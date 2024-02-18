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Мама – прислуга

Источник: b17.ru 18 февраля 2024 5986
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Да, я родила этого ребенка. На мне нагрузка, на мне. Но это не значит, что и вся остальная нагрузка тоже целиком на мне. С чего вдруг? Я в этой семье мама, а не слуга.

Мама – прислуга

"Ты мелкого родила, ты за ним и стирай", "А мне все равно, что пол грязный, мне и так пойдет", "Не хочу посуду мыть и не буду". И мама все сама, все сама. НЕ НАДО ТАК. Одно дело – если мама просто спихивает свою родительскую функцию на старших детей. Совсем другое – если каждый в семье сам по себе. Это семья, и у нее (у семьи) есть свои задачи и свои сложности. Которые решают ВСЕ члены семьи, КАЖДЫЙ вкладывается.

Мамины правила про домашнюю работу

Да, я родила этого ребенка. Я сама ему помою попу. И сама буду решать сложности с воспитанием, питанием и пр. На мне нагрузка, на мне. Но это не значит, что и вся остальная нагрузка тоже целиком на мне. С чего вдруг? Я в этой семье мама, а не слуга. Ага?

Помойте-ка сами за собой тарелки, дети.
Приготовь ужин, любимый.
Да, сейчас я полежу отдохну. Мне надо.

Да, я бывший программист и люблю списки и алгоритмы. Что делать, что делать.

Мои правила про домашнюю работу

1. Хотите, чтобы подросток вам помогал, а не выдавал гневную тираду на тему: "Чтой-то я должен мыть тут полы?"

УЧИТЕ С ДЕТСТВА.

Аксиома: маленькие дети хотят помогать родителям, большие – не всегда. Желание это убивается у детей в возрасте от 4 до 8 лет.  Кем? Родителями, ессствно.

– Мама, мама, давай я с тобой сделаю печенье!

– Нет, мне после тебя всю кухню убирать!

Это не заумные придумки психологов, это факт: ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ МАМА и они ХОТЯТ ЕЙ ПОМОГАТЬ, но не бесконечно. Лет в 7 желание помогать маме угаснет, и возрождать будет долго и сложно.

Поэтому пункт 2.

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Мама – прислуга

2. Не хотите отбить инициативу – ТЕРПИТЕ. Принимайте их помощь, пока они ее предлагают, и терпите.

Мам, смотри, как я вытер стол!!! (размазал гуашь грязной тряпкой).

Я бабушке в огороде помог !!! (выдернул ей все помидоры вместо сорняков).

Смотри, какое печенье мы тебе приготовили (два часа убирать изгвазданную кухню).

Да, это раздражает.  Да. Но все равно. Потерпите, это окупится. САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЕТИ ДЕЛАЮТ ПРАВИЛЬНО – ОНИ УЧАТСЯ.

3. Ответственность за порядок в доме нельзя сваливать на одного человека. Это дело всех, кто живет в этом доме. И мамы, и папы (да-да), и детей. Очень здорово, если родители выделяют детям зону ответственности.

Например. Старший следит, чтобы у кота была посуда чистая. Младший – вилки и ложки раскладывает из посудомойки. Растет малыш – растет ответственность.

Мужу тоже можно выделить зону ответственности, но можно и договориться как-то по-другому– вы же взрослые. (Если вы не можете договориться с собственным мужем, тут что-то не так).

4. Про личное пространство. Если у вас есть подростки, как у меня, рано или поздно у вас возникнет вопрос "личного пространства". Это примерно так: "Это моя комната, и я решаю, убирать ее или нет. Мама!!! Это мое личное пространство!!!"

Ок.

Тут есть такая граница: да, это твоя комната, и пускай в ней бардак, если тебе удобно. Но если из нее уже начинает подванивать на весь дом, или ты бросаешь свои грязные ботинки в коридоре, то это уже не ТВОЕ, а НАШЕ пространство.

А в нашем пространстве НАШИ правила. То есть – убери за собой.

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Мама – прислуга

5. Свод обязательных правил. Слово «мама» при необходимости легко меняется на «папа» – смысл от этого не меняется. Просто мамам это обычно актуальней.

Правило 1.

ДЕТИ НЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С МАМОЙ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАМА РАБОТАЕТ. То есть: или помогать, или марш из комнаты. Скучно? Терпи и жди, когда мама закончит. И если устанет, то сначала отдохнет, а потом уже будет играть с детьми – мамы тоже имеют право на отдых. Мультики? Никаких мультиков, сейчас время уборки.

Правило 1 (вариант 2).

Есть еще запасной вариант этого правила. Звучит так: МАМА РАБОТАЕТ – ВСЕ РАБОТАЮТ. Это для тех мам, у которых структурно расписано время: если на уборку выделено 30 минут в день, то все помогают. А потом все гуляют, или все делают уроки, или все занимаются своими делами.

Правило 2.

Дети намусорили – УБИРАЮТ ЗА СОБОЙ САМИ. Вы можете им помочь, но здесь очень важно, что мама не делает ЗА НИХ, а делает ВМЕСТЕ С НИМИ. Разлили воду? Даем тряпку, пусть вытрет лужу. Разбросает игрушки – уберет.

Это очень сложно, намного проще включить им мультики и за 5 минут все сделать самой. Но это неправильно, я уже объяснила почему.

6. Что-то я забыла... А... Платить детям за домашнюю работу НЕЛЬЗЯ. Просто потому что они потом не будут делать ее просто так. А вот давать детям возможность заработать можно.опубликовано econet

Автор Софья Пименова

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Источник: https://econet.ru/

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