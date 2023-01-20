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Любящий человек не может быть зрителем

Источник: facebook.com 20 января 2023 7018
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Тот, кто сидит в партере и хрустит поп-корном, наблюдая с интересом за нашими прыжками и стараниями, не очень-то нас любит. 

Любящий человек не может быть зрителем

Фромм много рассуждений о любви написал; много наставлений для тех, кто должен учиться любви. А об этом упомянул лишь однажды. А это и есть главный признак любви. Не быть зрителем. «Пусть человек сам решит свои проблемы, выпутается из неприятностей, достигнет успеха, разберётся с привычками, выздоровеет, справится, улучшит своё эмоциональное состояние, исправит поведение, решит задачи, станет гармоничным».

Это правильно. Только вы-то, зрители, зачем ему будете нужны потом? Когда он сам всего достигнет и со всем справится. 

Главный признак любви

Тот, кто сидит в партере и хрустит поп-корном, наблюдая с интересом за нашими прыжками и стараниями, не очень-то нас любит. 

Тот, кто смотрит на нашу личную драму или трагедию со зрительского места, не очень-то нас любит. Даже если всхлипывает в особо грустных местах. Или отворачивается - в страшных. 

Тот, кто глазеет на то, как мы боремся в поединке с врагом на арене, - вряд ли любит нас всем сердцем. 

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Любящий человек не может быть зрителем

Поэтому зрители не интересны. И нечего удивляться, что мы расходимся в разные стороны после драмы или поединка.

Спасибо за аплодисменты. За внимание. За присутствие. 

Но дальше мы справимся сами. Мы научились справляться. 

Приходите на представление, - так мы им скажем. И не забудьте оплатить билеты. Зрители должны покупать билеты. 

А любящие - они всегда с нами. В мелодраме, в комедии или в триллере, - они играют с нами и за нас. Потому что любящие не бывают зрителями. Никогда.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.ru/

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