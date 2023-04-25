Любовная зависимость: вход – рубль, выход – миллион

Чем меньше у кого-то разных интересов: работы, творчества, отношений с родными и друзьями, саморазвития, тем быстрее его может одолеть любовная зависимость. Кто имеет риск стать зависимым? Слабый, безвольный человек без стремлений и целей.

Разница между любовной зависимостью и зрелой любовью кардинальная. Молоко для младенца является основой его жизнедеятельности, молоко для взрослого - часть рациона. Младенец получает его от другого, взрослый - добывает сам, налаживая взаимообмен.

Не путать любовь и любовную зависимость

Почему многие люди путают понятия любовной зависимости и любви? Думаю, что для кого-то зрелые чувства до сих пор невозможны в силу того, что ресурса личности для этого пока не хватает. Именно поэтому, влюбляясь в кого-то и попадая в зависимость от объекта любви (в данном случае, возможно, более уместно сказать - страсти), люди и именуют для себя это состояние как настоящая любовь. Почему нет, если в определенный период зависимости человек чувствует сильное удовольствие? Но только в определенный период. Когда зависимость еще не очень сильна и находится на этапе роста.

Что влияет на развитие любовной зависимости

Есть ряд факторов, которые помогают человеку стать аддиктом любви. Все эти факторы - внутренние:

1. Активность половых гормонов. Это базовый фактор половозрелых людей, когда гормональная активность велика и инстинкты требуют от человека реализации половой потребности, чтобы успеть размножиться. Если личность человека слабая, он за время своего развития не научился пока владеть инстинктами, а скорее идет у них на поводу, то все его решения - бежать на встречу страсти и любви - будут приниматься в одном направлении: без какой-либо критики и долгосрочного видения.

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2. Личностные дефициты развития.

Дефицит родительского участия и необходимой заботы о человеке, который является продуктом своей семейной системы и играет там определенную роль. Эти дефициты человек будет стараться восполнить за счет объекта своей страсти. То есть, все действия, которые обычно совершают любящие друг друга люди - это забота, участие, поддержка, признание, похвала и так далее - будут восприниматься как нечто наркотическое, чего никогда не было в жизни аддикта (или что сопровождалось обесцениванием). Зависимый будет хотеть утолить этим свой голод, который никак не сможет утолиться, при этом пытаясь подчинить себе объект любви, обеспечив тем самым постоянные бесперебойные поставки эмоционального наркотика.

3. Ненависть и зависть к объекту зависимости.

Расщепление восприятия. Чем больше человек будет прилипать к объекту своей любви, тем больше он будет чувствовать себя слабым и терять к себе уважение. И тем сильнее хотеть увеличить тягу и слияние.

В конечном итоге его приступы страсти будут сопровождаться возрастающей ненавистью к этому человеку. Ведь аддикт теряет собственное Я, унижается, подчиняя себя другому, и игра становится невыносимой. Но и выйти из нее тем труднее, чем сильнее раскручивается маховик противоречивых эмоций. Это место, в которое вход - рубль, а выход - миллион.

Плен страсти

Почему люди не могут остановиться и попадают в плен страсти, из которого очень сложно выбираться?

Дело в том, что развитие любой аддикции проходит по единому принципу. Сначала это переживание возрастающей очарованности и удовольствия, которые человек чувствует и ему просто хорошо. Как у матери в утробе. Он переживает большой прилив сил, у него много энергии и кажется, что он все может. Он не ведает страха, он смел, бодр и счастлив. Но все это имеет один нюанс (который меняет всю картину): это ресурсное состояние зависит от кого-то или чего-то и не является его внутренним миром и стилем жизни.

Скорее всего такой человек рос в достаточно сложных условиях, у него не было хороших учителей, а те, которые были - использовали его и тем самым обучали использовать других.

Бессознательно такой человек будет ждать, что кто-то избавит его от этих страданий и ему, наконец, станет хорошо. Но он не понимает, что избавление лежит в нем самом. Он же надеется на кого-то. И этот кто-то приходит. Но потом приходится дорого заплатить, иногда - всем, что есть.

Но пока наш герой об этом не знает, он рад, что появился тот, мысли о ком делают его счастливым. Удовольствие его растет, и что-то с этим делать он не думает: зачем, ведь все так хорошо?

Вопрос в том, что любая очарованность базируется на идеализации, а именно: полезное - превозносится, вредное - игнорируется. Будущий аддикт идеализирует свой объект, чтобы получать от него удовольствие. Это удовольствие от обладания. И оно возрастает от расширения взаимодействия с другим.

На этапе роста влюбленности человек еще чувствует себя более-менее своим, то есть ему не трудно переключаться на повседневную деятельность, он всецело еще не подчинен мыслям об объекте, он также вкладывается в свою обычную жизнь вне своей страсти. И здесь важно.

