Любовь проходит за минуту

Было ли в вашей жизни, что вы вдруг переставали любить человека? Не то, чтобы вы злились на него или чего-то от него хотели, а вот именно этот момент, когда становится все равно, помните?

Я много раз слышала на консультациях, как женщины недоумевают: "Ну, как он мог разлюбить в одну минуту, он ведь столько лет меня любил?", или как мужчины не верят: "Да ладно, не может быть, чтоб разлюбила! Она ведь дышала мной". А это действительно происходит.

Разлюбовь

Однажды, как озарение, действительно в одну минуту, понимаешь, что больше не любишь. Испытываешь удивление, пытаешься покопаться в закоулках сердца: "Не может же быть", но оказывается, что может... Там пусто.

Я не знаю, после чего точно это случается, наверное, у всех по-разному:

после того, как не берегли и не ценили;

после того, как много раз выбирали не тебя (и дело даже не в измене, могли выбирать маму, сестру, подругу, рыбалку);

после того, как долго игнорировали, не замечали твои чувства;

после того, как считали твою любовь само собой разумеющейся;

после того, как из раза в раз не слышали;

после того, как закончились ресурсы поддерживать отношения.

Возможно, так работает пассивная агрессия, накопившаяся в отношениях, что любовь проходит. Но и вскрывать ее бывает слишком поздно.

Вот что люди говорят об этом.

Валентина: "После долгих лет безусловной любви, после предательства, после прощения, после ещё почти 10 лет я поняла - я больше на люблю его. Простила. Отпустила . И стало действительно легче... Потому как любить после того, как разлюбили тебя - ужасная мУка".

Илона: "Я даже мечтала об этом. Вот проснуться бы однажды утром и больше не любить. Я знала, что это когда-нибудь случится. И это случилось".

Алена: "После ответа на вопрос, на который бывший муж упорно и долго не давал мне ответа. А когда в итоге ответил, то от услышанного в одну минуту закончилась 13-летняя любовь".

Ирина: "Для меня это было моментом принятия после долгого чувства безысходности и метаний, что мои потребности в этих отношениях не могут быть удовлетворены. Пришло осознание, что ждать бессмысленно, так как это никогда не произойдёт. Когда встреча с невозможностью произошла, как-то очень легко стало, не было больше неопределённости".

Юлия: "Осознание действительно приходит за секунду, сначала даже не верится... Наверное, падает какая-то последняя капля, и потом - да, равнодушие и совсем пусто внутри. Но, справедливости ради, до этого было несколько лет попыток разобраться, поговорить, объяснить и так далее. Очень горько даже сейчас, когда вспоминаешь".

Алексей: "Для меня фраза-боль или фраза-окончание - это "Я тебя не любила, а жалела"... Первая девушка 20 лет назад в порыве гнева её произнесла, и это было все. Больше года назад с этой фразой решила поэкспериментировать уже жена, с которой я прожил 11 лет. После этой фразы я ухожу и стараюсь не оглядываться".

Анна: "После снежного кома накопившихся обид, прощений, недоговорок, отчуждения, и еще серии попыток реанимировать труп. И вдруг в секунду - всё, точка".

В своей жизни я жалею о том, что была безжалостной, когда говорила, что больше не люблю. Но, может, в этом и был смысл - ударить побольнее за все сделанное.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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