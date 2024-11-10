Любящий мужчина не будет просто зрителем в вашей жизни

Если вы заметили, что партнер проявляет некоторое равнодушие по отношению к вам, следует насторожиться. А сможет ли этот человек в трудную для вас минуту подставить свое плечо? Покажет ли он себя заботливым и отзывчивым человеком? Тот, кто любит, не оставит в беде никогда.

Знаете, как понять, что вас действительно искренне любят? Этому человеку не безразлично, что с вами происходит. Ему так же болит, когда болит Вам. Так же печально, если у вас что-то случилось. Любящей вас человек не будет просто немым зрителем в вашей жизни. Нет.

Тот, кто нам искренне сопереживает

Она так просто не сможет. Этот человек будет вам искренне сопереживать. Будет пытаться поддержать вас и помочь чем только сможет, вот в этом я думаю и заключается сущность настоящей «не громкой и показушной», но вот такой вот именно очевидной и искренней любви к Вам.

А вот если ваш партнер сразу куда-то исчезает, как только у вас возникают какие-то проблемы в жизни, если вы не можете рассчитывать на него в тяжелый и "темный" для вас период жизни, который время от времени может быть у каждого, тогда пора посмотреть правде в глаза и понять, что вы один на один со всеми своими проблемами и то, что вы "считаетесь" в отношениях - это просто чистая формальность.

На самом деле именно в такие непростые моменты можно понять, как на самом деле к вам относится любимый человек. Готов ли он вас действительно выслушать и поддержать или отмахнется от вас, как от навязчивой мухи, которая уже надоела ему своим жужжанием?

Отношения проверяются на только "и в радости", но "и в горе", ведь жизнь - это не всегда только радость и смех. Иногда это еще и куча проблем в придачу с плохим настроением, и с этим тоже надо как-то справляться. Вместе.

Тем более, если ваш партнер требует от вас поддержки и заботы, дайте ему это, но при условии, что вы также все это получаете и от него в полной мере. Думаю, это будет правильно и вполне справедливо. Также не забывайте, что поддержка у каждого бывает разной.

То есть каждый может в трудный период нуждаться в чем-то своего: кто-то хочет просто выговориться и быть услышанным, кто-то хочет выплакаться и чтобы его утешали и обнимали в этот момент, а кто-то хочет просто побыть наедине со своими мыслями и чтобы его в это время вообще никто не трогал и беспокоил. Как говорится, каждому свое.

Но я скажу вам только одно: никто не хочет в это время услышать от самого близкого тебе человека что-то вроде безразличного брошеного: "ну ты это, держись тем, не раскисай" и на этом его поддержка будет исчерпана. Это на самом деле никакая не поддержка, а просто проявленное равнодушие к вам и вашему состоянию.

Поэтому я искренне желаю вам поменьше "тяжелых периодов" в жизни, но если они даже и наступят, то чтобы рядом с вами всегда в этот момент был действительно надежный и проверенный временем и трудностями близкий и родной вам человек. Ваш любимый человек. Берегите друг друга. Удачи Вам!опубликовано econet.ru

Автор Виктория Кирста

Художник Fabian Perez

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