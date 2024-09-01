Люди, которые воруют вашу жизненную энергию

Тот, кто отнял у вас минуты безмятежности, столь редкие в нашем бешеном темпе жизни, тот нанёс вам наибольший ущерб. Тот, кто вас лишил сна, разбудил из-за своей прихоти, из-за пустяка...

Знаете кто отнял у вас больше всего энергии, здоровья, радости жизни и энергии психологической защиты? Думаете, враждебный человек, который обругал, оклеветал, напал на вас? Нет. Такой человек причинил ущерб, конечно, фактически надавал вам тумаков, отнял часть энергии… Но это вроде боксерского поединка. Потом силы восстановятся...

Кто и как отнимает вашу жизненную энергию?

Можно долго перечислять тех, кто отнимает энергию. Но самое большое количество жизненных сил отнял тот, кто вывел вас из состояния расслабления, блаженного отдыха, тихого размышления, когда вы лежали на диване, предвкушая дремоту, или любовались на цветочки в саду. Тот, кто отнял у вас минуты безмятежности, столь редкие в нашем бешеном темпе жизни, тот нанёс вам наибольший ущерб. Тот, кто вас лишил сна, разбудил из-за своей прихоти, из-за пустяка.

В иудаизме, например, тот, кто будит другого без веской причины, осуждается. Это грех - лишать человека сна, дарованного свыше для отдыха души. Лишь во сне человек по-настоящему отдыхает от тягот жизни и набирается сил. Отнять сон у спящего - это отнять здоровье. Отнять силы. Своровать кусок жизни. Подло будить человека без причины, только потому, что захотелось пообщаться и нагрузить своими проблемами.

Нас лишают отдыха разные люди. Это может быть истеричная подруга, которая начала звонить ночью, жалуясь на своего парня или маму. Или поздним вечером звонить, когда вы только устроились перед экраном с чашечкой чая, только увлеклись хорошим фильмом, а теперь вам надо вежливо выслушивать бурные жалобы. Или это родственник, который пришёл в гости без звонка, когда вы тихо-мирно сидели с мужем на диване, обнявшись, наслаждались тихой минуткой. Или это коллега, который пишет вам требования или передаёт негативную информацию в минуту, когда вы в коротком отпуске созерцаете закат и улыбаетесь от удовольствия. И улыбка моментально исчезает с вашего лица, оно становится напряженным и сосредоточенным.

Запомните этих людей. Они украли у вас не просто время. Они украли редкое состояние безмятежности, гармонии и баланса. Украли вашу улыбку и ровное дыхание. А это такая редкость, истинное сокровище, кусочек мирного счастья, которого так мало в жизни бывает. Это самая лучшая и полезная энергия - энергия безмятежного покоя. Так младенец улыбается во сне, - и вот это своровали.

Они не дали вам удовлетворить главную потребность человека - потребность в безопасности и расслаблении. Почувствовали вкусную энергию и набросились на вас; так в детстве я видела, как кронштадтская чайка вырвала из рук малыша сладкую булочку и улетела с криком. А личико малыша скривилось и он заплакал, хотя только что улыбался.

Вот такие чайки и отнимают энергию, когда мы совершенно не готовы к налёту. Они уносят сладкую булочку; а сладкого в жизни очень немного. Разве что минуты безмятежности и душевного покоя. Которые надо беречь и умножать при первой возможности - это и есть минуты накопления жизненных сил, зарядки аккумулятора.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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