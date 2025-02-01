Люди, которые лишают вас жизненных сил 

Источник самой большой утечки энергии – это ОТНОШЕНИЯ. Общение с некоторыми людьми наполняет нас позитивными эмоциями и улучшает настроение. Другие лишают нас оптимизма, умиротворенности и безмятежности. Именно таких людей называют ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ВАМПИРАМИ.

Источник самой большой утечки энергии – это отношения. Общение с некоторыми людьми наполняет нас позитивными эмоциями и улучшает настроение. Другие лишают нас оптимизма, умиротворенности и безмятежности. Именно таких людей называют эмоциональными вампирами.

5 самых опасных эмоциональных вампиров

Эмоциональные вампиры наносят вреда больше, чем просто истощают нашу физическую энергию. Наиболее зловредные из них заставляют нас поверить, что мы нелюбимы и недостойны любви. Они наносят ущерб нашему представлению о себе: «Дорогая, я вижу ты поправилась на несколько килограммов», или «Вы слишком чувствительны!». Они стараются лишить нас душевного равновесия, посредством язвительных реплик нащупывая «болевые точки» шаткой самооценки.

Есть 5 признаков того, что вы столкнулись с эмоциональным вампиром, будь то романтические отношения, дружба или родственные связи:

1. Ваши веки тяжелеют, вас клонит в сон и тянет прилечь.

2. Ваше настроение резко портится.

3. Вас тянет выпить или к еде, богатой углеводами, когда хочется чего-нибудь «вкусненького».

4. Вы переживаете беспокойство, тревогу или депрессию.

5. Вы чувствуете себя подавленно.

Чтобы защитить поток вашей энергии, важно научиться противостоять эмоциональным вампирам.

Следующие стратегии помогут вам выявить их и успешно бороться с их влиянием.

1. Нарциссы (самовлюбленные).

Их девиз «Сначала мне». Все всегда только дня них. Им свойственно гипертрофированное чувство собственной значимости и избранности, жажда внимания и восхищения.

Они опасны, потому что лишены эмпатии и обладают крайне ограниченной способностью любить. Если вы не поступаете так, как им хочется, они наказывают вас, становятся сдержанными и холодными.

Как защитить себя: Имейте реалистичные ожидания в отношении нарциссов. Это эмоционально ограниченные люди.

Не ожидайте, что они перестанут быть эгоистами или будут любить вас без всяких условий. Никогда не ставьте свою самооценку в зависимость от их слов и поступков, не доверяйте им и не делитесь с ними сокровенными чувствами.

Чтобы успешно общаться с ними, вы должны дать им понять, что будете им полезными. Если взаимодействия с нарциссами не избежать, этот подход работает лучше всего.

2. Жертвы.

Этот тип вампиров раздражает вас бесконечным нытьем: «ах, я бедный». Весь мир против них и это причина их несчастий.

Если вы предлагаете решение их проблем, они возражают: «Да, но…» В конце концов, вы начинаете сбрасывать их звонки или намеренно избегать их. Как друг, вы возможно хотели бы помочь, но бесконечные рассказы об их страданиях выматывают вас.

Как защитить себя: Установите доброжелательные, но жесткие границы. Выслушайте кратко друга или родственника, а потом скажите: «Я люблю тебя, но готов слушать только несколько минут, если ты не хочешь обсуждать решение».

Коллегам по работе, выразив сочувствие, можно сказать: «Все можно решить, если подумать хорошенько». Затем добавьте: «Я надеюсь, ты понимаешь, но у меня горят сроки, и я должен вернуться к работе».

Язык жестов, который даст понять нежеланному собеседнику: «сейчас не лучшее время», вроде скрещенных рук или прерывания зрительного контакта, поможет вам реализовать эти ограничения.

3. Контролер.

Этот сорт вампиров с маниакальным упорством пытается контролировать вас и диктовать, как вам следует себя вести и что чувствовать. Они имеют собственное мнение обо всем. Они стараются контролировать вас, считая ваши чувства необоснованными или не имеющими значения , если они не вписываются в их правила.

Они часто начинают со слов: «Ты знаешь, что тебе нужно?», а затем подробно рассказывают вам об этом. В конечном итоге вы остаетесь с чувством обиды и униженности.

Как защитить себя: Никогда не пытайтесь контролировать контролера. Выражайте здоровую ассертивность (уверенность в себе), но не указывайте ему, что надо делать.

Вы можете сказать: «Я ценю ваши советы, но мне необходимо поработать над этим самому». Будьте уверены в себе и не играйте роль жертвы.

4. Громкоговоритель.

Этих людей не интересуют ваши чувства, мысли или мнения. Они озабочены только собственными. Вы можете часами ждать, пока у вас появится шанс вставить хотя бы словечко, но так и не дождаться. Эти люди часто физически придвигаются так близко, что практически дышат на вас. Вы отступаете назад, а они подходят еще ближе.

Как защитить себя: Эти личности не реагируют на невербальные сигналы. Вам придется высказаться предельно ясно и перебить их, причем весьма жестко и недвусмысленно. Послушайте их несколько минут, затем вежливо скажите: «Я ненавижу перебивать, но мне необходимо поговорить с другими людьми /у меня назначена встреча /мне нужно выйти». (Это гораздо более конструктивная тактика, чем воскликнуть: «Замолчи ради Бога, ты сводишь меня с ума!»).

Если это член семьи, вежливо скажите: «Я бы очень хотел, чтобы ты разрешила мне сказать несколько слов, потому что мне есть что добавить к нашему разговору». Если вы скажите это нейтральным тоном, вас выслушают гораздо более благосклонно.

5. Примадонна.

Эти люди имеют склонность описывать и переживать мелочи и незначительные события как сногсшибательные драмы.

Одна из моих клиенток, Сара, наняла нового работника, который всегда опаздывал, превращая каждый свой проступок в мелодраму. Один раз он подхватил грипп и «чуть не умер». В следующий раз его автомобиль эвакуировали («Опять! Сколько же можно!») Каждый раз, общаясь с этим сотрудником, Сара чувствовала себя усталой и вымотанной.

Как защитить себя: Примадонна не может черпать энергию из невозмутимости. Сохраняйте спокойствие и сделайте несколько глубоких вдохов. Это поможет вам самим не впасть в актерство.

Установите доброжелательные, но твердые границы. Скажите, например, так: «Вы должны приходить в офис вовремя, если хотите сохранить работу. Я сочувствую всем вашим неудачам, но дело прежде всего».

Чтобы улучшить ваши отношения и повысить энергетический уровень, проведите «инвентаризацию» людей, которые наполняют вас энергией и которые отбирают ее.

Проводите больше времени с любящими и заботливыми людьми, и учитесь устанавливать границы для тех, кто истощает вас. Это позволит вам повысить качество жизни.опубликовано econet

Автор Judith Orloff

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