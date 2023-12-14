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Люди, которые воруют вашу жизнь

Автор: Econet 14 декабря 2023 6700
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Имеется ли у вас такая подруга, которая на невинный вопрос: «Как дела?» в телефонном разговоре начинает во всех подробностях описывать свои жизненные перипетии? И это несмотря на то, что вы предупредили о своей занятости... Не всегда мы имеем возможность остановить поток излияний своего визави, дав понять, что в данный момент не располагаем временем для продолжительной беседы. Как грамотно вести себя в подобных случаях?

Люди, которые воруют вашу жизнь

Имеется ли у вас такая подруга, которая на невинный вопрос: «Как дела?» в телефонном разговоре начинает во всех подробностях описывать свои жизненные перипетии? И это несмотря на то, что вы предупредили о своей занятости... Не всегда мы имеем возможность остановить поток излияний своего визави, дав понять, что в данный момент не располагаем временем для продолжительной беседы. Как грамотно вести себя в подобных случаях?

Как вести себя с хронофагами

Феномен «хронофагов» или субъектов, крадущих наше время, известен давно. К сожалению, не все могут сказать твердое «нет» подобной персоне и прекратить общение. Как часто мы вынуждены терпеть общество неинтересных нам людей, потому что считаем невежливым выстроить четкие личные границы.

А не мешало бы научиться исправлять дискомфортную ситуацию.

Имеются два сценария продолжения отношений:

Либо вы желаете прервать общение с таким субъектом в принципе, так как он вам неприятен, и вы не видите надобности поддерживать с ним контакт, либо вы желаете построить общение так, чтобы он вам не докучал без меры. 

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Люди, которые воруют вашу жизнь

Для первого варианта рекомендации таковы:

  • Сделайтесь недоступным. Установите на телефон определитель, будьте «невидимым» в сетях и «Скайпе», не отвечайте на письма, сообщения и телефонные звонки персоны нон грата. Логично, что через определенное время он самоустранится.
  • Декларируйте собственную постоянную занятость. Если почему-то стать недоступным не удается (вы, к примеру, вместе работаете) или вы не хотите доводить дело до явной конфронтации, имеет смысл систематически твердить указанному субъекту о своей фантастической занятости. Допустим, он звонит или пишет в «Фейсбуке» сообщения, чтобы потрепаться ни о чем или (того хуже) обратиться к вам с очередной просьбой, а вы отвечаете: «Ой, извини, срочно убегаю! Потом как-нибудь пообщаемся!»
  • Настаивает на безотлагательном свидании? Опишите в красках, насколько плотно расписан ваш распорядок на ближайшие тридцать (сорок, сто) дней. Если такой субъект не реагирует на «тонкие» намеки, положите трубку, выйдите из социальной сети. Пусть он думает, что угодно.
  • Отвечайте на его тирады односложно, коротко. Не проявляйте даже намека на заинтересованность в общении с таким человеком. К примеру, на послание, полное жалоб ответьте таким образом: «Сочувствую тебе, надеюсь, все будет хорошо».
  • Если надоеда поймет, что вы не стремитесь поддерживать беседу, то ему, тоже станет неинтересно с вами контактировать.
  • Радикальный вариант: сделайте так, чтобы указанный субъект на вас обиделся. Это если прочие методы не оказывают должного эффекта. Пообещайте ему что-то и не выполните. Согласитесь на свидание, которого он добивался, а сами возьмите и не явитесь.
  • Откровенно дайте понять, что не желаете продолжать общение. Исключите эту персону из «друзей» в сетях, удалите из Интернет-контактов. Если произойдет разговор, объясните ему, почему вы не хотите продолжать общение (вас утомляют его звонки и жалобы, вас не интересуют его проблемы и проч.).  

Если вы не планируете радикально обрывать общение с подобной личностью, а желаете лишь минимизировать его, то некоторые из вышеприведенных методов тоже подойдут.

Можно, например, определенное время не отвечать на звонки и послания, по телефону указывать на свою исключительную занятость и отвечать односложными фразами.

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Люди, которые воруют вашу жизнь

Лучше прямо сообщить такому субъекту, когда у вас найдется время на общение с ним, и попросить в данное время не тревожить. Или ограничиться рамками делового контакта, если назойливый знакомый стремится к личным отношениям.

И не корите себя за возможную прямолинейность и нетерпимость. Вы не обязаны общаться с тем, кто вам не приятен и неинтересен. Цените свое время.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология хронофаги

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