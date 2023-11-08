Люди, которым все должны

Встречаются в жизни люди, свято уверенные в том, что вы им должны. Просто потому, что им так кажется. Они так решили. Раз им что-то нужно, значит, вы должны.

Вы едва познакомились с человеком или даже знать его не знаете, а уже должны. И этот человек отлично сумеет вам разъяснить, почему вы должны. У него много аргументов, он их давно разучил наизусть. Во-первых, все мы люди и должны помогать друг другу. На этом мир держится. Во-вторых, вас обязывает помочь ваш пол. Вы мужчина! Или женщина. Поэтому вы должны. Или ваш возраст - вы старше или моложе. Или ваша профессия. Например, вы врач или юрист. Значит, должны помогать, правильно? Или вы родственник. Это тоже обязывает. Долго перечислять…

Откуда берутся кредиторы в нашем кругу общения?

Эти люди очень любят цитировать «Маленького принца» - если ты кого-то приручил, ты за него в ответе! Хотя вы никого приручать не собирались; но такой человек тут же заявит, что он уже приручился! Вы ввели его в заблуждение своим добродушным видом, профессией, вежливым обращением, да ещё и знакомые вас порекомендовали.

Они твёрдо обещали, что вы не подведёте! И ваши неумелые оправдания, дескать, вы не можете бесплатно круглосуточно работать, поселить у себя в квартире чужих людей, отдать всю зарплату на благотворительность, нести чужой чемодан, - эти оправдания вызовут шквал негодования. Как если бы вы взяли у этого человека в долг последние деньги и нагло отказались бы отдавать.

В интервью известный психиатр сказал, что этим людям надо обратиться за помощью именно к психиатру. Но, боюсь, к психиатру быстрее попадут те, кто сталкивается с этими людьми - людьми, которым все должны. Когда вы запутаетесь в оправданиях и разъяснениях, эти «кредиторы» проявят агрессию. Встанут в позу оскорбленной добродетели и объявят вас виновником всех своих проблем. Хотя проблемы начались задолго до вашей встречи. И назовут обманщиком - вы же обманули их ожидания. И корыстным эгоистом. Хотя именно они хотели вас эксплуатировать и вами пользоваться в своих интересах. Вы будете себя корить и обвинять, на душе станет тяжело… А человек-кредитор преспокойно отправится к другим доверчивым людям требовать с них долг.

Если сразу появляется ощущение, что с вас пытаются получить долг - уносите ноги от этого «кредитора». Ему недодали что-то в детстве, так считается. На самом деле, такому человеку давали слишком много. Он привык получать то, что ему хочется, без ограничений. А на неполучение желаемого реагировать агрессией: шантажом или руганью. Или заливаться слезами…

Эти манипуляции работали, когда ему было три года. И в пятьдесят три он по-прежнему успешно их использует, добавляя: «так вот вы какой на самом деле! Пойду всем расскажу!». Пусть расскажет. Ему посочувствуют такие же токсичные люди - на словах. А в уме смекнут - с вас требовать мифический долг бесполезно. Надо других поискать. И они успешно находят «должников», манипулируя чувством вины, страхом за репутацию и просто добротой. «Приручаются» они очень быстро. А вот отправить их обратно в лес очень трудно. Но именно это необходимо сделать.опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

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