Чем меньше у человека увлечённости своей обычной жизнью: делами, работой, творчеством, бытом, отношениями с родственниками, друзьями, знакомыми, саморазвитием и т.д., тем быстрее его съест любовная зависимость.

Когда удовольствие превращается в тюрьму

Это в прямом смысле тюрьма, так как человек не может больше контролировать себя и быть себе хозяином. Его кумиром стал объект, его мысли, фантазии, надежды на будущее подчинены только объекту. И зависимый начинает переживать сильную и маловыносимую боль и панику, когда объект его аддикции начинает действовать в разрез с уже присвоенными представлениями и шаблонами. То есть отдаляться от зависимого, пытаться сократить территорию взаимодействия с ним.

А это будет делать каждый человек, когда увидит, что некто сделал из него кумира и хозяина себе. Ведь каждый хочет видеть рядом с собой сильного и независимого субъекта, а не тело, которое прилипло к вкусной похлебке.

Объект зависимости будет видеть и чувствовать ненависть зависимого, который будет жадно требовать, чтобы его хозяин становился его слугой: выполнял ожидания, соответствовал планам, который зависимый у себя в голове нарисовал.

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Именно эта нестерпимая боль и бешенный страх потери того удовольствия, к которому зависимый так уже привык, заставляют зависимого еще больше прилипать к объекту, бегать за ним, устраивать истерики и требовать что-то, жаловаться и манипулировать своим чахлым состоянием, чтобы удерживать объект рядом. Но все это не может продолжаться вечно. В конечном итоге человек, которым так одержимы, выберет свободу.

Что делать, если вы стали аддиктом любви

Первое, что важно осознать: если такая ситуация случилась, значит вы сами по себе достаточно слабы, ваша личность не развита и следует заняться ею. Зависимость говорит вам об этом, как датчик бензина сообщает водителю об его уровне в автомобиле. Если раньше вы не задумывались о том (или задумывались, но забывали), что необходимо укреплять себя психологически и разбираться в этом, сейчас события таковы, что ситуация не требует отлагательств и вы обязаны заняться собой. Иначе все будет намного хуже.

Вы обязаны начать действовать и восстанавливать себя, повышая сначала свой уровень психологических знаний, потом - постепенно совершая действия, которые помогут от зависимости избавиться. И в случае успеха вас ждет кардинально новый уровень и качество своей жизни.

Вы должны четко понять, что без сильного и цельного себя, вы никогда не сможете построить долгосрочные приятные взаимно полезные отношения с другим, где будете ощущать себя сильным, любящим и любимым.

Что такое зрелая любовь и как учиться любить других по-настоящему

Любить другого - бескорыстно заботясь о нем - может далеко не каждый человек. Почему? Потому что далеко не каждый является психологически зрелым и независимым. В основной своей массе люди - это постаревшие дети, которые думают, что они взрослые. Но на самом деле они живут как самые настоящие дети, которые жалуются на обидчиков, завидуют более сильным, злятся на несправедливость и мечтают всем отомстить. Они хотят быть идеальными прямо сейчас и всегда, возвышаться над другими людьми и только так представляют настоящее счастье.

Для того, чтобы человек созрел, он должен отказаться от своих детских установок и фантазий, и принять реалистичные взрослые жизненные установки. Этому и посвящена психотерапия. Если до сих пор человек не смог это сделать, то у него есть время попытаться сделать это сейчас, с помощью грамотного специалиста. Конечно, если специалист грамотный, он должен уметь жить в мире взрослых реалистичных представлений.

Талант психотерапевта заключается в том, чтобы смочь подобрать максимально необходимый рацион нужных подкреплений для такого человека, чтобы он смог перестроить свою картину мира из инфантильной в картину мира взрослого.

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Некоторым людям удается обойтись и без психотерапевта, они сами могут перестроить себя на основе изученной литературы и материалов, но таких людей немного.

Способность по-настоящему любить начинается там, где сам человек перестал жить в иллюзиях и стал воспринимать отношения как работу. Когда свои вложения радуют уже тем, что они есть и приносят пользу другому. С другой стороны, у зрелого человека не будет нужды делать что-то для другого на постоянной основе, наблюдая, что этот другой потребляет эти вложения в одностороннем порядке или обесценивает их. Взрослый любящий всегда будет искать того, кто может это делать наравне с ним, а от различных перекосов будет отказываться.

Такой уровень личности - это результат внутренней работы и перестройки своих представлений о мире. Ведь если мы знаем и видим реальные правила игры, то нам намного проще играть и выигрывать, мы можем совершенствоваться в этой игре. Если же мы ослеплены и не отдаем себе отчет, что здесь происходит и как играть, мы становимся теми, кого съедают и подчиняют.опубликовано econet

Автор Митина Елена

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