный дом и секс, а также красота и «женская сила» – это еще не любовь. Это в лучшем случае сервисное обслуживание. Любовь все-таки – сейчас мы очень сильно упростим – это на первом этапе гормональный коктейль и ах, а дальше способность видеть человека со всеми его уникальностями и трещинками, и любование в некотором смысле этими трещинками, и чистый бескорыстный интерес к ним.

Любовь может быть и без пирогов – не все, знаете ли, любят пироги. Может быть и без секса.

Любовь уникальный ресурс – потому что, когда другой человек действительно готов нас, именно нас, не отворачиваясь разглядывать и слушать с интересом, и поддерживать, и быть рядом, это бесценно.

Сервисное обслуживание при этом совершенно не уникально.

Его, конечно, можно поменять на деньги. Но тут надо договариваться о цене и объеме оказываемых услуг.

Сложность в том, что ни одна ведическая жена не хочет менять себя на деньги, это оскорбительно звучит, а хочет менять на заботу, на восхищение, на чувство собственной незаменимости. А они тут, в общем-то, не подразумеваются, если сервис уже оплачен деньгами. Но ей ведь на тренингах и в статьях по раскрытию женственности это обещали, отсюда нарастает обида и чувство горькой несправедливости.

Я еще, конечно, добавила бы, что, когда мы пытаемся менять неравноценные вещи, «просто быть красивой и заниматься домом» на все-все-все, что нам нужно для жизни, когда пытаемся оживить коммунистический принцип «от меня по способностям – мне по потребностям», это позиция совершенно детская и инфантильная.

Это ребенку достаточно просто быть и ничего особенного не делать, чтобы получить все родительские ресурсы. Но по мере вырастания из памперсов этот принцип работает все хуже.

И чтобы ведическая схема работала хоть как-то – нужно взаимно инфантилизировать друг друга. Убедить себя и партнера, что семья и отношения – поле приложения сил, вполне достаточное для взрослой женщины. А потом убедить его, что сам он в быту обслуживать себя не сможет. И пельменей сам себе не сварит, и полы не помоет.

Хотя все самое желанное – заботу, финансовую безопасность и восхищение – намного проще бывает получить в союзе равных. Где оба имеют некоторую презентацию во внешнем мире, и заняты чем-то, кроме семьи и отношений. Оба зарабатывают, оба варят пельмени и как-то пополам заботятся о детях, хотя это самый трудный пункт.

Тут вообще можно спорить по многим пунктам.

И про то, что не все ресурсы, которыми обмениваются в паре, видимы глазу – даже сами участники никогда не могут точно сказать, чем они обмениваются.

И про то, что дети оттягивают на себя большую часть ресурсов системы, а в некоторые периоды выгребают все до капли.

И чем тогда делятся несчастные родители, кроме усталости, раздражения и вины – да ничем.

Но мысль про ресурсы мне нравится, и спасибо коллегам, что не жалеют сил, занимаясь просвещением.

А любовь меняется только на любовь.

И в этом есть одновременно некоторое сожаление и надежда. опубликовано econet

Автор Анастасия Рубцова

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