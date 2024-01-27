Лжедоверие

Чтение переписок, писем, дневников — это не доверие, а проверка. До-верие там, где я верю слову своего партнера, его обещанию не обманывать. Ценность доверия, по-моему, как раз в том, чтобы оставлять друг другу право на частную жизнь.

Они встретились, захотели быть вместе и решили доверять.

Для него доверие — это когда нет секретов друг от друга.

Для нее доверие — это когда нет секретов друг от друга.

Что такое доверие?

Совпали?

Он через плечо заглядывает в ее телефон. Она хмурится и отворачивается. Теперь хмурится он: «Скрываешь - значит не доверяешь».

Она: «Смотришь - значит не доверяешь».

Кто виноват и что делать?

Не знаю. Им разбираться. Я могу лишь предложить свою точку зрения и объяснить ее.

Чтение переписок, писем, дневников — это не доверие, а проверка. До-верие там, где я верю слову своего партнера, его обещанию не обманывать. Ценность доверия, по-моему, как раз в том, чтобы оставлять друг другу право на частную жизнь.

А как же нет секретов?

Секрет секрету рознь. Есть секрет, который про приватность. А есть секрет, который про обман. Обман действительно рушит отношения. Приватность поддерживает их. Отсутствие наготы не означает присутствия лжи, верно?

Доверие — это уважение приватности. И если доверять не получается, то чтением чужих переписок это не лечится. Это лечится причинно. Лучше психотерапии пока ничего не знаю. Это не значит, что из тебя слепят наивного болванчика. Просто ты научишься понимать про границы свои и другого, начнешь видеть реальность, а не собственные кошмары.

Кстати, о границах. В переписках вашего партнера есть не только ваш партнер. Люди, с которыми он общается врядли давали вам разрешение на вторжение. Есть то, что вас просто не касается, даже если в этом «ничего такого». То, что про вас - обсуждайте с партнером. Не умеете обсуждать — учитесь.

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И, пожалуй, главное. Если частная жизнь как открытая книга, если мысли уже рождаются со знанием, что их непременно увидят, то многие вещи, как бы это сказать....предпочтут не рождаться вовсе. У нас все равно остается потребность в обособлении и мы так или иначе будем удовлетворять ее.

Если я знаю что мой дневник читают, то со временем то, что я пишу туда усохнет и опреснеет. Мои переписки с людьми превратятся в разговоры о погоде, моя история интернет-поиска не отразит всего, что меня по-настоящему интересует.

Мое подлинное так и останется мыслями, невыраженными чувствами. Оно будет копиться, бродить внутри меня, я разучусь это выражать. Быть может, я вообще предпочту не думать о важном. Я расщеплюсь на витрину и подвал. И того, кому нужно и ценно доверять, во мне просто не останется.

Моя приватность будет соблюдена еще до фазы контакта. Читай мое, смотри в меня, но ты все равно не увидишь больше, чем я на самом деле готова показать. Не из скрытности, не из обмана, а из желания сохранить себя. И если однажды ты поймешь это, у нас появится шанс.опубликовано econet

Автор Анастасия Звонарева

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