Люди с низкой эмпатией

Что же касательно людей, которые входят с эмоционально недоступными людьми в отношения, то они часто чувствуют, что ими пренебрегают, их не любят. Они не чувствуют, что их поддерживают. Нет той синтонности, баланса в отношениях, когда ты вкладываешь, и тебе возвращается.

Причины эмоциональной неудовлетворенности в отношениях могут быть разнообразными. Это и разность эмоционального уровня двух человек, и личностное расстройство партнера, и эмоциональное насилие. Однако наиболее частая причина такого положения вещей – эмоциональная недоступность одного из партнеров.

Эмоционально недоступные люди

Тут нет никакого злодейства по отношению к другому члену пары. Дело в низкой эмпатии, присущей данному человеку. Но речь не об аутизме, синдроме Аспергера или шизоидной личности. Такой человек рождается вполне нормальным, и даже бывает наделен от природы большей эмоциональностью, чем в среднем, но на определенном этапе жизни, он блокирует все эмпатические порывы.

Иногда потому, что среда диктует ему, будто быть эмпатичным позорная слабость, а иногда потому, что эмпатирование приносит довольно сильные переживания, которые конкретная личность не может переварить. В один прекрасный день, под очередным напором переживаний, мозг этой личности решает: «Хватит нам этого!» и ставит блок между лобной корой и лимбикой.

Что происходит? А происходит разобщение процессов. Лобная кора сама по себе. Она принимает и обрабатывает сигналы от других людей, но они остаются на уровне интеллектуального осмысления. В лимбику они не поступают. Собственные переживания тоже остаются внутри человека, не достигая лобной коры, и не осознаются. Чаще всего вся «лимбическая энергия» уходит вниз к центрам регуляции деятельности организма: сердцебиению, потоотделению, давлению и т.п.

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На практике, для самого носителя эмоциональной недоступности это будет выглядеть так. Он может видеть переживания другого и рассуждать о том, что это плохо так страдать. Но в душе его не будет никаких шевелений. Либо у самого у него могут возникать всякие эффекты типа сердцебиения и поднятия давления, но человек не может их связать с чувствами и будет считать, что он болен. Это один из механизмов образования психосоматической симптоматики.

При этом человек не всегда выглядит унылым сухарем. Он просто совершенно не попадает в такт чувствам другим, не понимает, в каких ситуациях он ранит окружающих. Он может веселиться на похоронах и удивляться, что тут все унылые сидят. Жизнь-то продолжается!

Более того, такие люди привлекают окружающих, потому что их поведение притягивает взор. Иногда они кажутся такими пофигистами или наоборот сильными личностями, которые силой воли преодолевают тяготы жизни. Часто так же людям, видящим, что тут с эмоциями какая-то заковырка, хочется разобраться, в чем дело, посмотреть поближе. Женщины нередко «западают» на подобных мужчин из-за фантазий, что человеку нужна помощь и она непременно спасет его своей любовью.

Эмоционально недоступными могут быть в равной степени и мужчины и женщины. Но женщины чаще жалуются и больше страдают от отсутствия эмоциональной отдачи.

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Как можно определить эмоционально недоступного человека? В основном по тому, что он всячески старается избежать любых форм общения, где градус эмоций может повышаться. Это касается в основном межличностного общения. По другим поводам он может быть вполне эмоционален, болеть до одури за любимую команду, быть ярым политиком и беззаветно спасть животных.

Он не говорит о чувствах и даже если его вызвать на прямой разговор ему это явно не нравится, раздражает и он пытается избежать подобных разговоров.

Человек не любит говорить о себе, о своем прошлом, планах на будущее, о том, чего он добился и что может делать.

Избегает обсуждать или выяснять отношения. Это не то чтобы принцып, просто подобные мероприятия рождают у него явный дискомфорт, и он их избегает.

Часто, когда у него спрашивают мнение или просят выразить отношения, он отвечает неопределенно.

Он плохой коммуникатор, люди часто на него обижаются, он их невольно оскорбляет и ранит.

Часто сбегает из отношений, как только чувствует, что эмоциональный фон становится слишком выраженным.

При первых же признаках влюбленности он предпочитает начать какие-нибудь отношения где-нибудь, лишь бы тут было не слишком много переживаний. Бывает, что у него параллельно 2 или 3 романа, чтобы нигде эмоционально слишком не напрячься.

Что же касательно людей, которые входят с эмоционально недоступными людьми в отношения, то они часто чувствуют, что ими пренебрегают, их не любят. Они не чувствуют, что их поддерживают. Нет той синтонности, баланса в отношениях, когда ты вкладываешь, и тебе возвращается.

Зачем это все надо? Нужно знать, что такие люди присутствуют в жизни. С ними трудно и не стоит винить себя, что между вами такое происходит. Не надо думать, «ну как мне еще извернуться, чтобы сделать человека счастливым».

Во-первых, вы не можете сделать это в одностороннем порядке, он или она сами должны решить. Если их все устраивает, то насильно изменять кого-то бесперспективно.

Во-вторых, это состояние является определенным балансом и гармонией. Да, можно и лучше, и полнее, и живее. Но человек чувствует себя вполне нормально, потому что он сам себя обезболил.

Если что-то менять и копать, то это не только труд, но и поднятие целых пластов негативного опыта. Человек должен решиться на это сам. Никого насильно счастливыми не сделать.опубликовано econet

Автор Наталья Стилсон

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