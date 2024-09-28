Люди-призраки: почему исчезают мужчины? 

Вы познакомились с интересным человеком, общались, замечательно проводили с ним время, а потом он неожиданно исчез без предупреждения. Все сообщения игнорирует, на звонки не отвечает, в сетях не появляется. Не спешите подозревать, что его похитили террористы или он попал в аварию – скорее всего, ваш новый знакомый практикует гостинг.

Итак, что же такое гостинг? Этот термин, который означает внезапное прерывание всех форм отношений без каких-либо объяснений, недавно появился в современном лексиконе. Но присутствовал он с незапамятных времен, в любых отношениях между людьми. Это касается не только любви или дружбы, но и профессиональной деятельности. Работодатели заявляют, что периодически сталкиваются с подобным поведением, когда служащий просто перестает появляться на рабочем месте.

Гостинг: Жестокий тренд в отношениях

Психологи сейчас стали более пристально разбираться, по каким причинам люди предпочитают гостинг, а не другие варианты прекращения отношений, что ими движет, и как он воздействует жертву. Это стало необходимостью, так как стратегия гостинга набирает все большую популярность, наряду с новыми технологиями: текстингом, знакомствами-онлайн, общением через социальные сети. Психологи считают, что сейчас стало гораздо проще исчезнуть без объяснений, когда люди не поддерживают никаких других социальных контактов. Но, это не единственный способ расставания.

Как расстаются люди?

Наиболее распространенными практиками являются:

открытая конфронтация – партнеры открыто обсуждают причины расставания;

избегание – один партнер начинает постепенно сокращать общение, отказывает в большинстве встреч, не говорит о своей личной жизни;

самобичевание – партнер объявляет, что считает себя «недостаточно хорошим», и уверяет, что вы достойны лучшего;

рост издержек – партнер своим поведением вынуждает другого его бросить;

опосредованное расставание – сообщение о разрыве поступает через другого человека, смс, письмо и тому подобное.

Гостинг похож на опосредованное расставание тем, что происходит отказ от дальнейших встреч, а социальные сети подтверждают это решение.

Брэдкрамбинг или «скамейка запасных»

Еще одним вариантом гостинга, считается, когда человека не отвергают полностью, а придерживают в качестве запасного варианта. Этот способ заключается в том, что собеседник или партнер исчезает на любое время без видимой причины, а потом внезапно появляется, и продолжает тесное общение. Человек своим поведением четко дает понять, что не считает вас кем-то важным, значимым для себя. И вероятно, вы – не единственная, с кем он проводит время.

Зомбинг или «Они возвращаются»

Бывшие редко желают стать просто бывшими. Очень часто, они «восстают» и напоминают о себе внезапными сообщениями в сетях или неожиданными звонками, и предпринимают попытки встретиться. Обычно, ни к чему хорошему это не приводит.

Психологи объясняют повсеместность такой формы расставаний тем, что давать объяснения своих поступков людям некомфортно или они просто не знают, как это лучше сделать.

Как чувствует себя жертва людей-призраков?

Обычно, очень плохо. Она не понимает, что могла произойти, что она сделала «не так», обидела или просто недостаточно хороша для дальнейшего общения. У нее нет никаких возможностей это понять и сделать выводы на будущее, изменить свое поведение. Поэтому, подобные случаи могут постоянно повторяться.

В других ситуациях, когда собеседник изредка появляется и иногда пишет, тоже нет ничего хорошего. Он просто поднимает свою самооценку за счет тех, кто искренне заинтересован в общении с ним. Это льстит его самолюбию и заставляет чувствовать себя востребованным.

Что делать, если стал жертвой гостинга?

Следует спросить себя, нужно ли пытаться связаться с таким человеком или искать с ним встреч, ведь он уже показал свое истинное отношение к вам. Не стоит отслеживать его в сети. Надо просто принять этот опыт и двигаться дальше. Нужно учиться защищать себя и больше не поддаваться на уловки тех, кому нравиться играть с чувствами других людей для собственного удовольствия. опубликовано econet

фото ©Brooke DiDonato

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